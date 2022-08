En İyi Christopher Nolan Filmleri

Christopher Nolan filmleri, üzerine ince düşünülmüş ve son derece başarılı eserlerdir. Nolan filmleri, pek çok diğer sinema filminin aksine ilginç fikirleri ekranda işlemiştir ve gişede çok büyük başarılar elde etmiştir. Nolan filmleri denildiği zaman insanların hemen aklına belli bir kalitenin üzerindeki filmler gelir. Öyledir de. Christopher Nolan çektiği pek çok farklı tarzdaki filmle kalitesini ispatlamıştır.

Biz de bu yazımızda sizlere en iyi Christopher Nolan filmlerini sıraladık. İzleyecek güzel bir şeyler arıyorsanız bu listemiz çok işinize yarayacak.

En İyi Nolan Filmleri

The Dark Knight

Inception

Interstellar

The Prestige

Memento

Dunkirk

Tenet

Insomnia

Yukarıdaki listede Christopher Nolan filmleri IMDB puanına göre sıralanmıştır.

The Dark Knight (2008)

Sadece Christopher Nolan filmleri içerisinde değil, tarihin en iyi sinema eserlerinden biri olan The Dark Knight, şüphesiz ki en iyi Nolan filmlerinden biri. Batman üçlemesinden ikincisi olan The Dark Knight, her parametre göz önüne alındığı zaman mükemmel bir film. Batman Nolan filmleri ile hak ettiği kaliteli filmlere kavuşmuş oldu. Nolan’dan önce yapılan Batman filmleri ile kıyaslanamayacak kadar iyi olan bu Batman filmini sadece çizgi roman ve süper kahraman severler değil, herkes izlemeli.

Bu üçlemede yönetmen Christopher Nolan filmleri bir çizgi roman uyarlaması gibi değil adeta gerçekte yaşanmış bir olay gibi uyarlamıştır. Filmin sinematografisi, sürükleyicili ve gerçekçiliği hayranlık uyandıracak cinsten. En iyi Batman filmlerinden olan The Dark Knight kelimenin tam anlamıyla bir şahaser.

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine, Morgan Freeman

IMDB Puanı: 9.0

Inception (2010)

Nolan’ı Nolan yapan, kitleler tarafından en çok bilinen Christopher Nolan filmi olan Inception, vizyona girdiği günden bu güne kadar sinema tarihinin en sıradışı fikirlerinden birini hayata geçirdi. Filmde insanların rüyalarını manipüle ederek onlara fikir aşılamanın, fikirlerini çalmanın mümkün olduğu bir dünyadayız. Kısa süre içerisinde neyin gerçek neyin rüya olduğunu ayırmak bile zorlaşır hale geliyor. Rüyaların içerisindeki rüyalara dalmak ve bu akıl dolu filmi izlemek için gerçekten iyice odaklanmalısınız. Inception, karmaşık ve ufuk açıcı fikirlerin sinemada ne kadar iyi işlenebileceğinin en iyi örneklerinden bir tanesi.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

IMDB Puanı: 8.8

Interstellar (2014)

Bilim kurgu filmlerine ilgisi olan olmayan pek çok kişiye bilim kurgu filmi izletmeyi başarmış olan Interstellar, 21. yüzyılın en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor. İnsanoğlunun devamı için uzayın derinliklerindeki solucan deliklerinde seyahat eden bir takımın başına gelen olayların konu alındığı bu film sizi oldukça etkileyecek. Yoğun bir bilim kurgu alt yapısının yanı sıra sonu itibariyle oldukça duygusal ve insani bir noktanın da altını çizen bu filmi izlemediyseniz mutlaka vakit ayırıp izlemelisiniz. 3 saate yakın uzunluğuyla sizlere uzun ve kaliteli vakit geçirecek bir film.

Tür: Macera, Drama, Bilim Kurgu

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

IMDB Puanı: 8.6

The Prestige (2006)

Londra'da, Victorya Devrinde 2 usta sihirbazın birbiriyle olan mücadelesini ve rekabetini konu alan bu film oldukça etkileyici ve iz bırakan bir eserdir. Filmde bu 2 sihirbazın daha iyi olabilmek için ne kadar ileriye gidebileceğini görüyoruz. Sihirbazlar birbirini alt etmek için o kadar ileriye gidiyorlar ki akıl almaz sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Scarlett Johansson oynadığı en iyi filmlerden biri olan The Prestige kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden bir tanesi.

Tür: Drama, Gizem, Bilim Kurgu

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

IMDB Puanı: 8.5

Memento (2000)

Nolan’ın ilk uzun metrajlı işlerinden biri olan Memento, Nolan’ın zekasını ve dehasını tüm Dünya’ya duyuran film olarak biliniyor. Diğer tüm Nolan filmleri gibi çok iyi bir fikirden yola çıkılarak oluşturulan bu eserde sürekli ani hafıza kayıpları yaşayan bir adamın hikayesine tanıklık ediyoruz. Çok nadir ve tedavi edilemeyen bir hastalığa sahip olan bu adam neredeyse her uyuyup uyandıktan sonra hafızasını kaybediyor. Her gün, bir önceki günlerini hatırlamaya çalışan bu adamın hikayesi tüyler ürpertici bir gerginlik ve gizem ile sunuluyor. Karısının katillerini arayan bu adam hafızasını sürekli kaybettiği için gerçekten çok zor bir durumda. Filmde işlenen bu konu öylesine dikkat çekici ve çarpıcıydı ki sonraki yıllarda Memento’dan ilham alan çok fazla film, dizi, oyun senaryosu gördük. Eğer Memento’yu hala izlemeyenleriniz varsa muhakkak izlemeli. Nolan filmleri nedir, hangi özelliklere sahiptir gibi sorulara cevap niteliğinde olan bu filmi kaçırmayın.

Tür: Gizem, Gerilim

Oyuncular: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano

IMDB Puanı: 8.4

Dunkirk (2017)

İkinci Dünya Savaşı’na farklı bir gözden bakan Nolan, farklı ve aksiyon dolu bir filme imza atmış. Filmin atmosferi ve sesleri sizi gerçekten bir savaştaymışsınız gibi hissettiriyor. Ses dizaynıyla öne çıkan bir yapım olan Dunkirk’i sinemada ya da çok iyi bir ses sistemiyle izleyen kişiler çok şanslı. İkinci Dünya Savaşı’nı Nolan’ın perspektifinden deneyimlemek için Dunkirk’ü izleyebilirsiniz.

Tür: Aksiyon, Drama, Tarih

Oyuncular: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance

IMDB Puanı: 7.8

Tenet (2020)

Corona salgını sırasında çıkan bir film olduğu için pek çok kişi sinemada bu filmi izlemeyedi ancak Tenet oldukça sıra dışı bir film. Lineer olmayan bir anlatım tercih edilen bu film son derece kafa karıştırıcı ve zihin yoran bir anlatıma sahip. Aksiyon ve bilim kurgunun harmanlanmasından hoşlanan kişiler bu filmi çok beğeneceklerdir.

Tür: Aksiyon, Gizem, Bilim Kurgu

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

IMDB Puanı: 7.3

Christopher Nolan filmleri listesi bu kadardı. Umuyoruz ki bu listeden izleyecek bir şey bulabilmişsinizdir. Christopher Nolan’ın pek çok filmi var ancak biz sizin için en iyilerini derleyip liste yaptık. Sizin favori Christopher Nolan filminiz hangisi?

