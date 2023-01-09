Batman’in ebedi düşmanı olan; çizgi romanlarda, filmlerde, oyunlarda pek çok kez ele alınmış en meşhur villain olan Joker günümüzde artık popüler kültür öğesi haline geldi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen, beğenilen bir figür olan Joker’in pek çok filmi bulunmakta.

Biz de sizler için tüm Joker filmlerini tek bir listede topladık. Sıkı bir Joker hayranıysanız ve Joker filmlerinin hepsini izlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte tüm Joker filmleri:

İçinde Joker’in Bulunduğu Tüm Filmler

Batman: The Movie (1966)

Batman (1989)

The Dark Knight (2008)

Suicide Squad (2016)

Batman: The Killing Joke (2016)

Joker (2019)

Joker: Folie a Deux (2024)

Batman: The Movie (1966)

Oldukça eski bir film olan 1966 yapımı Batman, ayrıca ilk Batman filmi olma özelliğini de taşıyor. Penguin, Joker, Riddler ve Catwoman bir araya gelir ve dünyayı ele geçirmek için güçlerini birleştirmek isterler. Batman ile Robin de bu suçluların üstesinden gelmeye çalışır.

Tür : Aksiyon, Macera, Komedi

: Aksiyon, Macera, Komedi Oyuncular : Adam West, Burt Ward, Lee Meriwether

: Adam West, Burt Ward, Lee Meriwether IMDB Puanı: 6.5

Batman (1989)

En iyi Tim Burton filmlerinden biri olan Batman bu filmde oldukça karanlık bir şekilde işlenmiştir. Tim Burton’ın benimsediği gotik akım Batman filminde de kendini göstermiştir. Bu filmdeki Joker’i de usta oyuncu Jack Nicholson canlandırmıştır. Kimilerine göre Joker’i en iyi canlandıran oyuncu olarak da anılıyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger

: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger IMDB Puanı: 7.5

The Dark Knight (2008)

En iyi Christopher Nolan filmleri denilince şüphesiz akıllara gelen ilk film olan The Dark Knight, Nolan’ın çektiği üç Batman filminden ikincisidir. Sadece Nolan'ın en iyi filmi değil, sinema tarihinin de en önemli filmlerinden bir tanesidir. Bu filmde Heath Ledger tarafından canlandırılan Joker adeta bir sinema ikonu haline gelmiş, küresel bir fenomene dönüşmüştür. Joker’i Joker yapan film The Dark Knight’tır diyebiliriz. Bu filmden sonra Joker artık bir marka haline gelmiştir.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart IMDB Puanı: 9.0

Suicide Squad (2016)

Son yıllarda süper kahramanlardan oluşan ekipleri görmeye alışır olduk. Suicide Squad’da bunlardan bir tanesi. Anti-kahramanlardan oluşan bir ekip olan Suicide Squad’ın oyuncu kadrosu adeta yıldızlar geçidi gibi. Joker’i de Jared Leto canlandırmıştır. Ekran süresi çok kısa olan Joker maalesef bu filmde iyi bir şekilde ele alınamamıştır.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie

: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie IMDB Puanı: 5.9

Batman: The Killing Joke (2016)

Batman: The Killing Joke; V For Vendetta, Watchmen gibi kült çizgi romanların yazarı olan Alan Moore tarafından kaleme alınmış bir çizgi romandır. İlk kez 1988 yılında piyasaya sürülmüştür. 2016 yılında da aynı isimde bir animasyon uyarlaması yapılmıştır. Dilimize “Batman: Öldüren Şaka” olarak çevrilmiş olan bu yapım Joker hayranlarını memnun edecek bir filmdir.

Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Oyuncular : Kevin Conroy (ses), Mark Hamill (ses), Tara Strong (ses)

: Kevin Conroy (ses), Mark Hamill (ses), Tara Strong (ses) IMDB Puanı: 6.4

Joker (2019)

Son yıllara damgasını vuran ve büyük bir etki yaratan 2019 yapımı Joker filmi oldukça tartışmalı bir filmdir. Gişede büyük başarılar elde eden filmin kısa bir süre sonra devamının da geleceği duyuruldu. Usta aktör Joaquin Phoenix tarafından canlandırılan Joker son derece farklı bir şekilde işlenmiştir. Mental rahatsızlığı bulunan sıradan bir kişiyken adım adım Joker’e dönüşen bir adamın hikayesini izlediğimiz bu film pek çok sahnesi ile zihnimizde yer etmeyi başardı.

Tür : Suç, Dram, Gizem

: Suç, Dram, Gizem Oyuncular : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz IMDB Puanı: 8.4

Joker: Folie a Deux (2024)

2019 yılında çıkan Joker filminin devamı niteliğinde olan bu yapım şimdiden büyük merak uyandırıyor. Hakkında pek çok dedikodunun ve spekülasyonun döndüğü bu film büyük bir beklenti yarattı.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Brendan Gleeson

: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Brendan Gleeson IMDB Puanı: -

Tüm Joker filmlerini sizler için sıraladık. Umuyoruz ki faydalı olmuştur. Sizin favori Joker filminiz hangisi? Joker’in bir sonraki filmi sizce nasıl olmalı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.