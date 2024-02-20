Yapay Zeka Sohbet Robotu Yine Mağdur Etti: Bir Yolcuyu Adeta Dolandırdı!

Yapay zeka sohbet robotları son dönemde şirketlerin müşterilerine karşı verdiği cevaplarla gündeme geliyor. Bir yeni talihsizlik de Air Canada'nın web sitesindeki yapay zeka sohbet robotu tarafından yaşandı.

Dünyanın en ünlü havayolu firmalarından biri olan Air Canada, yaptığı bir hata sonucunda yolcunun maddi zarar yaşamasına sebep oldu. Jake Moffatt isimli yolcu, sohbet botunun verdiği bilgiye göre indirimli uçak bileti alacağını düşündü.

Yapay Zeka Sohbet Botu Yine Mağdur Etti!

Air Canada havayolu şirketinin web sitesindeki yapay zeka sohbet botu ile konuşan Moffatt, indirimli uçak bileti alacağını düşünürken bir bilete tam 600 dolar ödemek zorunda kaldı. Herhangi bir geri ödeme de alamayan yolcu, robot tarafından dolandırıldığını anladı.

Bu olay sonrasında yetkililerle iletişime geçen Moffatt, yapay zekalı sohbet asistanı tarafından verilen cevapların kendi sorumluluklarında olmadığını ve hukuk karşısında da özgür bir birey olduğunu iddia etti.

Böyle bir açıklama karşısında şoka uğrayan yolcu, olayı mahkemeye taşımaya karar verdi. Kanada mahmekemesi de geçtiğimiz günlerde olayla ilgili gerekli bedelin mağdura geri ödenmesi yönünde karar verdi.

Davanın sonucu da birçok kişi tarafından adil bulundu. Bu dava bu gibi olaylara karşı örnek niteliği taşıyacak gibi duruyor. Bundan sonra şirketler, yapay zeka destekli sohbet robotlarının herhangi bir mağduriyet yaşatmaları durumundan sorumlu olacaklar.

Air Canada basın sözcüsü de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre mahkeme kararına saygı duyduklarını ve mağdur yolcunun zararlarının karşılanacağını belirtti. Ayrıca yapay zeka sohbet asistanı için de gerekli güncelleme ve düzeltmelerin yapılacağının altını çizdi.