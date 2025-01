Yapay Zeka, Eğitim İçin Cumhurbaşkanlarının Yüzlerini Kullanıyor

Günümüzde yapay zeka görüntü üreticileri, yalnızca birkaç kelimeyle yüksek çözünürlüklü görseller oluşturabilme kabiliyetine sahip. Bu araçların ünlü kişilikleri veya kamuya mal olmuş figürleri tanıtabilecek derecede gerçekçi görseller üretmesi hem tehlikeli, hem de korkunç. Bunun yanı sıra etik ve hukuki sorunları da beraberinde getiriyor.

Peki bu durum özgürlük mü, hak ihlali mi?

DALL-E gibi platformlar, tanınmış kişilerin görsellerini üretmeyi açıkça reddederken, Elon Musk'ın Grok AI ve Ideogram AI gibi araçlar, hiper-gerçekçi görseller oluşturma yetenekleriyle sahnede.

Evet, bu araç hiçbir sınırlama olmadan her türlü figürü istenen "promptlar" aracılığıyla kullanıcıya sunabiliyor.

Hukuk firması Munck Wilson Mandala, özellikle Grok AI'ın yeterince güvenlik önlemi almadığını belirtti. Platformun, telif hakkıyla korunan karakterlerin veya kamuya mal olmuş figürlerin uygunsuz içeriklerde yer almasına olanak tanıdığı ifade ediliyor.

Avukat Charles-Theodore Zerner, bu yaklaşımın yaratıcı özgürlüğü desteklediğini ancak aynı zamanda ciddi hukuki riskler taşıdığını vurguluyor:

Fotoğraf: Grok tarafından üretilmiş hiper-realistik Sam Altman ve Elon Musk, boks maçı yaparken.

Bir X kullanıcısı da Grok yapay zekasını kullanarak telif hakkını ihlal eden kullanıcıları derlediği bir paylaşımda şöyle dedi:

xAI's Grok-2 has arrived with deepfakes, nudity, possible copyright infringement, images of weapons and drugs, and much more.



What could possibly go wrong? ¯\_(ツ)_/¯



STORY: https://t.co/3irJUH3RZk pic.twitter.com/PBlmGgW0tJ