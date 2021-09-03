YouTube Premium ve Music Abone Sayısı Açıklandı

Google tarafından açıklanan 2021 yılının YouTube Premium ve Music abone sayısı dudak uçuklattı. Lyor Cohen tarafından yapılan açıklamada YouTube'un ücretli abonelik ve müzik hizmetinin 50 milyon abone sayısına ulaştığı belirtildi.

Yayımlanan blog yazısında yapılan konu ile ilgili açıklamada şu sözlere yer verdi:

"YouTube'da abonelik yolculuğumuza başlamamızdan bu yana yaklaşık olarak 6 yıl geçti ve bugün deneme kullanıcıları da dâhil 50 milyon Music ve Premium abone limitini aştığımız haberini sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

Açıklamanın devamında ücretli aboneliklere özel olarak yeni özellikler ve avantajlar eklenmeye devam edilirken izleme, dinleme ve etkileşimin kesiştiği nokta ile bağlantılı deneyimlere odaklanıldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Lyor Cohen, başka bir dönüm noktasını duyurmaktan heyecan duyduğunu belirterek YouTube'un deneme kullanıcıları da dahil olmak üzere YouTube Music ve Premium abone sayısının 50 milyona ulaştığını duyurdu.

Avantajları ve Fiyatı ile YouTube Premium Planları

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube'un ücretli abonelik planları, bu planların sağladığı avantajlar ve fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki planları incelemeye başlayabilirsiniz.

1. YouTube Normal Üyelik

YouTube, bütün kullanıcılarına 1 aylık deneme abonelik olanağı sağlar.

Deneme süresi sona ermeden 7 gün önce hatırlatmada bulunulur. Kullanıcı böylece aboneliğin yenilenip yenilenmemesine karar verebilir.

Deneme üyelik kullanan hesaplar, arka planda ve reklamsız müzik dinleme deneyimine sahip olabilir. Bu, diğer uygulamaları kullanırken ya da ekran kilitli olduğunda reklamsız video izlemenize ve müzik dinlemenize yardımcı olabilir.

Videoları cihazınıza indirebilirsiniz.

Bu ücretli üyeliğin fiyatı, 2021 itibarıyla aylık 16,99 TL'dir.

2. YouTube Aile Planı

Normal YouTube Premium kullanıcılarının sahip olduğu bütün özelliklere sahip olur.

13 yaşında veya üstünde olması koşulu ile aynı haneden maksimum 5 kişi, ücretsiz premium hesaba sahip olabilir.

Kullanıcılar dilerse 1 aylık deneme abonelik planından yararlanabilir.

Bu abonelik planının fiyatı, 2021 itibarıyla aylık 25,99 TL'dir.

3. YouTube Öğrenci Planı