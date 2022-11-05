En İyi Fromsoftware Oyunu Hangisi?
Son yıllarda en çok konuşulan oyun firmalarından biri olan FromSoftware’in en iyi oyunlarını sizler için seçtik.
Japonya, Tokyo merkezli bir video oyunu geliştiricisi olan FromSoftware, her geçen gün daha çok bilinen bir marka haline geliyor. Özellikle de son 10 yıl içerisinde yarattıkları Soulslike türünün temsilcileri olarak biliniyorlar. Biz de bu yazımızda sizler için en iyi FromSoftware oyunlarını listeledik.
Tüm FromSoftware Oyunları
- King's Field
- King's Field II
- King's Field III
- Armored Core
- Armored Core: Project Phantasma
- Shadow Tower
- Echo Night
- Armored Core: Master of Arena
- Spriggan: Lunar Verse
- Frame Gride
- Echo Night 2: The Lord of Nightmares
- Eternal Ring
- Evergrace
- Armored Core 2
- The Adventures of Cookie & Cream
- Armored Core 2: Another Age
- Forever Kingdom
- King's Field IV
- Armored Core 3
- Lost Kingdoms
- Murakumo: Renegade Mech Pursuit
- Otogi: Myth of Demons
- Silent Line: Armored Core
- Thousand Land
- Lost Kingdoms II
- Shadow Tower Abyss
- Otogi 2: Immortal Warriors Xbox
- Nebula: Echo Night
- Armored Core: Nexus
- Kuon PlayStation 2
- Armored Core: Nine Breaker
- Armored Core: Formula Front
- Metal Wolf Chaos
- Yoshitsune Eiyūden
- Another Century's Episode
- Armored Core: Last Raven
- Enchanted Arms
- Another Century's Episode 2
- Chromehounds
- King's Field: Additional I
- King's Field: Additional II
- Armored Core 4
- Nanpure VOW
- Iraroji VOW
- Another Century's Episode 3: The Final
- Armored Core: For Answer
- Shadow Assault: Tenchu
- Inugamike no Ichizoku
- Ninja Blade
- Demon's Souls
- Yatsu Hakamura
- Another Century's Episode: R
- Monster Hunter Diary: Poka Poka Airou Village
- Another Century's Episode Portable
- Dark Souls
- Armored Core V
- Mobile Suit Gundam Unicorn
- Steel Battalion: Heavy Armor
- Armored Core: Verdict Day
- Dark Souls II
- Dark Souls II: Scholar of the First Sin
- Bloodborne
- Monster Hunter Diary: Poka Poka Airou Village DX
- Dark Souls III
- Dark Souls: Remastered
- Déraciné
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Elden Ring
Miyazaki: Elden Ring Zorluğu FromSoftware'in Kimliğinin Bir Parçası!
FromSoftware'in oyunları, uzun zamandır zorluklarıyla ilgili tartışmaların birer parçası oldu. Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ve şimdi Elden Ring, FromSoftware'in oyunlarına zorluk ayarları eklemesini isteyen kötü niyetli oyunculara sahip.
Görüleceği üzere FromSoftware 1994 yılından beri farklı tarzlarda pek çok oyun üretmiş ve toplamda 60’dan fazla oyuna imza atmıştır. Günümüzde ise FromSoftware markası Soulslike oyunları ile biliniyor. Gelmiş geçmiş en zor RPG oyunlarına imza atan ve bu konuda bir üne sahip olan FromSoftware, bu şöhretini sürdürmeye devam ediyor. Aşağıdaki listede FromSoftware’in Soulslike kategorisindeki oyunları bulunuyor. Pek çok kişi bu oyunların ismini ya duymuştur ya da bir kez oynamaya çalışmıştır.
Japon Oyun Geliştiricisi, Çalışanlarına ‘Elden Ring’ Oynamaları İçin 4 Günlük İzin Verdi
Canavar savaş oyunu ‘Palworld’ün geliştiricisi Japon şirket Pocketpair, geçtiğimiz haftanın başında tüm çalışanlarına daha az ücretle izin vereceğini duyurdu.
