Çin'in 'Yapay Güneşi' Rekor Kırdı: 1.006 Saniye Boyunca 100 Milyon Derecede Çalıştı

Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin, mega projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Asya devinin bu doğrultudaki son hamlesi ise "yapay güneş" projesi oldu. Çin'in yapay güneş olarak adlandırılan deneysel füzyon reaktörü EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), nükleer füzyon alanında yeni bir rekor kırdı. İşte detaylar!

Çin'in 'Yapay Güneşi' Rekor Kırdı

Çin'in deneysel füzyon reaktörü EAST nükleer füzyon alanında yeni bir rekor kırdı. Reaktör 100 milyon derece üzerinde plazma sıcaklığını 1.006 saniye boyunca sürdürerek, geleceğin nükleer füzyon santrallerinin çalışma ortamını başarıyla simüle etti. Nükleer füzyon, Güneş'in enerjisini üreten süreç olarak biliniyor.

Bu teknoloji, Dünya'da da karbonsuz ve radyoaktif atık üretmeyen bir enerji kaynağı olarak görülüyor. Füzyon sürecinde, hidrojen atomları 100 milyon derecenin üzerinde ısıtılarak plazma haline getiriliyor. Bu koşullarda atomlar birleşerek helyum oluşturuyor ve bu sırada muazzam miktarda enerji açığa çıkıyor.

EAST'in nihai hedefi, Güneş'teki gibi nükleer füzyon reaksiyonlarını başarıyla simüle ederek, sınırsız ve temiz bir enerji kaynağı yaratmak. Ayrıca, Güneş Sistemi'nin ötesindeki uzay keşifleri için gerekli enerjinin de buradan elde edileceğine inanılıyor.

Ancak bu projede henüz çok erken bir aşamada olunduğunu ve daha uzun bir zamana ve milyarlarca dolara ihtiyaç olduğunu hatrlatmakta fayda var.