Elon Musk’un 56 Milyar Dolarlık Tesla Maaş Paketi Yine Reddedildi!

Delaware’daki Şansölye Mahkemesi’nde görev yapan Yargıç Kathaleen McCormick, ocak ayında verdiği kararı yeniden doğrulayarak, Elon Musk'ın hayallerini bir kez daha yıktı. Elon Musk’ın Tesla için ayarladığı 56 milyar dolarlık maaş paketinin önüne bir kez daha set çekti.

Tesla’nın haziranda yaptığı hissedar oylaması, Musk’ın maaşını yeniden onaylama yönünde sonuçlanmıştı. Ancak Yargıç McCormick bu oylamanın mahkeme kararını değiştirmek için yeterli olmadığı kararına hükmetti. Tesla’nın sunduğu argümanlar da zayıf ve yanıltıcı olarak nitelendirdi.

McCormick, Tesla’nın bu oylama girişiminin hukuki açıdan geçersiz olduğunu belirterek şöyle dedi:

Eğer mahkeme, kaybeden tarafların yeni ‘gerçekler’ yaratarak davaları tekrar tekrar açmasına izin verirse, yargı süreci sonsuza dek uzar.

Hissedarlar Tepkili de Olsa Mahkeme Kararını Değiştirmiyor

McCormick, Tesla’nın hissedar oylamasını meşru kılmak için yaptığı açıklamalarda ciddi yanlış beyanlar olduğunu vurguladı. Yargıç, Musk’ın maaşını haklı çıkarmak için bir yöntem olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Tesla’nın hisseleri bu kararın ardından piyasa kapanışı sonrası %1,4 değer kaybetti. Şirket ayrıca davayı açan hissedarın avukatlarına 345 milyon dolarlık bir avukatlık ücreti ödemek zorunda. Bu miktar, avukatların talep ettiği 5,6 milyar dolardan oldukça düşük olsa da yine de ciddi bir yük olacak.

Maaş Planında Garanti Ücret Yok

Musk’ın 2018 yılında kabul edilen maaş paketi, Tesla’nın 12 önemli finansal ve operasyonel hedefe ulaşması durumunda kendisine büyük miktarda hisse senedi verileceğini içeriyordu. Maaş planında herhangi bir garanti ücret yok. Ancak mahkeme, paketin müzakere sürecinde Musk’ın Tesla yönetim kurulunu etkilediğini ve çıkar çatışmalarının yaşandığını ifade etti.

Maaş paketi, tarihin en büyük maaş planı olarak değerlendirildi. Şu anki değeri yaklaşık 101 milyar dolar. Mahkemenin hükmettiği kararın ardından Musk, Delaware Yüksek Mahkemesi’ne itiraz etme hakkına sahip.

Daha önce X (eski Twitter) üzerinden kararı eleştiren Musk'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.