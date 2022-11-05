En İyi Fromsoftware Oyunu Hangisi?

Japonya, Tokyo merkezli bir video oyunu geliştiricisi olan FromSoftware, her geçen gün daha çok bilinen bir marka haline geliyor. Özellikle de son 10 yıl içerisinde yarattıkları Soulslike türünün temsilcileri olarak biliniyorlar. Biz de bu yazımızda sizler için en iyi FromSoftware oyunlarını listeledik.

Tüm FromSoftware Oyunları

King's Field

King's Field II

King's Field III

Armored Core

Armored Core: Project Phantasma

Shadow Tower

Echo Night

Armored Core: Master of Arena

Spriggan: Lunar Verse

Frame Gride

Echo Night 2: The Lord of Nightmares

Eternal Ring

Evergrace

Armored Core 2

The Adventures of Cookie & Cream

Armored Core 2: Another Age

Forever Kingdom

King's Field IV

Armored Core 3

Lost Kingdoms

Murakumo: Renegade Mech Pursuit

Otogi: Myth of Demons

Silent Line: Armored Core

Thousand Land

Lost Kingdoms II

Shadow Tower Abyss

Otogi 2: Immortal Warriors Xbox

Nebula: Echo Night

Armored Core: Nexus

Kuon PlayStation 2

Armored Core: Nine Breaker

Armored Core: Formula Front

Metal Wolf Chaos

Yoshitsune Eiyūden

Another Century's Episode

Armored Core: Last Raven

Enchanted Arms

Another Century's Episode 2

Chromehounds

King's Field: Additional I

King's Field: Additional II

Armored Core 4

Nanpure VOW

Iraroji VOW

Another Century's Episode 3: The Final

Armored Core: For Answer

Shadow Assault: Tenchu

Inugamike no Ichizoku

Ninja Blade

Demon's Souls

Yatsu Hakamura

Another Century's Episode: R

Monster Hunter Diary: Poka Poka Airou Village

Another Century's Episode Portable

Dark Souls

Armored Core V

Mobile Suit Gundam Unicorn

Steel Battalion: Heavy Armor

Armored Core: Verdict Day

Dark Souls II

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Bloodborne

Monster Hunter Diary: Poka Poka Airou Village DX

Dark Souls III

Dark Souls: Remastered

Déraciné

Sekiro: Shadows Die Twice

Elden Ring

Görüleceği üzere FromSoftware 1994 yılından beri farklı tarzlarda pek çok oyun üretmiş ve toplamda 60’dan fazla oyuna imza atmıştır. Günümüzde ise FromSoftware markası Soulslike oyunları ile biliniyor. Gelmiş geçmiş en zor RPG oyunlarına imza atan ve bu konuda bir üne sahip olan FromSoftware, bu şöhretini sürdürmeye devam ediyor. Aşağıdaki listede FromSoftware’in Soulslike kategorisindeki oyunları bulunuyor. Pek çok kişi bu oyunların ismini ya duymuştur ya da bir kez oynamaya çalışmıştır.

FromSoftware’in Tüm Soulslike Oyunları

Demon's Souls (2009-2020)

Dark Souls (2011-2018)

Dark Souls 2 (2014)

Bloodborne (2015)

Dark Souls 3 (2016)

Sekiro: Shadows Die Twice (2019)

Elden Ring (2022)

Söz konusu “en iyi FromSoftware oyunu” olduğu zaman 3 oyun öne çıkıyor. Bunlar hiç şüphesiz Demon's Souls, Sekiro: Shadows Die Twice ve Elden Ring olacaktır.

Demon's Souls

İlk olarak 2009 yılında sadece PlayStation için çıkış yapan Demon’s Souls o dönem pek bilinmeyen bir oyundu. Soulslike furyası o zamanlar yoktu tabii. Hal böyle olduğu için belli bir kesimin oynayıp bitirebildiği, zor ve kült bir oyun olarak hafızalara kazındı.

2020 senesinde PlayStation bizlere büyük bir sürpriz yaptı ve Demon's Souls’un remake versiyonunu PlayStation 5 için piyasaya sürdü. PlayStation 5’in gerçek gücünü gösteren Demon Souls, geçmişteki tüm pürüzlerinden kurtulmuş, oldukça rafine bir şekilde piyasaya sürülmüştü. Geçmişteki versiyonu oldukça hantal olan Demon's Souls’un PlayStation 5 versiyonu ise gerçek bir yeni nesil oyunu gibi. Pek çok Soulslike hayranına göre de en iyi FromSoftware oyunu Demon's Souls. (Remake versiyonu tabii ki.)

Sekiro: Shadows Die Twice

2019 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapan Sekiro kelimenin tam anlamıyla aklımızı almıştı. İlk kez bir FromSoftware oyununda bu kadar özgürce hareket edebiliyorduk ve gerçekten çok hızlıydık. Önceki oyunların aksine çok daha farklı bir dünyadaydık ve bu dünya feodal Japonya’da geçiyordu. Gizlilik mekanikleriyle ve dikey platformlarda özgürce hareket edebilmemize olanak sağlamasıyla öne çıkan Sekiro: Shadows Die Twice pek çok kişinin favori FromSoftware oyunu olmaya hak kazandı. 2019'un en iyi oyunlarından biri de hiç şüphesiz Sekiro'ydu.

Elden Ring

Çıkmadan önce, çıktığında ve çıktıktan sonra sürekli gündemde kalabilen oyun sayısı azdır. Elden Ring büyük bir hype ile çıkış yaptı ve bizlere açık dünyada geçen bir Soulslike oyununun nasıl yapılacağını gösterdi. En yüksek Metacritic puanına sahip oyunlardan biri olan Elden Ring 2022’nin en çok konuşulan oyunlarından biriydi. Oldukça iyi gözüken, efsanevi bir dünyaya sahip olan ve saatler boyu sizi sıkmayacak dövüş mekanikleriyle adeta bir başyapıt olan Elden Ring en iyi FromSoftware oyunlarından bir tanesi.

En iyi FromSoftware oyunlarına değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz FromSoftware oyunları oynuyor musunuz? Favori FromSoftware oyununuz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.