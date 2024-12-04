YouTube 2024'ün En İyi İçerik Üreticilerini Açıkladı: OnlyFans Yıldızı Zirveye Adını Yazdırdı

Aralık ayı geldi çattı ve yeni yıl hazırlıkları başladı. Ancak 2025'e geçmeden önce pek çok kişi geriye bakıp kendine "2024'te neler yaptım?" diye sormaya başladı. Elbette ki şirketler de farklı değil, Spotify, Apple Music, Netflix ve YouTube gibi pek çok platform 2024'ün "en'lerini" paylaşmaya başladı. YouTube'un listesi ise özellikle dikkat çekti çünkü 2024'ün en iyi içerik üreticileri listesinde OnlyFans yıldızı yer aldı.

YouTube 2024'ün En İyi İçerik Üreticilerini Açıkladı

Kısa videolar hayatımızın her yerinde. Günümüzde 1 dakikalık kısa videolar içermeyen bir sosyal medya platformu neredeyse kalmadı ve bu durum alışkanlıkların da değişmesine neden oldu. Günümüzde 10 saniyelik ilgi çekici içerikler üretebilen insanlar, emek harcayarak video çeken içerik üreticileri rahatlıkla geride bırakmaya başladı.

YouTube'un 2024'ün en iyi içerik üreticilerini açıkladığı liste de tam olarak bu durumu ortaya çıkardı. ABD'de en çok izlenen 10 kanalın yer aldığı bu listeye baktığımızda 1. sırada MrBeast'i görmek elbette ki kimseyi şaşırtmadı. listenin ikinci sırasında Stokes Twins yer alırken, üçüncü ise her geçen gün futboldan daha da uzaklaşan ve bu sene YouTube'a başlayan Cristiano Ronaldo oldu.

MrBeast Stokes Twins UR · Cristiano CaseOh Zack D. Films Nick DiGiovanni Jordan Matter Mark Rober The Trench Family Camilla Araujo

Asıl şaşırtıcı detay ise listenin 10. sırasında yer alan Camilla Araujo oldu. Aslında bir OnlyFans içerik üreticisi olan Araujo, uzun süredir bu platformdaki içeriklerini öne çıkarmak için kısa videolar çekiyor. Ne yazık ki pornografik içeriklerin reklamı amaçlı çekilen bu videolar milyonlarca izlenmeye ulaşarak, Araujo'nun bu sene 2024'ün en iyi içerik üreticileri arasına girmesini sağladı.

Her ne kadar YouTube söz konusu içeriklerin platformun topluluk kurallarını ihlal etmediğini öne sürse de pek çok kişi pornografik içeriklerin öne çıkarılması için viral reklam niteliği taşıyan bu içeriklerin sosyal medya şirketleri tarafından engellenmesini istedi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.