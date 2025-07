Booking.com APK

Çevrimiçi rezervasyon servisi Booking.com, dünyanın her yerinden yüzlerce otel seçeneğiyle şehir dışı planlarını kolaylaştırıyor.

Yeşim Halıcı - 14 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın her yerinden 210 binden fazla otele rezervasyon yapmanızı sağlayan Booking.com, özellikle tatil planı yaparken işinizi çok kolaylaştıran bir servis.



Rezervasyon imkanı sunduğu tüm otellerin detaylı bilgilerini ve resimlerini sunan Booking.com'a üye olarak istediğiniz her otele çevrimiçi rezervasyon yapabilirsiniz. Sitenin kullanıcıları otellerle ilgili yorum ve puanlarıyla en doğru yeri bulmanızı sağlıyor. Sitenin Türkçe dil desteği bulunduğu için pek çok Türk kullanıcısı var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden yüzlerce otel seçeneği de sizi bekliyor.



Booking.com üzerinden ücretsiz rezervasyon yapabilmek için kredi kartı bilgilerinizi üyelik sırasında vermeniz gerekiyor. Bu sayede otel sahiplerine bir teminat sunmuş oluyorsunuz. Gün sayısı ve kişi sayısına göre odanızı bilgisayar başından bulup rezervasyon yapabilirsiniz. Pek çok otel ücretsiz rezervasyon iptali sunuyor. Booking.com'da detaylı ulaşım bilgilerine ve önerilere de ulaşabiliyorsunuz.