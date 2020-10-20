Hard Disk Satın Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler- Eğer bilgisayarınızın depolaması artık sizin için yeterli değilse ve yeni bir sabit disk almayı düşünüyorsanız, nelere dikkat etmeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazımızda merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Bilgisayarlar son dönemlerde hızlı bir gelişim ivmesi yakaladılar ve aynı şey depolama teknolojileri için de geçerli. Tarihteki ilk sabit disk IBM tarafından geliştirildi ve yalnızca 5 MB boyutunda bir kapasiteye sahipti. Üstelik bu küçük depolama alanını saklamak için iki buzdolabı büyüklüğünde bir alana ihtiyacınız vardı.

O günden bu güne hem depolama kapasiteleri hem de bunları saklamak için ihtiyaç duyduğunuz alan bir cebe sığacak ölçüde gelişti. Üstelik fiyatlar da artık hemen herkes için ulaşılabilir düzeye geldi. Öte taraftan değişmeyen tek şey ise sabit disklerin temel çalışma mantığı oldu.

Günümüzde kullandığımız sabit diskler de, tıpkı ilk günkü gibi mekanik sistemlerden oluşuyor. Peki ama yeni bir sabit disk alacaksanız, bu modelleri birbirinden ayıran temel detaylar ve farklar neler? Eğer bunları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.

Hard Disk Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeni bir sabit disk alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor?

Adım 1- Kullanım Amacını Belirleme

Her şeyden önce satın alacağınız sabit diski hangi amaçlarla kullanacağınızı belirlemeniz lazım. Eğer bu diski fotoğraf, müzik, dizi ya da film gibi dosyaları arşivlemek için kullanacaksanız başka, sistem performansını artırmak için kullanacaksanız başka, çok ses çıkaran eski nesil sabit disklerinizden kurtulmak için alacaksanız başka bir seçime yöneleceksiniz.

- Dosya Arşivleme

Eğer yeni bir sabit disk almaktaki ilk nedeniniz dosya arşivlemek ise çok da pahalı olmayan klasik bir sabit disk işinizi görecektir. Hatta bu senaryoda taşınabilirliği artırabilmek adına bir harici disk almayı da değerlendirebilirsiniz.

- Sistem Performansını Artırmak

Aslında sistem performansını artırmak için sizlere ilk tavsiyemiz SSD olacaktır ancak bütçe yönünde sıkıntılar yaşıyorsanız ve HDD alacaksanız, RPM'i yüksek bir sabit disk almanız daha doğru olacaktır.

- Sesten Kurtulmak

Eğer mevcut sabit diskiniz çok ses çıkartıyorsa ve performans sizler için çok önemli değilse, bu noktada RPM'i daha düşük bir sabit disk almayı düşünebilirsiniz.

Adım 2- İhtiyaç Duyulan Kapasiteyi Belirleme

Şimdi, yukarıdaki üç madde arasından seçim yaptıktan sonra ne kadar kapasiteye ihtiyaç duyduğunuzu belirlemeniz gerekiyor. Eğer dosya arşivleme gibi yoğun işler için bir sabit disk almanız gerekiyorsa, haliyle daha yüksek kapasitelere ihtiyaç duyacaksınızdır. Eğer sistem performansını artırmak ya da sesten kurtulmak için bir arayış içindeyseniz, ve mevcut sabit diskinizin kapasitesi işinizi görüyorsa, benzer kapasitelerde bir sabit disk almanız yeterli olacaktır.

Adım 3- Sisteminizle Uyumlu Sabit Diski Belirleme

Günümüzde sabit diskler masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için farklı boyutlara sahipler. Masaüstü modellerinde genellikle 3.5 inç boyutunda olan sabit diskler, dizüstü bilgisayarlarda ise genellikle 2.5 inç boyutundalar ve haliyle birine aldığınız, diğerinde çalışmayacaktır.

Eğer bilgisayarınız on beş yaşından daha büyükse, ki muhtemelen değildir, IDE bağlantı noktasına ihtiyaç duyacaksınızdır. Ancak muhtemelen bilgisayarınız bu kadar yaşlı değildir ve bu nedenle SATA standartını benimseyeceğinizi düşünüyoruz. SATA bağlantı yuvası kendi içinde SATA I, SATA II ve SATA III olmak üzere üç farklı türe ayrılıyor ancak hepsi, SATA destekli her cihazla çalışabiliyor.

Aralarındaki temel fark ise okuma hızı ve yazma hızı arasındaki performans. Yani dosyaları taşırken, yazarken ya da çalıştırırken ne kadar hızlı olacaklarını belirleyen temel değerlerden birisi bu. Tabii SATA III desteğine sahip bir sabit diskten en iyi verimi alabilmek için SATA III destekli bir anakarta sahip olmanız gerekecek, ki dediğimiz gibi muhtemelen buna sahipsinizdir.

Adım 4- Performansı Belirleme

Bahsettiğimiz gibi sabit disklerdeki temel performans kriterleri SATA tipi ve RPM değeri üzerinde şekilleniyor. RPM, sabit diskin içerisinde yer alan plağın devir hızıdır. SATA'yı zaten bir üstteki maddede açıkladığımız için tekrar etmemize gerek olmadığını düşünüyorum.

Günümüzde satın alabileceğiniz sabit diskler genellikle 5.400 RPM ve 7.200 RPM olmak üzere iki farklı seçenekte tüketicilere sunuluyor. İhtiyacınız yüksek performans ise 7.200 RPM olan modellerden birisini satın almalısınız. Ancak daha sessiz çalışan bir sabit disk istiyorsanız tercihinizi 5.400 RPM'den yana kullanın.

Adım 5- Taşınabilir mi Dahili mi?

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi eğer amacınız dosya arşivlemek ise taşınabilir diskler de önemli bir tercih olabilir. Bu noktada tıpkı sabit disklerde olduğu gibi 3.5 inç ya da 2.5 inç boyutunda bir taşınabilir disk almayı düşünebilirsiniz. Bu diskler de tıpkı sabit diskler gibi çalışırlar ancak dosya transferi yapmak için kablo ile bağlarsınız.