İşlemcisiyle Fark Yaratan Xiaomi Pad 7 Ultra Tanıtıldı! Aşırı Güçlü

Xiaomi kısa süre önce Xiaomi 15S Pro ve Civi 5 Pro akıllı telefonların yanı sıra Pad 7 Ultra isimli tablet de tanıttı. Aşırı güçlü bir işlemciye sahip olan tablet devasa batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı sunuyor.

Xiaomi Pad 7 Ultra Özellikleri

14 inç ekran büyüklüğüne sahip Xiaomi Pad 7 Ultra, OLED ekran üzerinde 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Tablet Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

5,1 mm kalınlığındaki tablette Xring O1 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci 10 çekirdek içeriyor. Pad 7 Ultra modeli 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Arka kamera 4K, 1080p ve 720p, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

12.000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen cihazın güç butonunda parmak izi sensörü yer alıyor. Peki, Xiaomi Pad 7'nin fiyatı ne kadar?

Xiaomi Pad 7 Ultra Fiyatı