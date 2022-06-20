Dünyanın en popüler oyun kütüphanesi Steam, dijital olarak oyun satın alabildiğiniz kendi kişisel kütüphanenizi oluşturabileceğiniz bir platform olan Steam disk yazma hatası verebiliyor bu yazımızda sizlere bu hatanın neden kaynaklandığını ve nasıl çözüleceğini anlatacağız.

Steam Disk Yazma Hatası Nedir?

Kurulumlar ya da güncellemeler sırasında ortaya çıkan Steam disk yazma hatası verilerin düzgün bir şekilde bilgisayara kaydedilmediği zaman ortaya çıkan bir hatadır. Bu hata birkaç farklı sebepten dolayı olabilir.

SSD veya HDD disk sürücülerinde donanımsal hatalar olabilir.

veya sürücülerinde donanımsal hatalar olabilir. Bazı antivirüs programları verilerin kaydedilmesine izin vermeyebilir.

Steam Disk Yazma Hatası Nasıl Çözülür?

Bu hata yukarıda da bahsettiğimiz üzere birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Hatanın nasıl çözüleceğine gelecek olursak aşağıda detaylı bir şekilde anlatıyor olacağız.

Bu sorunun ortadan kalkması için en kolay yol Steam uygulamasını kapatıp açmak olacaktır.

kapatıp açmak olacaktır. Steam uygulamasına yönetici olarak izinler verebilir.

Antivirüs uygulamalarını Steam için zararsız moda alabilir.

Uygulamayı yönetici olarak çalıştırabilir.

Steam indirilenler önbelleğini temizleyerek uygulamayı ya da oyunu yeniden kurabilir.

Bilgisayarınızdaki sürücülerin donanımsal sorunu olup olmadığını kontrol edebilir.

Steam dosya bütünlüğünü doğrulamak.

Common klasöründeki bozuk dosyaları temizlemek.

Steam Ön Belleği Nasıl Temizlenir?

Steam uygulamasını açın.

Sol üst kısımda bulunan Steam butonuna tıklayın.

Aşağıda bulunan ayarlar butonuna tıklayın.

Açılan pencereden indirmeler kısmına gelin.

Son olarak “İndirme Önbelleğini Temizle” butonuna basın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Steam Uygulaması Nasıl Yönetici Olarak Çalıştırılır?

Steam uygulamasına sağ tık yapın.

Daha sonra aşağıda bulunan özellikler kısmına gelin.

Özellikler dedikten sonra yeni bir pencere açılacaktır.

Yukarıda bulunan sekmelerden uyumluluk kısmına gelin.

Aşağıda bulunan; “Bu programı yönetici olarak çalıştır” kutucuğu bulunmaktadır.

Kutucuğa tıklayın.

Sağ alt köşede bulunan; “Uygula” butonuna basınız.

Son olarak “Tamam” butonuna basınız.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Steam Common Klasörü Bozuk Dosyaları Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Steam uygulamasına sağ tıklayın.

Açılan pencereden “Dosya konumunu aç” seçeneğine tıklayın.

“Steamapps” klasörünü sağ üst arama kısmından aratın.

Steamapps klasörünü açın.

Steamapps klasörünün içinde bulunan Common klasörünü açın.

İndirirken sorun yaşadığınız 0 KB dosya boyutunu siliniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Windows Güvenlik Duvarı için Steam’e İzin Vermek

Bilgisayarınızda sol altta bulunan arama kısmına denetim masası yazın.

Denetim masasından “Sistem ve Güvenlik” sekmesine tıklayın (eğer gözükmüyorsa “Görüntüleme ölçütü” kısmından kategoriyi seçin.)

Açılan sayfadan Windows Defender Güvenlik Duvarını gelin.

Altında bulunan “Bir uygulamaya Windows güvenlik duvarlı üzerinden izin ver” seçeneğine tıklayın.

Açılan kısımdan Steam uygulamasına izin verin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu yazımızda bizlere bazen can sıkkınlığı veren Steam disk yazma hatası nasıl çözülür onun hakkında bahsettik. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.