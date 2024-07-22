Yale Linus Akıllı Kilit L2 İncelemesi: Basit Kullanım ve Üst Düzey Güvenlik!

183 yılı aşkın süredir uzmanlıkla desteklenen Yale Linus akıllı kilit L2 , uygulama ile kontrol, anahtarsız erişim imkânı, kolay kurulum ve entegrasyon ile üst düzey kullanım deneyimi sunuyor. Yale Linus L2 incelemesi ile yeni akıllı kilidin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Yale Linus Akıllı Kilit L2 İncelemesi

İki farklı renk seçeneği sunan akıllı kilit, sahip olduğu şık ve kompakt tasarımı sayesinde her eve kusursuz şekilde uyum sağlıyor. Kutudan çıkar çıkmaz kolayca kurulabilen akıllı kilit, çoğu yuvaya ve kilide uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Hem kiracılar hem de ev sahipleri için harika bir ürün olan akıllı kilit, değişiklik gerektirmeden kapılara hızlı şekilde monte edilebiliyor ve herhangi bir iz bırakmıyor.

Bir önceki modele kıyasla daha hızlı, daha akıllı ve daha sessiz olan Linus L2, dahili Wi-Fi ve Bluetooth desteği ile birlikte geliyor. Daha küçük ve daha şık güncel bir endüstriyel tasarıma sahip olan Linus L2, gelenekselden en çağdaş olana kadar farklı mimari stiller ile mükemmel uyum sağlıyor.

Yeni akıllı kilit, anahtar aranmasına veya kayıp anahtar nedeniyle kilitli kalma durumlarını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, sezgisel Yale Home uygulamasına yalnızca tek dokunuş ile otomatik kilitleme ve kilit açma işlevinden yararlanabiliyor.

Elbette uygulamanın yetenekleri bunlarla sınırlı değil. Kullanıcılar, sesli asistan özelliğini kullanarak veya Yale'nin en son yeniliği olan Yale Dot'tan yararlanarak evlerine girebiliyor. Bu, zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesine imkân tanıyor.

Kullanıcılar, kapının kilidini açmak ya da kilitlemek için akıllı telefonlarıyla Yale Dot'a dokunabilir. Böylece kapı açma veya kilitleme işlemi anında ve kolayca gerçekleşir.

Yağmur yağarken kapının kilidini kolayca açabilmek için arabanızın ön panelinde Yale Dot bulundurabilirsiniz. Bu, size büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Linus L2’de, tek şarj ile 6 aya kadar dayanabilen şarj edilebilen bir batarya mevcut. Bu batarya, daha çevreci ve daha sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Pil ömrünün kullanıma ve iletişim standartlarına yani Wi-Fi ve Bluetooth'a bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Şarj seviyesi azaldığında doğrudan kullanıcılara bildirim gönderiliyor. Böylece eviniz her zaman korunuyor. Yale Home uygulaması aracılığıyla cihazınızın günün belirli saatlerinde kilitlenecek veya kilidi açılacak şekilde programlayabilmeniz mümkün.

Örneğin akıllı kilidinizi siz uyurken evinizin güvenliğini sağlayacak şekilde ayarlayabilir ve iş için evden çıkacağınız zaman kilidi açmaya hazır hâle getirebilirsiniz. Bu sayede akşamları güvenlik ve sabahları rahatlık sağlamak için kişiselleştirilmiş bir ev güvenlik programı kurabilirsiniz.

Yale Linus Akıllı Kilit L2 ile Yale Home uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuza yalnızca birkaç dokunuş ile arkadaşlarınıza, ailenize ve hizmet sağlayıcılarına sanal anahtar verebilmeniz mümkün. Dilediğiniz zaman pratik bir şekilde bu anahtarları iptal de edebilirsiniz.

Elden ele anahtar verme veya paspasın altına anahtar saklama dönemlerinin sona erdiğini söyleyebiliriz. Yale Home uygulamasında yer alan Etkinlik Akışı, Akıllı Uyarılar ve Bildirimler, ev sahiplerinin evlerinin kapısının ne zaman açılıp kapandığını ve içeri giren kayıtlı arkadaşlarını ve ailelerini takip etmelerine imkân tanıyor.

Yale Linus L2, kullanıcılara Amazon Alexa, Google Home ve Samsung SmartThings gibi önde gelen Akıllı Ev markaları entegrasyon imkanı sunuyor. Bu sayede mükemmel akıllı kilit deneyimi elde ediliyor.

Ürün, bu yılın ilerleyen dönemlerinde diğerlerinin yanı sıra Apple Home’u da Linus L2’ye getirecek bir yazılım güncellemesi sunacak.

Yale Linus Akıllı Kilit L2 Fiyatı

Yale Linus L2 isimli akıllı kilit sistemi 9 bin 999 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.