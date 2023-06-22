Yeni Başlayanlar İçin: En İyi 15 ChatBot (Sohbet Robotu)

ChatBot, mesajlaşma uygulamalarından yararlanarak kullanıcı konuşmalarını doğal bir dille simüle eden yazılım türüdür. İnsanlarla sohbet edip onların ihtiyaçlarını giderme noktasında kullanılan bir yazılımdır.

Yapay zeka teknolojileri kullanılarak tasarlanan ChatBot’lar, işletmelerin işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. ChatBot’ların sayesinde işletmeler, müşteri deneyimlerini geliştiriyor. Bunun yanı sıra iş verimliliği noktasında da etkin rol oynuyorlar.

ChatBot’lar;

Kullanıcı sorularına cevap verme,

Kullanıcılara kişiselleştirilmiş hizmetler sunma,

İnsanlara benzer şekilde konuşma,

Kullanıcılarına rehberlik etme,

Verileri toplayıp analiz etme gibi işlemleri gerçekleştiriyor.

En İyi 15 Sohbet Robotu

HubSpot

Intercom

Chatwoot

Drift

Zoho SalesIQ

ManyChat

Bard

Bing Chat

ChatGPT

AIVO

Crisp

Chatra

Zendesk

Landbot

Tidio

1. HubSpot

İş akışlarını otomatikleştiren HubSpot, farklı farklı konulara özel konuşma dizileri oluşturabilecek şekilde yanıtlar hazırlıyor. CRM ile entegrasyon sağlayabilen bu ChatBot, kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak için verilerden yararlanıyor.

Kullanıcı dostu oluşturucuya sahip olan HubSpot, marka temasını özelleştirebiliyor. Otomatik yanıtlar verebilen HubSpot ile e-posta pazarlama yapılabilir.

2. Intercom

Bir işletmeye site dönüşümü ve müşteri katılımı gibi artılar kazandıran ChatBot’tur. Intercom; mobil uyumlu bir sisteme sahiptir. İnsan destek başta olmak üzere Interkom’un dikkat çeken özellikleri;

AMB habercisi

Müşteri segmentasyonu

Al-Chatbot

Push ve e-posta bildirimleri

Pazarlama araçları

Hedeflenen mesajlar

Ürün turları ve anketler

İş akışı otomasyonu şeklinde sıralanabilir.

3. Chatwoot

Açık kaynaklı bir platform olarak bilinen Chatwoot, birkaç ekip özelliğinden oluşuyor. Bu ChatBot’u kullanarak ekibinizle birden fazla kanalda bağlantı kurabilirsiniz.

Chatwoot; canlı sohbet, mobil uygulama, raporlama, iş akışı otomasyonu, chatbot entegrasyonu gibi özelliklerden oluşuyor. Ayrıca takım iş birliğine olanakta tanıyan bir ChatBot’tur.

4. Drift

Kullanımı kolay olan Drift, çok sayıda veriye dayalı içgörü sağlıyor. Aynı şekilde kişiselleştirme imkanı da tanıyor. Drift’in genel özellikleri;

Salesforce entegrasyonu

A/B testi

Al-Bot

E-posta yönetimi

Pazarlama ve araştırma araçları

İş akışı otomasyonu

Kitle hedefleme

Analitik şeklinde ifade edilebilir.

5. Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ; işletmelerin operasyonlarını optimize eden bir yapıya sahiptir. Çoklu dil desteği ve birçok kullanışlı özelliğiyle dikkat çekiyor.

CRM entegrasyonlarına imkan tanıyan Zoho SalesIQ, gelişmiş analitik özelliklerden oluşuyor. Yapay zeka destekli bu sohbet robotu; canlı sohbet, takım işbirliği ve ziyaretçi takibi gibi imkanlar sunuyor.

6. ManyChat

ManyChat; Facebook ve Messenger’da e-ticaret yapılmasını sağlayan bir ChatBot’tur. Potansiyel müşteri edinme, kampanya başlatma gibi birçok süreci basitleştiriyor. A/B testi, işlevsel sohbet akışı oluşturma ve kullanıcı dostu arayüze de sahiptir.

7. Bard

Google’a ait olan Bard, çok amaçlı yapay zeka sohbet robotudur. Google’ın LAMDASI tarafından desteklenen Bard, soruları yanıtlama ve orijinal içerikler oluşturabiliyor. İş için en uygun ve üretken ChatBot’tur.

8. Bing Chat

Konuşma istemlerinin anlanması için makine öğrenimiyle NLP’den yararlanıyor. Orijinal yazılı içeriklerle resimler tasarlayabiliyor. Güçlü arama motoru özelliklerine sahiptir. Web’ten hızlıca yanıtları bulabiliyor.

