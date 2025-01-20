Tam Bir Hayal Kırıklığı: Yapay Zeka Tarihte Sınıfta Kaldı

Yapay zeka, büyük veri sayesinde kodlama ve günlük konuşma gibi konularda başarılı olsa da söz konusu yüksek doğruluk oranı olduğunda yapay zeka zannedildiği kadar memnuniyet verici değil.

Yeni bir araştırma, yapay zekanın tarih konusunda pek de iyi olmadığını ortaya koydu. Bir araştırmacı ekibi, üç büyük dil modelini (OpenAI'ın GPT-4'ü, Meta'nın Llama'sı ve Google'ın Gemini'ı) tarihsel sorular içeren bir sınavla karşılaştırmaya tabi tutuldu.

Avusturya merkezli bir araştırma enstitüsü olan Complexity Science Hub'a bağlı ekibin NeurIPS'te sunduğu sonuçlar tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu.

Karşılaştırmada en iyi performansı gösteren model ise GPT-4 Turbo oldu. Ne var ki bunun doğruluk oranı yaklaşık %46'ydı. Bunu bir başarı olarak değerlendirmek zor çünkü herhangi bir insanın rastgele cevap vererek elde edeceği başarı oranından sadece biraz daha yüksek.

Yapay Zeka Neden Tarihte Pek İyi Değil?

Yapay zeka, kodlama gibi bilgi gerektiren konularda çok iyi işler çıkarabiliyor. Her ne kadar büyük projelerde performans ve güvenlik açığı gibi sorunlar söz konusu olabilse de en nihayetinde kullanıcıya çalışan bir kod veriyor.

Bu alanda oldukça iyi olmasına rağmen tarih gibi konularda yanlış cevaplar verme eğiliminde olabiliyor. Bunun en önemli nedeni elbette bazı tarihsel konuların belirsiz olması. Yapay zeka, tarihsel konularla ilgili sorulara yanıt verirken belirsiz tarihsel bilgilerden hareket ederek cevap veriyor. Bu da yanlış cevapları doğru olarak değerlendirmesine yol açıyor.

Bir diğer etken, yapay zeka modellerinin eğitim modellerinin çok fazla peşin fikirli verilerle eğitilmesi olabilir. Her ne kadar gerçek bir insan gibi görünmese de bir konuda çok fazla veriye sahip ve bunların içinde doğrudan saptıran düşüncelerin ağır bastığı veriler söz konusu ki bu da ön yargılı bir sonuca neden olabilir.