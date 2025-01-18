Yapay Zeka, Eğitim İçin Cumhurbaşkanlarının Yüzlerini Kullanıyor

Günümüzde yapay zeka görüntü üreticileri, yalnızca birkaç kelimeyle yüksek çözünürlüklü görseller oluşturabilme kabiliyetine sahip. Bu araçların ünlü kişilikleri veya kamuya mal olmuş figürleri tanıtabilecek derecede gerçekçi görseller üretmesi hem tehlikeli, hem de korkunç. Bunun yanı sıra etik ve hukuki sorunları da beraberinde getiriyor.

Peki bu durum özgürlük mü, hak ihlali mi?

Grok AI'ın Önü Alınmazsa Ciddi Hukuki Sorunlar Baş Gösterir

DALL-E gibi platformlar, tanınmış kişilerin görsellerini üretmeyi açıkça reddederken, Elon Musk'ın Grok AI ve Ideogram AI gibi araçlar, hiper-gerçekçi görseller oluşturma yetenekleriyle sahnede.

Evet, bu araç hiçbir sınırlama olmadan her türlü figürü istenen "promptlar" aracılığıyla kullanıcıya sunabiliyor.

Hukuk firması Munck Wilson Mandala, özellikle Grok AI'ın yeterince güvenlik önlemi almadığını belirtti. Platformun, telif hakkıyla korunan karakterlerin veya kamuya mal olmuş figürlerin uygunsuz içeriklerde yer almasına olanak tanıdığı ifade ediliyor.

Avukat Charles-Theodore Zerner, bu yaklaşımın yaratıcı özgürlüğü desteklediğini ancak aynı zamanda ciddi hukuki riskler taşıdığını vurguluyor:

Grok 2'nin özgürlükçü yapısı, kullanıcıların yaratıcı özgürlüğünü artırıyor ancak aynı zamanda telif hakkı ihlalleri, iftira ve yanlış bilgilendirme risklerini de tetiklemekte. Çok tehlikeli.

Fotoğraf: Grok tarafından üretilmiş hiper-realistik Sam Altman ve Elon Musk, boks maçı yaparken.

Bir X kullanıcısı da Grok yapay zekasını kullanarak telif hakkını ihlal eden kullanıcıları derlediği bir paylaşımda şöyle dedi:

xAI'ın Grok-2 modeli deepfake, çıplaklık, muhtemel telif hakkı ihlalleri, silah ve uyuşturucu ve çok daha fazlasını yapabiliyor. Ne sorun olabilir ki?

xAI's Grok-2 has arrived with deepfakes, nudity, possible copyright infringement, images of weapons and drugs, and much more.



What could possibly go wrong? ¯\_(ツ)_/¯



STORY: https://t.co/3irJUH3RZk pic.twitter.com/PBlmGgW0tJ — Tom Williams (@tom__williams) August 15, 2024

Yaratıcı Endüstriler Tehlike Altında

Getty Images, Stability AI'ye karşı açtığı davada, kendi görsellerinin izinsiz kullanımını gerekçe göstermişti. Davada bireylerin kendi haklarını ayrı ayrı savunması gerektiği yönünde bir karar alındı.

Avukat James Tumbridge şöyle diyor:

AI'ın eğitim verilerinde telif hakkıyla korunan içeriklerin yer alması, yaratıcı endüstrilere zarar veriyor. Sanatçıların ve yazarların gelir kaynağı olan telif haklarının korunması, adil bir çözüm için kritik öneme sahip.

Gizliden Gizliye Eğitimler Sürüyor

2023 yılında Kanada'da kurulan Ideogram AI, gerçekçi görseller üretme konusunda sektör liderlerinden biri haline geldi.

Şirket, 2024 yılında Andreessen Horowitz liderliğindeki yatırım turunda 80 milyon dolar topladı ve özellikle fotogerçekçilik ve detaylı metin işleme özellikleriyle öne çıktı.

Tabii burada bir sorun var: Şirket, kapalı kaynaklı bir model kullanıyor ve eğitim sürecine dair detayları paylaşmıyor. Eğitim sürecinde kimlerin verileri ve görüntüleri baz alınıyor söylemek mümkün değil.

Sizce bu araçlar yaratıcı sektörler için tehdit mi, yoksa fırsat mı? En kötü senaryoda neler olabilir? Fikirlerinizi bekliyoruz.