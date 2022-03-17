YouTube Music (APK İndir): YouTube Müzik uygulamasını Android telefonunuza indirin, reklamsız ve arka planda müzik dinleyin, video klipleri izleyin.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

YouTube Music APK (YouTube Müzik), Android cihazlarınızda Spotify, Apple Music’e alternatif olarak kullanabileceğiniz bir müzik uygulaması. Her ruh haline ve müzik zevkine uygun onlarca farklı kategoride hit parçaların yanı sıra en son çıkan video klipleri, popüler parçaların coverları, remixleri bulabileceğiniz uygulamayı satın alım yapmadan reklamlı olarak ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Reklamları kaldırmak isteyen kullanıcılar uygulamaya abone olarak belirli bir ücret karşılığında reklamları kaldırabilecekler.

Spotify, Deezer, Apple Music’den sonra karşımıza çıkan YouTube Music uygulamasında müzik dinlemeden yapamayan kullanıcıların en çok istedikleri içerikler bir arada sunuluyor. Dinlediğiniz parçalar baz alınarak hazırlanan öneriler, en son çıkan albümlerin listelendiği trendler, hit parçaların toplandığı her gün yenilenen müzik listeleri, resmi video klipler, full albümler, canlı kayıtlar, konser kesitleriyle dopdolu bir içerik sunan uygulamanın arayüzü olabildiğince basitleştirilmiş ve YouTube’un mobil uygulamasının tasarım çizgilerini taşıyor.

YouTube Music APK İndir

Şu anda ülkemizde açık olmayan uygulamanın tüm içeriğinden ücretsiz olarak faydalanmak mümkün. Kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan Google hesabınızla giriş yaparak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Video kliplerde reklam istemiyor, müzikleri çevrimdışı kaydetmek, arka planda dinlemek istiyorsanız YouTube Red üyesi olmanız gerekiyor. YouTube Music Premium, aylık 13.99 TL olarak ücretlendiriliyor. Reklamsız YouTube, YouTube Music ve YouTube Originals'a erişim izni veren YouTube Premium'un fiyatı da 16.99 TL.

YouTube Music (YouTube Müzik) Android Uygulaması

Orijinal albümler, single'lar ve daha fazlası

Müzik zevkine, konuma ve saate dayalı öneriler

Canlı performanslar, remix'ler ve cover'lar

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Ekran kapalıyken, internet kullanmadan ve reklamsız müzik dinleme (YouTube Music Premium)