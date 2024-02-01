Google TikTok Videolarını Artık Kaynak Olarak Kullanıyor!

Lider arama motoru Google artık bazı öne çıkan spinnet’lerde ve yapay zekâ destekli arama sonuçlarında TikTok videolarını kaynak olarak gösteriyor. Google arama sonuçlarında TikTok videolarından bilgi çekmeye başladı ve bu bilgileri oldukça belirgin bir şekilde öne çıkarıyor.

Ülkemiz de dahil TikTok dünya genelinde oldukça tartışma yaratan bir platform. Fakat nerede durduğunuzdan bağımsız olarak, platformdaki içeriğin etkisini ve miktarını görmezden gelmek imkânsız hale geldi.

TikTok hack'leri veya hileleri olarak adlandırıldıkları gibi görevleri yerine getirmenin yaratıcı yeni yollarını ortaya çıkarabilir ve bazen gerçekten iyi fikirlerdir ve sorulara iyi cevaplar sağlarlar. SearchEngineLand tarafından tespit edilen Google arama, TikTok'taki bilgileri arama sonuçlarında öne çıkan konumlara çekmeye başlıyor.

Google’ın Bu Hamlesi, Genç Kuşağa Hitap Edebilmek İçin Olabilir

TikTok videoları her zaman arama sonuçlarında gösterilebiliyordu, ancak hiçbir zaman öne çıkan konumlar verilmiyordu. Şimdi ise TikTok videoları ve açıklamaları Google'ın öne çıkan snippet'lerinin yanı sıra “SGE” olarak da bilinen yapay zeka destekli “arama oluşturma deneyimi” içinde görünmeye başlıyor.

Yukarıdaki ekran görüntüleri Louise Parker ve Carrie Rose tarafından LinkedIn'e gönderildi. Muhtemelen Google bu hamleyi daha genç kullanıcılara hitap etmek amacıyla yapıyor (ya da en azından test ediyor).

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, TikTok'un Z kuşağı kullanıcıları için etkili bir arama motoru olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle, TikTok kısa süre önce Google arama sonuçlarını TikTok arama sonuçlarına da entegre eden bir düğme eklemeye başladı.

Google'ın aramalara TikTok videolarını kaynak olarak göstermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.