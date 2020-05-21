Koronavirüs salgını sürecinde seyahat yasakları devam ederken, yeni yapılan açıklamalara göre artık seyahat etmek için HES kodu almak gerekiyor. Peki HES kodu nedir? Nasıl alınır? İşte detaylar.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar uygulamasına eklenen yeni bir özellik sayesinde seyahatlerde HES kodu kullanımının başlatıldığını duyurdu. Şehirler arası seyahatlerde kullanılması planlanan bu kod sayesinde bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını da gösterebiliyorlar.

Uçak ve tren seyahatleriniz öncesinde edinebileceğiniz HES kodunu, seyahat firmasına bildirdikten sonra durumunuz hakkında bilgi edinen seyahat firması buna göre tedbirler alıyor. Yolcuda virüs tespit edildiğinde yolculuk esnasında temas edilen kişilerin takibi de bu kod sayesinde kolayca yapılabiliyor.

HES Kodu Nasıl Alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından sonra merak edilen HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden kişiye özel tekil kodlar şeklinde edinilebiliyor. Mobil uygulamada HES Kodu İşlemleri bölümünden HES Kodu Oluştur seçeneğini kullanarak edinebileceğiniz kodları, SMS yoluyla da alabilmeniz mümkün.

HES kodunu SMS olarak almak için HES yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini (gün sayısı) yazarak 2023’e göndermeniz gerekiyor. Bu adımdan sonra size özel olarak üretilen HES kodunuzu al abiliyorsunuz.

Örnek; HES 12345678901 1234 45

Özetle süreç şu şekilde işliyor; Seyahat firması HES kodu ile bireyin sağlık durumunu sorguluyor ve risk durumunda seyahat onaylanmıyor. Seyahat esnasında herhangi bir risk taşımayan ancak sonrasında risk durumu oluşan kişiler tespit edildiğinde, temas mesafesinde olan kişilerle iletişime geçiliyor ve sağlık-rehberlik hizmeti sağlanıyor.