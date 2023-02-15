Hasar Tahmin Uygulaması DepremRiskim Nedir?

Başarsoft Bilgi Teknolojileri tarafından sunulan DepremRiskim uygulaması nedir sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda farkındalık oluşturma amacıyla geliştirilen mobil uygulamaya dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

DepremRiskim Nedir? Ne İşe Yarar?

Deprem hasar tahmin uygulaması olan DepremRiskim, binanın zarar görülebilirliği ile ilgili bir tahmin raporu oluşturuyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen uygulama çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor.

Kullanıcılar Binaya ait fotoğraf, adres bilgisi, yapım yılı gibi bilgileri uygulamaya ekleyebiliyor. Ayrıca FEMA-154 (Federal Acil Durum Yönetim Kurumu) standartlarına göre hazırlanmış görsellerden bina tipi ve düşey ya da plan düzensizliği bilgileri seçilebiliyor.

Analizi gerçekleştirilecek binanın koordinat bilgisi harita üzerinden seçilebiliyor. Bunun yanı sıra GPS konum bilgisi kullanılarak binanın konumu da belirlenebiliyor. Konum izni vererek çevredeki bina analizlerine de bakabilmeniz mümkün.

Uygulamada FEMA-154 standartlarında belirtilen Sismik Bölge Derecelerinin değerlerine göre skor hesabı yapılıyor. Böylelikle binaya ait bir zarar görebilirlik raporu elde ediliyor. Hizmet tarafından hazırlanan rapor, tamamen kullanıcının paylaştığı bilgiler göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Binanın gerçek deprem dayanıklılığı yalnızca uzmanların gerçekleştireceği ayrıntılı analiz ve incelemelerin sonucunda belirlenebilir. Bu sebepten ötürü uygulamanın sunduğu rapor, resmi işlemlerde kullanılamaz.

Ücretsiz olarak sunulan DepremRiskim, sadece bilgilendirme amaçlı olarak kullanılıyor. Uygulamanın herhangi bir kâr amacı gütmediği belirtiliyor. Peki, Deprem Riskim uygulaması nasıl kullanılır?

DepremRiskim Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı indirip yükleyin.

Uygulamayı açın.

Hesap oluşturun.

Adres ekleyin.

Bina bilgilerini girin.

Bina tipini seçin.

Analiz raporuna göz atın.

Standart binalar için olan Deprem Riskim'de çok başarılı bir arayüz bulunuyor. Bu, uygulamanın kolay bir şekilde kullanılabilmesine imkân tanıyor. İlk olarak uygulamayı mobil cihazınıza indirip yükleme işlemini gerçekleştirin.

Mobil uygulamayı cihazınıza indirip yükledikten sonra uygulamayı açın. Hizmeti kullanabilmek için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturma işlemini gerçekleştirdikten sonra adres ekleyebilir, bina bilgilerini girebilir ve bina tipini seçebilirsiniz. Gerekli bilgileri girdikten sonra analiz raporu hazırlanacaktır.

Bu yazıda üniversite iş birliğiyle geliştirilen Deprem Riski isimli mobil uygulamanın tam olarak ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. AKUT Güvendeyim isimli hizmetin tam olarak ne işe yaradığını merak ediyorsanız AKUT Güvendeyim uygulaması nedir, nasıl kullanılır soruları dahil bazı soruları cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.