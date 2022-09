Alone in the Dark

Merakla beklenen Alone in the Dark yakında çıkış tarihini duyuracak.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Psikolojik korku oyunu olarak duyurulan ve çıkış tarihi merak konusu olan Alone in the Dark oyuncular tarafından beklenmeye devam ediliyor. Hayatta kalma ve korku oyunu olarak da nitelendirilen yapım, ilk kez 1992 yılında lansmana çıkmıştı. 2005 yılında da sinema filmi için uyarlanan Alone in the Dark, yayınlanmasından yıllar sonra yeniden oyuncularının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir döneme damga vuran yapım, yenilenen grafikleri ve sürükleyici içerikleri ile milyonları hedefliyor olacak. Aylardır Steam üzerinde Windows platformu için sergilenmeye devam edilen yapım, ünlü yayıncı THQ Nordic tarafından piyasaya sürülecek.

Alone in the Dark Özellikleri

Tek oyunculu,

Gelişmiş grafik açıları,

Etkileyici ses efektleri,

Zengin içerik,

Çığır açan orijinal oyundan çeşitli izler,

Farklı kahramanlar,

Sürükleyici bir hikaye anlatımı,

13 dil seçeneği,

Pieces Interactive tarafından geliştirilmeye devam edilen Alone in the Dark, korku ve aksiyon yüklü sahneleri ile oyunculara hayatta kalma deneyimi sunacak. İlk oyunundan ve sinema filminden tanıdık karakterleri de oyuncular ile buluşturacak olan aksiyon oyunu, yenilenmiş içerikleri ile milyonlarca oyuncunun gönlünde taht kuracak gibi görünüyor. İki farklı kahramanın gözünden gerçekçi bir hikayeyi oyuncular ile buluşturacak yapımda 90'lar temalı klasik bir keşfedilebilir bir dünya olacak. Serinin ilk oyununda olduğu gibi yenilenmiş oyunda da ilerlemeye dayalı bir dünya yer alacak. Bu dünya da çeşitli görevleri başarmaya çalışırken aynı zamanda da çeşitli tehlikelere karşı mücadele edecek ve hayatta kalabilmenin yollarını arayacaksınız. Heyecan verici sahneler ile etkileyici ses efektlerini oyunuculara sunan Alone in the Dark, nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak henüz bilinmiyor.

Alone in the Dark İndir

Bilgisayar platformunda lansmana çıkması beklenen Alone in the Dark, aylardır Steam üzerinde listeleniyordu. Türkçe dil desteğinin bulunmadığı oyunda, 13 farklı dil seçeneği yer alırken, İngilizce, Fransızca ve Almanca seslendirmeler de oyuncuların karşısına çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor.

Alone in the Dark Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10, 64 Bit

Bellek: 8 GB RAM

DirectX: Sürüm 11

İlave Notlar: preliminary system requirements

Alone in the Dark Önerilen Sistem Gereksinimleri