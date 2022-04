At Yarışı Tahmin ve Analiz Programı, siz at yarışı severlerin hemen hemen tüm ihtiyaçlarını karşılayacak komplike özelliklerle donatılmış, detaylı bir arşiv ve tahmin programıdır.

At Yarışı Tahmin ve Analiz Programı, siz at yarışı severlerin hemen hemen tüm ihtiyaçlarını karşılayacak komplike özelliklerle donatılmış, detaylı bir arşiv ve tahmin programıdır. Programın genel amacı, at yarışları oyunlarında bilgi faktörünün tam anlamıyla kullanılmasını sağlamaktır. Biz herhangi bir at yarışı oyununda bülten ve diğer kaynaklardan çalışarak bilgi etkenini tam olarak kullanamıyoruz.

At Yarışı Tahmin Ve Analiz Programı Özellikleri

Ücretsiz tahminler,

Basit kullanım,

Türkçe dil desteği,

Düşük dosya yapısı,

Windows sürümü,

Bunun bir çok nedeni var, birkaç örnek verecek olursak; koşacak atlar arasında iki atı kıyaslarken atların yapmış olduğu, bundan önceki yarışlarını baz alırız. Fakat bir çok kez 2 atı kıyaslarken bile en basitinden kilo, mesafenin ve pistin farklı olduğu durumlar söz konusu olmaktadır. Yani A atı 56 kilo ile 1200 metre mesafede Çim pistte 1.15.36 süre ile koşmuştur. B atı ise 55 kilo ile 1400 metre mesafede Kum pistte 1.32.48 süre ile koşmuştur. Koşacakları yarışta ise A atı 48 kilo B atı 54 kilo ile, 1600 metre Çim Pistte koşacaklardır. Sizce böyle bir durumda A atımı iyidir yoksa B atımı. Belki kendinize has geliştirmiş olduğunuz formüller doğrultusunda bu tür kıyaslamaları yapabiliyorsunuz, fakat ne kadar sürede ve ne kadar efor harcayarak yapıyorsunuz. Bir altılı oynamak istesek, örneğin ilk ayakta da 10 at koşsa bu 10 atın önceki yarışlarını teker teker hesaplayarak işin içinden çıkmanız gerçektende çok zor olur. At Yarışı Tahmin ve Analiz Programı, matematik uzmanlarının hazırlamış olduğu, oran orantı formüllerini kullanarak at yarışı oynayanların, bilgi faktörünü tam anlamıyla kullanmalarını sağlamak ve sağlam bir kupon hazırlamak için saatlerce zaman harcamamalarını sağlamaktır. Programın hızlı bir şekilde çalışabilmesi için bilgisayarınızda, minimum 400Mhz. İşlemci ve 128Mb. Ram bulunması önerilir. Programı en az (1024 x 768) ekran çözünürlüğünde çalıştırmanız gereklidir.

At Yarışı Tahmin Ve Analiz Programı İndir

Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan At Yarışı Tahmin ve Analiz Programı sayesinde kullanıcılar at yarışlarına dair analizler yapabilecek, ücretsiz kuponlar oluşturabilecek ve bu kuponları diledikleri noktalarda paylaşabilecekler. Türkçe dil desteğine sahip olan uygulama, basit kullanımı ile at yarışı severlerin imdadına yetişiyor. Basit özelliklerle donatılan uygulama, ülkemizdeki at yarışı severler tarafından yıllardır severek kullanılıyor.