Türkiye'deki yasaklı site ve uygulama sayısı büyük bir hızla artıyor. Her ne kadar bunların bir kısmı gerçekten hukuka aykırı ve yasa dışı platformlar olsa da zaman zaman Instagram gibi sosyal medya platformlarına bile erişim engeli getiriliyor. Şu anda bile Roblox ve Discord'a erişmek için VPN kullanmak gerekiyor. Peki ya VPN kullanmak istemiyorsak. Eğer siz de bunun yerine bir alternatif arıyorsanız, işte modem DNS değiştirme adımları!

Modem DNS Değiştirme Nedir?

Modem DNS değiştirme işlemi hem kolay hem de Instagram, Discord ve Roblox gibi engellenen platformlara girmek için etkili. Bilmeyenler için bir internet sitesi engellendiğinde bunun uygulamasını BTK değil, internet servis sağlayıcılar yapar. Yani karar hakkı yetkili kurumlarda olsa bile uygulayıcı Türk Telekom ve Superonline gibi şirketlerdir.

Normalde internete bağlandığınızda servis sağlayıcınızın DNS sunucularını kullanırsınız. Bu çoğu zaman bir probleme neden olmaz. Ancak sizin servis aldığınız X şirketi Discord'a erişimi engellediği için giriş sağlayamazsınız. Modem DNS değiştirme ise internet bağlantısının hangi sunucular üzerinden yönlendirileceğini seçmenizi sağlar.

Modem DNS ayarları değiştirme işlemiyle Google DNS veya Cloudflare DNS gibi sunuculara geçiş yapabilirsiniz. Bu durum hem erişim sorununu ortadan kaldırmanızı hem de bazı sitelerin daha hızlı çalışmasını sağlayabilir. Bir kez yapınca etkili ve VPN ihtiyacını ortadan kaldıran Modem DNS değiştirme işlemini yapmak ise oldukça basit.

Modem DNS Değiştirme Nasıl Yapılır?

Moden DNS değiştirme için modeme bağlı bilgisayardab internet tarayıcısını açın ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazarak ilgili sayfaya gidin.

Çıkan ekranda kullanıcı ve şifreyi girerek giriş yapın. Şifrenizi daha önce değiştirmediyseniz modeminizin arkasında ya da belgelerinde bu bilgiyi bulabilirsiniz.

Sıradaki menü kullandığınız modem markasına göre değişkenlik gösterse de modem arayüzünde "Ağ Ayarları" ya da "İnternet Ayarları" kısmına gidin.

Burada Birincil DNS ve İkincil DNS seçeneklerini göreceksiniz. Oradaki DNS adresini değiştirerek size uygun DNS'i girin.

Örneğin, Google DNS kullanmak istiyorsanız şu adresleri girin: Birincil DNS: 8.8.8.8 İkincil DNS: 8.8.4.4

Daha hızlı olan Cloudflare DNS kullanmak istiyorsanız da bu adresi girin Birincil DNS: 1.1.1.1 İkincil DNS: 1.0.0.1

Daha sonra kaydet seçeneğine tıklayın ve birkaç dakika sonra modemi yeniden başlatın.

Tüm bu adımları tamamladığınızda Modem DNS değiştirme işleminiz tamamlanmış olacak. Ne yazık ki her modem arayüzü farklı olduğu için sizinkinde menüler biraz daha farklı olabilir. Yine de bu işlemi tamamlarsanız herhangi bir VPN hizmetine para ödemeden ya da indirmenize bile gerek kalmadan engelleri aşabilirsiniz.