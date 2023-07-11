Dark Souls 3 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Dark Souls serisinin şimdilik son oyunu olan Dark Souls 3, serinin hayranlarını adeta mest eden bir yapım oldu. Öyle ki önceki oyun serinin sıkı hayranları tarafından pek sevilmese de üçüncü oyun tam not almayı başardı.

Serinin sıkı hayranlarının çok iyi bileceği üzere Dark Souls serisi zor bir oyun. Oyunun hikayesi de oldukça karmaşık ve anlaşılması güç. Direkt bir anlatımdan ziyade dolaylı ve sembolizme dayalı bir anlatım tercih edildiği için hikayeyi takip etmek son derece güç. Neyse ki bu durumda imdadımıza Dark Souls 3 Türkçe yama yetişiyor.

Oyunun hikayesini en iyi şekilde anlayabilmek için Dark Souls 3 Türkçe yama kurabilirsiniz. Böylece dil bariyerine takılmaksızın oyundan maksimum keyif alabilirsiniz. Aşağıda sizler için Dark Souls 3 Türkçe yamasının nasıl yapılacağından bahsettik. Bu adımları sırasıyla uygulayarak kolay bir şekilde Dark Souls 3 Türkçe yama kurabilirsiniz.

Dark Souls 3 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com ’un Dark Souls 3 Türkçe yama sayfasına gidin.

’un Dark Souls 3 Türkçe yama sayfasına gidin. Sitenin programını indirip üyeliğiniz varsa giriş yapın, yoksa kayıt olun.

" Çevirilerimiz " kısmını açın.

" kısmını açın. Dark Souls 3’e tıklayıp " Varlıklarıma Ekle "ye basın.

"ye basın. Sağ üstten adınıza tıklayarak " Varlıklarım " kısmını açın.

" kısmını açın. Dark Souls 3 Türkçe yamayı oyun dizinine kurun.

kurun. "Yama başarılı" yazısı çıktıktan sonra oyuna girip Dark Souls 3’ü Türkçe oynayabilirsiniz.

Dark Souls 3 Hakkında

FromSoftware tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dark Souls 3 seriyi tekrar zirveye taşıdı. Zorlu yapısı, inanılmaz bossları ve kabir azabı gibi oynanışıyla bizlere kabus gibi saatler yaşatan Dark Souls 3, FromSoftware’in en iyi oyunlarından biri olmayı başardı.

İlk oyunun yaptığı her şeyi çok daha iyi yapmaya çalışan Dark Souls 3 hem görsel hem de oynanış bakımından çok daha iyi bir oyundu. 2. oyundaki düşüşten sonra çok iyi toparlamayı başaran Dark Souls 3 bizlere muhteşem bir oyun deneyimi sundu.

PvP modu da fena olmayan Dark Souls 3’te farklı farklı buildler yapmak mümkün. Tekrar oynanabilirliği bir hayli yüksek olan bu oyun uzun süreli bir oynanış vadediyor.

Ashes of Ariandel ve The Ringed City gibi iki muhteşem DLC’ye de sahip olan Dark Souls 3, çıkışından sonra da içerik bakımından zenginleşmeye devam etti. Dark Souls 3’ü oynayacak olanlara muhakkak DLC’yi de oynamalarını tavsiye ediyoruz.

Dark Souls 3 Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Favori FromSoftware oyununuz hangisi? Dark Souls 3 Türkçe yama nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.