9. ChatGPT

OpenAl’in GPT-4’ü tarafından desteklenen bir sohbet robotudur. İnsana benzer şekilde soruları yanıtlıyor. Bunun NLP (doğal dil işleme) tekniğini kullanıyor. Sorulara basit yanıt verme, ilham alma ,fikir edinme ve içerik oluşturma gibi işlemleri de yerine getiriyor.

10. AIVO

AIVO; sosyal medya platformları ve web sitelerine özel gelişmiş sohbet robotları sunuyor. AIVO; promosyon mesajları başlatma, çok kanallı müşteri desteğini yönetme ve yanıtları otomatikleştirme gibi işlevleri yerine getiriyor.

AIVO’ya canlı sohbet widget yerleştirilerek; bağlantı, emoji ve medyayla kişiselleştirilebilir. Web reklamları AIVO ile kusursuz şekilde oluşturulabilir.

11. Crisp

Crisp; özel yapay zeka robotu oluşturma, çok yönlü etkileşim senaryolarının beslenmesi, kişiselleştirilmiş deneyim ve konuşmaları doğru temsilciye yönlendirme gibi işlevleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Crisp ile biletleme sisteme oluşturulabiliyor.

Bunların yanı sıra insanların cevaplarını istedikleri zaman bulmalarını sağlayacak bilgi tabanı da vardır.

Crisp’i verileri yönetmek için CRM ve siteyle ilgili problemlerde ziyaretçileri bilgilendirmek için durum sayfası özelliğine de sahiptir. Crisp ile olası satışları yakalamak için otomatik kampanyalarda düzenlenebilir. Crisp’in diğer özellikler;

Paylaşılan gelen kutusu,

Canlı sohbet,

Ziyaretçi takibi,

Bilgi tabanı ve biletleme.

12. Chatra

Chatra; müşteri iletişimini otomatikleştirme noktasında kullanıcılarına mükemmel deneyim sunuyor. Bot aracılığıyla site ziyaretçilerini karşılayıp ürün problemlerine yanıt verebiliyor. Katılım formlarını Messenger aracılığıyla paylaşabiliyor. Temsilciler için konuşmaları kayıt altına da alabiliyor.

Bir web sitesini kimlerin ziyaret ettiğini bilmeyi sağlayan izleme özelliği de var. Aynı zamanda sohbet ve çevrimdışı sohbet modu da bulunuyor. Chatra hem masaüstünde hem de mobil olarak kullanılabiliyor.

13. Zendesk

Zendesk; kapsamlı müşteri hizmetleri otomasyon çözümlerini paylaşan bir platformdur. Zendesk; akıllı sohbet robotu geliştirebiliyor. Ayrıca kendi kendine hizmet sağlayan yardım merkezi de oluşturabiliyor. Çeşitli satış işlevleriyle çoklu platform mesajlarını da yönetebiliyor.

Yerleşik yönlendirmeyle temsilci alanı ekipleri konuşmaları Zendesk ile daha kolay izleyebiliyor. Mesajlara zamanında yanıt verme özelliği de var. Şikayetlerin iletilmesi için portal sunumunun yapıldığı kanallar arası biletleme sistemi de vardır. Bu platform aynı zamanda veri depolama gibi işlevlere de sahiptir.

14. Landbot

Konuşma akışlarıyla AI botlarının tasarımını kolaylaştıran Landbot, kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyiciden oluşuyor. WhatsApp ile web sitelerine sohbet robotları sunuyor.

Çok yönlü müşteri adayı oluşturulması kapsamında kitaplığa erişim sağlanabiliyor. Özel bot oluşumları için API’de kullanılabiliyor.

Landbot ile WhatsApp pazarlama kampanyaları geliştirilebilir. Karışık mesaj dizilerinin oluşturulması için gelişmiş formüller uygulanabilir. A/B testi performansının ölçümü ve iyileştirilmesi için de sohbet edilebilir.

15. Tidio

Tidio; canlı sohbet widget’ından oluşuyor. Potansiyel alıcıları ve siteyi devamlı ziyaret eden ziyaretçileri tespit eden izleme işlevi görüyor. Tidio; alıcıların direkt haberci aracılığıyla sipariş olanak tanıyor. Çok kanallı olan chatbot, standart sorgulara verilen yanıtları otomatikleştiriyor.

Yeniden başlayanların kullanabileceği en iyi 15 ChatBot’u inceledik. Peki, sizin kullandığı bir ChatBot var mı? Bizlere kullandığınız ChatBot hakkında bilgi verebilirsiniz.