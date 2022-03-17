YouTube Music (APK)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,838
- Üretici Google
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YouTube Music (APK İndir): YouTube Müzik uygulamasını Android telefonunuza indirin, reklamsız ve arka planda müzik dinleyin, video klipleri izleyin.
YouTube Music APK (YouTube Müzik), Android cihazlarınızda Spotify, Apple Music’e alternatif olarak kullanabileceğiniz bir müzik uygulaması. Her ruh haline ve müzik zevkine uygun onlarca farklı kategoride hit parçaların yanı sıra en son çıkan video klipleri, popüler parçaların coverları, remixleri bulabileceğiniz uygulamayı satın alım yapmadan reklamlı olarak ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Reklamları kaldırmak isteyen kullanıcılar uygulamaya abone olarak belirli bir ücret karşılığında reklamları kaldırabilecekler.
Spotify, Deezer, Apple Music’den sonra karşımıza çıkan YouTube Music uygulamasında müzik dinlemeden yapamayan kullanıcıların en çok istedikleri içerikler bir arada sunuluyor. Dinlediğiniz parçalar baz alınarak hazırlanan öneriler, en son çıkan albümlerin listelendiği trendler, hit parçaların toplandığı her gün yenilenen müzik listeleri, resmi video klipler, full albümler, canlı kayıtlar, konser kesitleriyle dopdolu bir içerik sunan uygulamanın arayüzü olabildiğince basitleştirilmiş ve YouTube’un mobil uygulamasının tasarım çizgilerini taşıyor.
YouTube Music APK İndir
Şu anda ülkemizde açık olmayan uygulamanın tüm içeriğinden ücretsiz olarak faydalanmak mümkün. Kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan Google hesabınızla giriş yaparak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Video kliplerde reklam istemiyor, müzikleri çevrimdışı kaydetmek, arka planda dinlemek istiyorsanız YouTube Red üyesi olmanız gerekiyor. YouTube Music Premium, aylık 13.99 TL olarak ücretlendiriliyor. Reklamsız YouTube, YouTube Music ve YouTube Originals'a erişim izni veren YouTube Premium'un fiyatı da 16.99 TL.
YouTube Music (YouTube Müzik) Android Uygulaması
- Orijinal albümler, single'lar ve daha fazlası
- Müzik zevkine, konuma ve saate dayalı öneriler
- Canlı performanslar, remix'ler ve cover'lar
- Trend olan içerikleri kaçırmayın
- Ekran kapalıyken, internet kullanmadan ve reklamsız müzik dinleme (YouTube Music Premium)
Yukarıdaki bağlantıdanYouTube Music APK indirerek de servisi deneyimleyebilirsiniz.
YouTube Music
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,774
- DOSYA BOYUTU 212.40 MB
- Üretici Google
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YouTube Music (YouTube Müzik) iOS İndir: iPhone ve iPad'inizde müzik dinlemeden yapamıyorsanız vazgeçemeyeceğiniz bir uygulama olacak.
YouTube Music (YouTube Müzik), iPhone ve iPad’inizde Spotift, Apple Music, Deezer gibi çevrimiçi müzik dinleme platformlarına alternatif olarak kullanabileceğiniz zengin içerikli müzik uygulaması. Günün her anında müzik dinliyorsunuz, en son albümleri, son yayınlanan video klipleri, müzik zevkinize göre özel çalma listelerini sunan bu uygulamayla tanışmanız gerektiğini düşünüyorum.
YouTube’da müzik dinleme seçeneği neden yok diyip arka planda çalma desteği sunduklarını belirten ücretli uygulamalara artık gerek duyacağınızı düşünmüyorum. Google hesabınıza giriş yaparak kullanmaya başlayabileceğniz YouTube Music uygulamasında aradığınız her türde içerik mevcut. Video klipler, full albümler, remixler, coverlar, günlük güncellenen en iyiler listesi dahil oldukça zengin bir içerik karşınızda.
YouTube Red abonesi iseniz video klipleri reklamsız izleme, müzikleri arka planda çalma ve indirme, videonun yüklenmesini beklemeden müziği dinleme gibi ayrıcalıklar faydalanabiliyorsunuz. YouTube Music içeriğinden - reklamlarla - ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. YouTube Music Premium abonesi olursanız reklamlar gösterilmiyor ancak bunun için aylık 16.99 TL ödemeniz gerekiyor. Unutmadan, YouTube Music, üç aylık deneme sürümü seçeneği ile geliyor ve fiyatı 13.99 TL.
YouTube Music (YouTube Müzik) iOS Uygulaması
- Orijinal albümler, single'lar ve daha fazlasını dinleyin.
- Müzik zevkinize, konumunuza, zamana dayalı öneriler alın.
- Canlı performanslar, remiksler ve cover'ları izleyin, dinleyin.
- Trend olan içerikleri kaçırmayın.
- Arka planda, internetsiz, reklamsız müzik dinleyin. (YouTube Music Premium)
YouTube Music
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,588
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici Google
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YouTube Music uygulaması ile beğendiğiniz videoları telefonunuza indirebilirsiniz.
YouTube Music, YouTube üzerindeki milyonlarca videoyu izlemenize ve beğendiklerinizi indirmenize imkan tanıyan bir uygulamadır. Ücretsiz sunulan uygulamayı kullanarak Windows Phone cihazınızdan YouTube videolarını yüksek kalitede izleyebilirsiniz.
Sade ve şık tasarımı ile diğer YouTube videolarından öne çıkan uygulama ile YouTube üzerinde yayınlanan klip ve filmleri istediğiniz kalitede izleyebilirsiniz. Oynatma listesi hazırlama, oynatma listelerini yönetme, videoları tekrarlama ve karışık oynatma, beğendiğiniz videoları sosyal platformlarda paylaşma gibi tüm işlevlere sahip uygulama aradığınız videoyu kolayca bulmanızı sağlayan kullanıcı dostu arayüze sahiptir.
Windows Phone Mağazası'ndaki en iyi YouTube uygulamalarından biri olan YouTube Music ile dünya genelinde en çok dinlenen şarkıları keşfetmeniz de mümkün.
- En çok izlenen video klipleri keşfedin.
- YouTube'da paylaşılan video ve filmleri indirin.
- Dünya genelinde dinlenen 100 şarkı arasından tarzınıza uyanı indirin.
- Oynatma listeleri hazırlayın ve yönetin.
- Videoları yüksek kalitede izleyin.