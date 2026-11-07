vivo'dan 120Hz Ekranlı Telefon! Bütçe Dostu Fiyatı Var

vivo, 5G destekli uygun fiyatlı telefonların arasına yeni bir model daha ekledi. vivo Y6k olarak adlandırılan model, 6.500 mAh kapasiteli bataryası, 120Hz ekranı ve MediaTek Dimensity 6300 işlemcisiyle birlikte geliyor. Cihaz özellikle uzun pil ömrü arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Vivo Y6k'nin Özellikleri Neler?

Özellik Vivo Y6k Ekran 6,74 inç LCD Çözünürlük 1600 x 720 piksel Yenileme hızı 120Hz Maksimum parlaklık 1200 nit (HBM) İşlemci Dimensity 6300 GPU Mali-G57 RAM 6 GB LPDDR4X Depolama 128 GB UFS 2.2 Arka kamera 13 MP f/2.2 Ön kamera 5 MP f/2.2 Batarya 6500 mAh Şarj 15W İşletim sistemi Android 16 tabanlı OriginOS 6 Bağlantı 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 Dayanıklılık IP65, SGS beş yıldızlı düşme dayanıklılığı Parmak izi Yan tarafta Boyutlar 167,4 x 77,1 x 8,39 mm Ağırlık 209 gram

Vivo Y6k'nin Ekran Özellikleri Neler?

Vivo Y6k, 6,74 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip. 1600 x 720 piksel çözünürlüğe sahip model, 120Hz yenileme hızını destekliyor. Bu sayede menüler arasında gezinirken, sosyal medya akışını kaydırırken ve desteklenen oyunları oynarken daha akıcı bir görüntü elde etmek mümkün hâle geliyor.

Vivo Y6k'nin İşlemcisi Ne?

Telefonda işlemci olarak MediaTek Dimensity 6300 tercih edilmiş durumda. Sekiz çekirdekli bu işlemci, günlük kullanım açısından beklentileri karşılayacak düzeyde iş çıkarıyor. Sosyal medya kullanımı, web tarayıcısında gezinme ve video izleme gibi işlemler için uygun ama gelişmiş grafiklere sahip oyunları oynamak isteyenler için çok etkileyici performans sunmayacağını belirtmekte fayda var.

Vivo Y6k'nin RAM ve Depolama Kapasitesi Ne Kadar?

Vivo Y6k, 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama alanıyla tüketicilerle buluşturuluyor. 6 GB RAM, günlük kullanımda birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak için temel düzeyde yeterli sayılır. 128 GB depolama alanı ise fotoğraf, video ve uygulamalar için ideal seviyede. Tabii, çok fazla yer kaplayan uygulama ve videoları tutuyorsanız zamanla daha yüksek alana ihtiyaç duymaya başlayabilirsiniz.

Vivo Y6k'nin Bataryası Kaç mAh?

Vivo Y6k, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, özellikle gün boyunca şarj cihazı taşımak istemeyenler açısından telefonun en avantajlı yönlerinden biri. Elbette ki ekran parlaklığının sürekli yüksek tutulması gibi faktörler de şarjın ne kadar süre dayanacağını etkileyecektir. Bu arada 15W şarj desteği sunduğunu da not edelim.

Vivo Y6k'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut. Ön tarafta da yine 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Çok ileri düzey fotoğraf ve videolar beklememek gerekiyor ama iyi ışık koşulları altında gereksinimleri karşılayabilir.

Vivo Y6k'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan vivo Y6k için 1.599 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla ele aldığımızda yaklaşık olarak 11 bin 997 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumundaysa vergilerle birlikte fiyatı 21 bin TL civarında olabilir.

Vivo Y6k Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y6k'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında resmî açıklamada bulunulmadı fakat vivo, Türkiye'de aktif olarak faaliyet yürüten bir marka. Bu da yeni modelin Türkiye'de satışa sunulabileceğine işaret ediyor. Tabii, yine de garanti olmadığını belirtmek gerek.

Editörün Yorumu

vivo Y6k, önceliği pil ömrü olan kullanıcılar tarafından değerlendirilebilecek giriş seviyesi bir telefon. 6500 mAh batarya, 120Hz ekran ve IP65 koruması, günlük kullanımda faydası görülebilecek özellikler arasında. İşlemcisi günlük kullanım için yeterli olacaktır ama oyun performansını her şeyin üzerinde tutanlara hitap etmeyeceğini söylemeliyim.