FromSoftware’in Tüm Soulslike Oyunları
- Demon's Souls (2009-2020)
- Dark Souls (2011-2018)
- Dark Souls 2 (2014)
- Bloodborne (2015)
- Dark Souls 3 (2016)
- Sekiro: Shadows Die Twice (2019)
- Elden Ring (2022)
Söz konusu “en iyi FromSoftware oyunu” olduğu zaman 3 oyun öne çıkıyor. Bunlar hiç şüphesiz Demon's Souls, Sekiro: Shadows Die Twice ve Elden Ring olacaktır.
Demon's Souls
İlk olarak 2009 yılında sadece PlayStation için çıkış yapan Demon’s Souls o dönem pek bilinmeyen bir oyundu. Soulslike furyası o zamanlar yoktu tabii. Hal böyle olduğu için belli bir kesimin oynayıp bitirebildiği, zor ve kült bir oyun olarak hafızalara kazındı.
Demon’s Souls Remake Satış Miktarı Açıklandı
Demon’s Souls Remake satış miktarı belli oldu. Ayrıca oyuna ilişkin bazı istatistiki bilgiler paylaşıldı. Peki, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Demon’s Souls Remake ne kadar sattı? Paylaşılan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
2020 senesinde PlayStation bizlere büyük bir sürpriz yaptı ve Demon's Souls’un remake versiyonunu PlayStation 5 için piyasaya sürdü. PlayStation 5’in gerçek gücünü gösteren Demon Souls, geçmişteki tüm pürüzlerinden kurtulmuş, oldukça rafine bir şekilde piyasaya sürülmüştü. Geçmişteki versiyonu oldukça hantal olan Demon's Souls’un PlayStation 5 versiyonu ise gerçek bir yeni nesil oyunu gibi. Pek çok Soulslike hayranına göre de en iyi FromSoftware oyunu Demon's Souls. (Remake versiyonu tabii ki.)
12 Dakikalık Demon's Souls Remake Oynanış Videosu Yayınlandı
Önümüzdeki hafta çıkışını gerçekleştirecek olan Demon's Souls Remake oynanış videosu ile karşımıza çıktı.
Sekiro: Shadows Die Twice
2019 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapan Sekiro kelimenin tam anlamıyla aklımızı almıştı. İlk kez bir FromSoftware oyununda bu kadar özgürce hareket edebiliyorduk ve gerçekten çok hızlıydık. Önceki oyunların aksine çok daha farklı bir dünyadaydık ve bu dünya feodal Japonya’da geçiyordu. Gizlilik mekanikleriyle ve dikey platformlarda özgürce hareket edebilmemize olanak sağlamasıyla öne çıkan Sekiro: Shadows Die Twice pek çok kişinin favori FromSoftware oyunu olmaya hak kazandı. 2019'un en iyi oyunlarından biri de hiç şüphesiz Sekiro'ydu.
Sekiro: Shadows Die Twice İnceleme
FromSoftware, Demon’s Souls ve Dark Souls oyunlarıyla kelimenin tam anlamıyla Souls-like isminde bir oyun türü yarattı. Oldukça başarılı bir Dark Souls üçlemesine imza atan FromSoftware, Bloodborne isimli oyunuyla da bizlere farklı bir Souls oyunu tecrübe ettirmiş oldu.
Elden Ring
Çıkmadan önce, çıktığında ve çıktıktan sonra sürekli gündemde kalabilen oyun sayısı azdır. Elden Ring büyük bir hype ile çıkış yaptı ve bizlere açık dünyada geçen bir Soulslike oyununun nasıl yapılacağını gösterdi. En yüksek Metacritic puanına sahip oyunlardan biri olan Elden Ring 2022’nin en çok konuşulan oyunlarından biriydi. Oldukça iyi gözüken, efsanevi bir dünyaya sahip olan ve saatler boyu sizi sıkmayacak dövüş mekanikleriyle adeta bir başyapıt olan Elden Ring en iyi FromSoftware oyunlarından bir tanesi.
Elden Ring'in Yapımcısı FromSoftware'den Yeni Oyun Geliyor
Efsanevi Dark Souls serisinin yaratıcısı FromSoftware, 2022'de çıkardıkları Elden Ring ile oyun dünyasını kasıp kavurdu.
En iyi FromSoftware oyunlarına değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz FromSoftware oyunları oynuyor musunuz? Favori FromSoftware oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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