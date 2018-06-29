Yerli Otomobil Şirketinin Kurulma Aşaması Gerçekleşti

Yerli otomobil geliştirme çabaları son hızıyla sürerken, otomobil yapımına katılan şirketler, büyük bir adımı daha hayata geçirdiler. Yapılan açıklamayla birlikte katılımcıların şirketleşme faaliyetlerini bitirdikleri söylendi.

Konuyla ilgili duyuru yayınlayan Vestel, 20 milyon lira sermayeyle kurulan yerli otomobil şirketinin ortaklık faaliyetinin bittiğini ve sermaye yatırma işlemine geçildiğini duyurdu. Vestel’in şirket içerisine yüzde 19 oranında pay sahibi olduğu hatırlatılırken, Vestel’e düşen sermaye kısmının dörtte birinin yatırıldığı, kalan kısmının ise tescilden sonra üç ay içerisinde ödeneceği taahhüdünde bulunulduğu aktarıldı. Vestel’in şirkete toplamda 3.800.000 lira ile ortak olacağı vurgulanırken, Turkcell ve AG Anadolu Grubu’nun da yüzde 19 oranda ortaklıklarının bulunduğu açıklandı.

Vestel tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle oldu: “2 Haziran 2018 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmasına karar verilen ve Şirketimizin %19 oranında pay ile kurucu ortak olarak iştirak ettiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluş ve tescil işlemleri tamamlanmıştır.”