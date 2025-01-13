Yeni Snapdragon 8s Elite Yakında Geliyor: İlk Olarak Hangi Telefonlarda Göreceğiz?

Dünyanın önde gelen mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Snapdragon 8 Elite işlemcisinin ardından daha çok orta segmente hitap edecek yeni yonga seti 8s Elite için yürüttüğü çalışmalarını hızlandırdı. Raporlar, çok yakında yeni işlemcinin kullanıma sunulacağını işaret ediyor.

Son olarak gündeme dğlen haberler ise yeni Snapdragon 8s işlemcisinin ilk olarak hangi akıllı telefon modellerinde kullanılacağını ortaya koydu.

Snapdragon 8s Elite Redmi K80 ve Yeni Oppo Modellerinde Görülebilir

Qualcomm'un yeni orta segment mobil işlemcisinin hangi telefonlarda kullanılacağı sorusunun cevabını bulmak adına ilk olarak 8s Elite'ın nasıl bir performans sunacağını anlamamız gerekiyor. Aktarılanlara göre AnTuTu'dan yaklaşık 2 milyon puan almayı başaran yeni yonga seti, selefi Snapdragon 8 Gen 3'e benzer şekilde orta-üst düzey bir performans sunacak.

Bu bağlamda yeni işlemcinin yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Oppo ve Xiaomi imzalı akıllı telefonlara güç vereceği söyleniyor. Zira söz konusu cihazların yüksek performanslarıyla beraber ince yapısıyla da öne çıkması bekleniyor. Ayrıca yine önümüzdeki aylarda satışa sunulacak yeni Redmi K80'nin de Snapdragon 8s Elite işlemcisine uygun bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

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