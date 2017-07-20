Sanal disk oluşturarak gizli dosya ve klasörlerinizi orada tutun.

Hidden Disk, Windows PC kullanıcısı olarak dosya ve klasör gizlemek için kullanabileceğiniz sanal disk oluşturma programı. Sizden başka kimsenin görmesini istemediğiniz dosya ve klasörlerinizi şifreli sanal diskte saklama şansına sahip oluyorsunuz.

Hemen her Windows kullanıcısının gizlemek istediği dosya veya klasör vardır. Hiçbir programa ihtiyaç duymadan dosya ve klasörlerinizi şifreleyebilir, meraklı gözlerden saklayabilirsiniz ancak şifreyle korunan dosyalar ya göz önünde durur ya da gizlemek zorunda kalırsınız. Bir noktadan sonra dosyaları bulmak güçleşir. Bu noktada Hidden Disk programını önereceğim.

Gizli dosya ve klasörlerinizi her zaman kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir sanal diskte toplayabiliyorsunuz bu programla. Oluşturduğunuz sanal disk diğer diskleriniz gibi gözüküyor, dilerseniz gizleyebiliyorsunuz. Sanal diskinizi parolayla veya PIN ile koruyabiliyorsunuz.