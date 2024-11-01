Yale Yeni Nesil Akıllı Güvenlik Cihazlarını Satışa Sundu

Yale, yeni akıllı alarm, akıllı kamera serisi ve akıllı görüntülü kapı zilini satışa sundu. Yeni Yale akıllı cihaz serisi, akıllı ev güvenliğini kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Yeni nesil ürünler, Linus Akıllı Kilit L2 gibi diğer Yale cihazlarıyla daha kolay kontrol edilebilme ve birlikte çalışabilme imkânı sağlıyor.

Yale'nin Yeni Akıllı Güvenlik Cihazları Neler Sunuyor?

Yale Akıllı Alarm, potansiyel tehditleri daha oluşmadan önleyerek hem iç hem de dış mekanlarda her ölçekteki mülkü (1 km'ye kadar menzil) ile pazar lideri konumunda bir koruma aralığına sahip. Akıllı Alarm, kullanıcıların mülklerindeki dört farklı alanı bağımsız olarak kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Kullanıcılar tek bir Yale Home hesabından birden fazla konutun güvenliğini sağlayabiliyor, abonelik planının dahilinde hücresel yedekleme iletişimi, otomatik çağrı uyarıları ve üçüncü bir taraf aracılığıyla profesyonel izleme gibi çeşitli ek özelliklere erişebiliyor.

Kurulumu ve kullanımı kolay ve her yerden, her zaman kontrol edilebilen yeni Yale Akıllı İç Mekan ve Dış Mekan Kameraları, kolaylığın yanı sıra gelişmiş güvenlik de sunuyor. Kameradaki yerleşik yapay zeka teknolojisi, insan algılamayı, özelleştirilebilir bölge ve zamanlamayı etkinleştirmesine olanak tanıyor.

Bu özellikler, kullanıcıların akıllı telefonlarına gönderilen yanlış veya yaygın bildirim tetikleyicilerinin seviyesini azaltıyor ve belirli alanların kaydedilmesini de engelliyor.

Akıllı Görüntülü Kapı Zili, hareket algılandığında ev sahiplerine gerçek zamanlı olarak ayrıntılı bildirimler gönderiyor. Yale Kapı Zili Ses Modülü gibi aksesuarlar eklenerek daha büyük binaları veya birden fazla katı kapsayacak şekilde çağrının evin her yerinden duyulmasını sağlayabiliyor.

Bulut kaydı ve evcil hayvan, paket veya araç algılama gibi ek yapay zeka özelliklerine ihtiyaç duyanlar için akıllı kapı zili ve akıllı kamera yelpazesine sahip bir abonelik planı da bulunuyor. Akıllı Kapı Zili, diğer Yale akıllı cihazlarıyla entegre olabiliyor.

Örneğin, Akıllı Kapı Zili çaldığında, kullanıcılar Yale Home uygulamasını kullanarak kapılarında kimin olduğunu kontrol edebiliyor ve Yale Akıllı Kilitlerini kullanarak kapılarının kilidini açıp onları içeri alabiliyor. Böylece hiçbir teslimatı veya misafiri kaçırmamış oluyorlar.

Bu ürünlerin tümü Yale Akıllı Güvenlik Ekosisteminin bir parçası olarak sunuluyor. Yeni piyasaya sürülen ürünlerin yanı sıra Linus® Akıllı Kilit L2, Bahçe ve Garaj Kapısı Akıllı Kilit Modülü ve Akıllı Depolama serisinden oluşan mevcut ürün yelpazesinin tümü sezgisel Yale Home uygulaması kullanılarak kolayca kontrol ve entegre edilebiliyor.

Örneğin, kullanıcılar yeni Linus L2’yi kullanarak kapılarının kilidini açtıklarında Akıllı Alarmları otomatik olarak devre dışı kalıyor ve İç Mekan Akıllı Kameraları gizlilik moduna geçerek kayıt yapmasını durdurup canlı görüntülemeyi sonlandırıyor.

Yale'nin Yeni Akıllı Güvenlik Cihazları Ne Kadar Fiyata Satılıyor?