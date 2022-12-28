Borsada Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Kriptonun hayatımıza girmesinden sonra teknik analiz ismi çok defa duyulmaya başladı. Hatta kripto borsasında teknik analiz bilmeden işlem yapılmayacağını birçok kişi bilir. Sadece Kripto borsasında değil normal borsada da teknik analiz oldukça önemli yer taşıyor. peki teknik analiz nedir, teknik analiz nasıl yapılır? Sizler için anlatıyoruz.

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz borsadaki geçmiş verilere dayanarak gelecekte olabilecek olasılıkları tahmin etmeye denmektedir. Teknik analiz yapmak bir yatırımcı için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Teknik analiz yaptınız da geleceğe dair tahminler yapmış olsanız da bu tahminler %100 tutmayabilir.

Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Teknik analiz yapmak için öncelikle grafik okumayı iyi bilmek gerekir öyle ki borsada birden fazla grafik bulunmaktadır. Kimileri çizgi kimileri sütun olan grafikler teknik analiz için oldukça önemli yer taşımaktadır. birçok kripto yatırımcısı teknik analizleri sütun grafikleri üzerinden yapmaktadır.

Teknik analiz yapmak için ilk önce belirli bir zaman aralığı belirlemek daha sonra bu zaman aralığının destek direnç noktalarını çizmeniz gerekmektedir.

Örneğin: 1 ve 7 Ocak 2023 tarihleri arası sütün grafikler 4 saatlik zaman dilimine göre bir teknik analiz yapmak istiyorsanız, sütun grafikleri dip noktalarına ve en üst noktalarını belirlemeniz daha sonra bu noktalar arası ortalama civarında destek ve direnç almanız gerekmekte. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık trend çizgisini çizebilirsiniz.

Örneğin: Grafikte oluşan destek ve direnç arası son bir haftada grafik hangi yöne gitmiş ve daha önce bir olayda ne gibi sonuçlar vermiş? Gibi verilerden yararlanarak geleceğe ait tahminler yapabilirsiniz teknik analiz yaparken en çok yatay çizgi ve trend çizgisi kullanılmaktadır.

Ayrıca borsada para kazanmak isteyen birçok kullanıcı yapay zeka ile borsa tahmin platformlarını da kullanıyor. Bu sayede birçok veri ile daha sağlıklı yatırımlar yapabiliyor.

Örneğin: Excel ile veri tahmini yaparak borsada işlemler yapan birçok kullanıcı para kazanma olasılığı ne yükseltebiliyor. Tabii ki borsa yatırım da birçok unsur olduğunu da belirtmeden geçmeyelim

Hatırlatma: Borsa için olmazsa olmaz olan teknik analiz bir yatırım tavsiyesi değildir teknik analiz yaparak ne kadar geleceğe dair tahminler yapsanız da bu Tahminlerin hiçbiri %100 tutmayabilir. Bu nedenle borsa gibi ortamlarda yatırım yapmak istiyorsanız iki defa düşünmenizde fayda var.

Bu içeriğimizde teknik analiz nedir, borsa teknik analiz nasıl yapılır? Sizler için detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, teknik analiz yaparken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Sizce yapay zeka borsada yatırım yaparken önemli bir etken mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.