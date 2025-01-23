Zombi Nükleer Reaktörler Yeniden Canlandırılabilir

Güney Carolina'daki bir kuruluş, bundan 8 yıl önce iflasa neden olduktan sonra kapatılan bir enerji santralini yeniden aktif etmek için kollarını sıvadı.

Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre veri merkezlerindeki güç patlamasından yararlanmayı uman Santee Coper, Virgil C. Summer Nükleer Santrali'ndeki iki reaktörün finansmanına ve tamamlanmasına yardımcı olacak ortaklar arıyor.

Santee Cooper, 2008'de başlayan bir projede iki yeni reaktörün inşasına öncülük etmişti. Proje maliyeti 9.8 milyardan 25 milyar dolara yükselmişti. Ayrıca tamamlanması da beklenenden çok daha zaman alacaktı.

Beklenen oldu ve proje 2017 yılında durduruldu. Bununla birlikte 2 milyar dolarlık teşvik fırsatı da kaçırıldı.

Santee Cooper'ın Alıcı Bulacağından Şüphesi Yok

Santee Cooper, V.C. Summer'ın oldukça sorunlu geçmişine rağmen yapay zeka veri merkezlerinin hızla artan enerji talebi ile nükleer enerjiye olan ilgi dolayısıyla epey alıcı bulacağını düşünüyor.

Microsoft da kısa bir süre önce Three Mile Island'daki bir reaktörü yeniden aktif etmek için Constellation Energy ile anlaşma imzalamıştı. Santee Cooper'ın enerji güvenliği ile ilgilenen bir teknoloji şirketini de içeren şirketlerle çalışma yönünde planları var.