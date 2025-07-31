Booking.com APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,272
- DOSYA BOYUTU 189 MB
- Üretici Booking.com
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200 binden fazla otele online rezervasyon yapmanızı sağlayan Booking.com APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir seyahat uygulamasıdır.
Dünyanın her yerinden 210 binden fazla otele rezervasyon yapmanızı sağlayan Booking.com APK, özellikle tatil planı yaparken işinizi çok kolaylaştıran bir servis. Rezervasyon imkanı sunduğu tüm otellerin detaylı bilgilerini ve resimlerini sunan Booking.com'a üye olarak istediğiniz her otele çevrimiçi rezervasyon yapabilirsiniz.
Sitenin kullanıcıları otellerle ilgili yorum ve puanlarıyla en doğru yeri bulmanızı sağlıyor. Sitenin Türkçe dil desteği bulunduğu için pek çok Türk kullanıcısı var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden yüzlerce otel seçeneği de sizi bekliyor. Booking.com üzerinden ücretsiz rezervasyon yapabilmek için kredi kartı bilgilerinizi üyelik sırasında vermeniz gerekiyor.
Booking.com APK İndir
Bu sayede otel sahiplerine bir teminat sunmuş oluyorsunuz. Gün sayısı ve kişi sayısına göre odanızı bilgisayar başından bulup rezervasyon yapabilirsiniz. Pek çok otel ücretsiz rezervasyon iptali sunuyor. Booking.com'da detaylı ulaşım bilgilerine ve önerilere de ulaşabiliyorsunuz.
Siz de Booking.com APK indirin ve otel rezervasyonlarınızı en hızlı şekilde tamamlayın!
Booking.com Uygulaması Özellikleri
- Otel ve ev rezervasyonları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kapsamlı fiitreleme seçenekleri
- 7/24 çalışan müşteri hizmetleri
- Farklı otelleri karşılaştırma
Booking.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 915
- DOSYA BOYUTU 336 MB
- Üretici Booking.com
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Çevrimiçi otel rezervasyon sitesi Booking.com'un iOS tabanlı cihazlar için geliştirilmiş mobil uygulamasıdır.
Dünyanın her yerinden 210 binden fazla otele rezervasyon yapmanızı sağlayan Booking.com, özellikle tatil planı yaparken işinizi çok kolaylaştıran bir servis. Rezervasyon imkanı sunduğu tüm otellerin detaylı bilgilerini ve resimlerini sunan Booking.com'a üye olarak istediğiniz her otele çevrimiçi rezervasyon yapabilirsiniz.
Sitenin kullanıcıları otellerle ilgili yorum ve puanlarıyla en doğru yeri bulmanızı sağlıyor. Sitenin Türkçe dil desteği bulunduğu için pek çok Türk kullanıcısı var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden yüzlerce otel seçeneği de sizi bekliyor.
Booking.com İndir
Booking.com üzerinden ücretsiz rezervasyon yapabilmek için kredi kartı bilgilerinizi üyelik sırasında vermeniz gerekiyor. Bu sayede otel sahiplerine bir teminat sunmuş oluyorsunuz.
Gün sayısı ve kişi sayısına göre odanızı bilgisayar başından bulup rezervasyon yapabilirsiniz. Pek çok otel ücretsiz rezervasyon iptali sunuyor. Booking.com'da detaylı ulaşım bilgilerine ve önerilere de ulaşabiliyorsunuz.
Eğer siz de otel ve ev rezervasyonu yapmak istiyorsanız, Booking.com indirin ve iOS cihazlarınızda kapsamlı bir seyahat deneyimi yaşayın!
Booking.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,329
- Üretici Booking.com
-
Çevrimiçi rezervasyon servisi Booking.com, dünyanın her yerinden yüzlerce otel seçeneğiyle şehir dışı planlarını kolaylaştırıyor.
Dünyanın her yerinden 210 binden fazla otele rezervasyon yapmanızı sağlayan Booking.com, özellikle tatil planı yaparken işinizi çok kolaylaştıran bir servis.
Rezervasyon imkanı sunduğu tüm otellerin detaylı bilgilerini ve resimlerini sunan Booking.com'a üye olarak istediğiniz her otele çevrimiçi rezervasyon yapabilirsiniz. Sitenin kullanıcıları otellerle ilgili yorum ve puanlarıyla en doğru yeri bulmanızı sağlıyor. Sitenin Türkçe dil desteği bulunduğu için pek çok Türk kullanıcısı var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden yüzlerce otel seçeneği de sizi bekliyor.
Booking.com üzerinden ücretsiz rezervasyon yapabilmek için kredi kartı bilgilerinizi üyelik sırasında vermeniz gerekiyor. Bu sayede otel sahiplerine bir teminat sunmuş oluyorsunuz. Gün sayısı ve kişi sayısına göre odanızı bilgisayar başından bulup rezervasyon yapabilirsiniz. Pek çok otel ücretsiz rezervasyon iptali sunuyor. Booking.com'da detaylı ulaşım bilgilerine ve önerilere de ulaşabiliyorsunuz.