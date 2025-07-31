200 binden fazla otele online rezervasyon yapmanızı sağlayan Booking.com APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir seyahat uygulamasıdır.

Yeşim Halıcı - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın her yerinden 210 binden fazla otele rezervasyon yapmanızı sağlayan Booking.com APK, özellikle tatil planı yaparken işinizi çok kolaylaştıran bir servis. Rezervasyon imkanı sunduğu tüm otellerin detaylı bilgilerini ve resimlerini sunan Booking.com'a üye olarak istediğiniz her otele çevrimiçi rezervasyon yapabilirsiniz.

Sitenin kullanıcıları otellerle ilgili yorum ve puanlarıyla en doğru yeri bulmanızı sağlıyor. Sitenin Türkçe dil desteği bulunduğu için pek çok Türk kullanıcısı var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden yüzlerce otel seçeneği de sizi bekliyor. Booking.com üzerinden ücretsiz rezervasyon yapabilmek için kredi kartı bilgilerinizi üyelik sırasında vermeniz gerekiyor.

Booking.com APK İndir

Bu sayede otel sahiplerine bir teminat sunmuş oluyorsunuz. Gün sayısı ve kişi sayısına göre odanızı bilgisayar başından bulup rezervasyon yapabilirsiniz. Pek çok otel ücretsiz rezervasyon iptali sunuyor. Booking.com'da detaylı ulaşım bilgilerine ve önerilere de ulaşabiliyorsunuz.

Siz de Booking.com APK indirin ve otel rezervasyonlarınızı en hızlı şekilde tamamlayın!

Booking.com Uygulaması Özellikleri