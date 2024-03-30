Snapdragon 8s Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 3! Hangisi Daha İyi

Yakın zamanda Qualcomm benzer isimlere sahip iki yeni mobil işlemciyi piyasaya sürdü: Snapdragon 8s Gen 3 ve Snapdragon 8 Gen 3. İki işlemci de birçok benzerliği paylaşırken, bazı önemli farklılıklar da mevcut.

Peki hangisi daha iyi? Bu yazımızda, her iki işlemciyi karşılaştırarak hangisinin size daha uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacağız. İşte Snapdragon 8s Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 3...

Snapdragon 8s Gen 3 vs Snapdragon 8 Gen 3 Karşılaştırmalı Özellikleri

Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, isminden dolayı Snapdragon 8 Gen 3'ten daha iyi bir işlemci izlenimi bıraksa da durum göründüğü gibi değil. Öncelikle, her iki işlemci de TSMC'nin 4nm üretim süreciyle üretiliyor. Bu, her iki işlemcinin de yüksek performans ve enerji verimliliği sunacağı anlamına geliyor.

İşlemci (CPU)

Snapdragon 8 Gen 3, 1 x 3.4 GHz Cortex-X4, 3 x 2.75 GHz Cortex-A715 ve 4 x 2.0 GHz Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşan 8 çekirdekli bir CPU'ya sahip. Snapdragon 8s Gen 3’te ise 1 x 3.0 GHz Cortex-X4, 4 x 2.5 GHz Cortex-A715 ve 3 x 2.0 GHz Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşan 8 çekirdekli bir CPU bulunuyor.

Görüldüğü gibi, Snapdragon 8 Gen 3'ün ana çekirdeği daha yüksek bir saat hızına sahip. Bu da, genel CPU performansının Snapdragon 8 Gen 3'te biraz daha iyi olacağı anlamına geliyor.

Grafik İşlemci (GPU)

Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750 GPU'ya sahipken, Snapdragon 8s Gen 3, Adreno 735 GPU'ya sahip. Adreno 750, Adreno 735'ten daha güçlü bir GPU'dur. Bu da, Snapdragon 8 Gen 3'ün oyunlarda ve grafik açıdan yoğun uygulamalarda daha iyi performans alacağını gösteriyor.

Kamera

Mümkün olan en yüksek çözünürlükler arıyorsanız Snapdragon 8s Gen 3'te 60 fps'de 4K video çekimi bulunuyor.

Snapdragon 8 Gen 3, 30 fps'de 8K HDR'ye kadar veya çözünürlüğü düşürmek isterseniz de 120 fps'de 4K'ya kadar video yakalama desteği sunuyor. Bu da onu video kaydı için üstün bir çip haline getiriyor.

Yapay Zeka Destekli Kamera

Snapdragon 8 Gen 3 mobil işlemcinin en etkileyici yönlerinden biri ise gelişmiş yapay zeka özelliklerini telefonun kendi özellikleri ile birleştiriyor olmasıdır.

Snapdragon 8 Gen 3'e özel, öne çıkan özelliklerde bir diğeri ise hava karardıktan sonra çekilen videonun kalitesini artırmak için yapay zekadan yararlanan Gece Görüşü video çekimidir. Ayrıca, Video Nesnesi Silgisi Snapdragon 8 3'e özel olup, istenmeyen nesneleri ve kişileri video çekiminizden kaldırmanıza olanak tanıyor.

Yüz Tanıma Kilidi

Qualcomm'un her zaman algılayan ISP'si, telefonların önceden kilidi açmaya gerek kalmadan yüzünüzü taramasına olanak tanıyor. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 çipi için, yüz tanıma kilidinin doğruluğunu artırmak ve aynı zamanda hem arka hem de selfie kamerasındaki işlevselliğe izin vermek için iki ISP eklemeye karar verdi.

Snapdragon 8s Gen 3 ise tek bir ISP ile sınırlıdır. Bu da akıllı telefon üreticilerinin yalnızca bir kamera için kullanabileceği anlamına geliyor.

Hangi Mobil İşlemciyi Seçmelisiniz?

Hangi işlemciyi seçeceğiniz, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlıdır. En iyi performansı istiyorsanız, Snapdragon 8 Gen 3'ü seçmelisiniz. Daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız ve pil ömrü sizin için önemliyse, Snapdragon 8s Gen 3'ü seçebilirsiniz.

Karar vermenize yardımcı olacak bazı ek bilgiler:

Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8s Gen 3'ten daha fazla ısı üretebilir.

Snapdragon 8s Gen 3, Snapdragon 8 Gen 3'ten daha az RAM ve depolama alanı ile konfigüre edilebilir.

Snapdragon 8 Gen 3, oyunlarda ve grafik açıdan yoğun uygulamalarda daha iyi performans gösterecek.

Snapdragon 8s Gen 3'ün fiyatının Snapdragon 8 Gen 3'ten daha düşük olması.

Özellik Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Çekirdek Yapısı 1 x 3.0 GHz Cortex-X4 + 3 x 2.5 GHz Cortex-A715 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A510 1 x 3.4 GHz Cortex-X4 + 2 x 2.75 GHz Cortex-A715 + 2 x 2.0 GHz Cortex-A510 Üretim Süreci 4nm 4nm GPU Adreno 735 Adreno 750 Bellek LPDDR5X, 4200 MHz LPDDR5X, 4800 MHz Depolama UFS 4.0 UFS 4.0 ISP Spectra 680 Spectra 680 5G Modem Snapdragon X70 Snapdragon X75 Maksimum Video Kayıt Çözünürlüğü 4K 60 FPS 8K 30 FPS Diğer Özellikler Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3

Hazırlamış olduğumuz bu rehbet, Snapdragon 8s Gen 3 ve Snapdragon 8 Gen 3 arasındaki farkları anlamanıza ve hangisinin sizin için daha uygun olduğuna karar vermenize yardımcı olacaktır. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.