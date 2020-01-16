Masaüstü Simgeleri Görünmüyor Sorunu ve Çözümü. İşte 4 Yöntem!

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızın masaüstü simgeleri görünmeyebilir. Kullanıcıların çoğu bu durumu bir hata olarak görüyor, ancak bu herhangi bir hata değildir. Bu durum, bazı ayarları bilmeden değiştirirken herkesin başına gelebilir. Bu yazıda, masaüstü simgelerinin görünmeme sorununu nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, masaüstü simgelerinin görünmeme sorununu çözmek için 4 yöntem!

Yöntem 1: Explorer.exe’yi Çalıştırın

Windows Gezgini'ni (explorer.exe) yeniden başlatmak, masaüstünüzü yenilemenize ve simgelerinizi hızlı bir şekilde görünmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu kalıcı bir çözüm değildir ancak bu yöntemi her zaman deneyebilirsiniz.

İlk olarak görev yöneticisini açmak için “Ctrl + Shift + ESC” klavye kısayolunu kullanın. Görev yöneticisi’nin üst kımında yer alan menü çubuğu üzerinden “Dosya” menüsüne tıklayın ve ardından “Yeni görevi çalıştır” seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından “Yeni görev oluştur” penceresi açılacaktır. Açılan pencere üzerinden “Explorer.exe” yazın ve “Tamam” butonuna tıklayın.

Yöntem 2: Masaüstü Simgeleri Bir Yazılımdan Dolayı Görünmüyor Olabilir

Masaüstü simgelerinin görünmemesi, yakın zamanda indirilen bir yazılım, belki bir fotoğraf düzenleme programı, antivirüs programı veya bu sorunu yaratabilecek başka herhangi bir yazılım neden olabilir. Bilgisayarınızda çalışan herhangi bir şüpheli uygulama bulursanız, hemen kaldırın ve sorunun giderilip giderilmediğine bakın. Hatta, soruna neden olan bir kötü amaçlı yazılım olup olmadığını kontrol etmek için güvenilir bir antivirüs programı kullanarak bir virüs taraması gerçekleştirebilirsiniz.

Yöntem 3: Aygıt Sürücülerini Güncelleyin

Bilgisayarınızda yer alan her aygıtın bir yazılım sürücüsü bulunur ve bu aygıt sürücülerinin güncel olması gerekir. Çünkü hasarlı veya güncel olmayan bir aygıt sürücüsü, masaüstü simgelerinin düzgün görünmesini engelleyebilir. Bu nedenden dolayı aygıt sürücülerinin güncel olduğundan emin olun.

Yöntem 4: “Masaüstü Öğelerini Göster” Seçeneğini Kontrol Edin

Yanlışlıkla “Masaüstü öğelerini göster” seçeneğini devre dışı bırakmış olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı “Masaüstü öğelerini göster” seçeneğini kontrol etmek için masaüstüne mouse ile sağ tıklayın. Bu işlemin ardından bir pencere açılacaktır. Açılan pencere üzerinden “Görünüm” yazısına tıklayarak seçeneğin aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.