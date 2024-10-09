Gözler TikTok ve Twitch'e Çevrildi: Bakan'dan Yeni Yasaklar Gelecek mi Sorusuna Yanıt!

Discord'a erişim engeli uygulanmasının ardından gözler diğer platformlara çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na TikTok ve Twitch yayınlarında da şikâyetler olduğu ve kapatmaların devamının gelip gelmeyeceğine yönelik soru soruldu.

Gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialar ile gündeme gelen Discord, 9 Ekim 2024 itibarıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Peki, TikTok ve Twitch'e erişim engeli uygulanacak mı?

TikTok ve Twitch'a Erişim Engeli Gelecek mi?

TRT Haber'de yer alan habere göre "Kapatmaların devamı gelir mi? Tiktok ve Twitch yayınlarında şikayet var" sorusunu yanıtlayan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok net bir şekilde toplumu korumayla ilgili her türlü adımı atacağız. Ben net olarak söylemeyeyim şura şuradır diye ama, hepsini yakın takipteyiz."

Tüm platformları denetleme imkanına sahip olmadıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Discord'u kapattık diye çok ciddi bir memnuniyet var. Ama 1 hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli. BTK'nın 'güvenliweb.org' diye adresimiz var. Çağrı merkezimiz, 141 var. Buraya gelen talepler üzerine gereğini yapıyoruz."

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