Tinder Ana Amacından Farklı Olarak Ne Amaçlarla Kullanılabilir?

Tinder, yeni insanlarla tanışma ve ilişki kurma uygulaması olarak çok büyük bir ün kazanmıştır ama bunun çok daha ötesinde amaçlarla da kullanılabilir. Tinder, uzun süreli romantik bir ilişki bulmak için en iyi hizmet olmayabilir ancak birçok insan, şimdiki eşleriyle Tinder vasıtasıyla tanıştı.

Tinder’ı romantizme tezat amaçlar ile de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Seyahat ediyorsanız, takılmak veya yerel öneriler almak istiyorsanız, size bu konuda en iyi yardımı Tinder yapacaktır. Zaman öldürmek veya yeni bir dil öğrenmek için harika bir uygulama olduğu inkar edilemez.

Bu yazıda, Tinder’ın ana amacından farklı olarak nasıl kullanılabileceğinize değineceğiz.

Seyahatte Yeni İnsanlar

Seyahat etmek harikadır. Yalnız seyahat etmenin en büyük sorunu, kendinizi ziyadesiyle yalnız hissetmenizdir. Yalnız olsanız bile gidilen yerlerde yeni insanlarla tanışabilirsiniz! Bir internet bağlantısı ve bir de Tinder, yalnızlığınızı giderecek ve yeni insanlarla tanışmanızı, onlarla dostluklar kurmanızı sağlayacaktır.

Tavsiyeler

Yeni insanlarla tanışmak istemiyor ama başka insanlardan fikir almak mı istiyorsunuz? Tinder, seyahat ederken gerçekten kullanışlı olabilir. Hedefinize ilk defa gittiğinizde, orası ile ilgili hiçbir fikriniz olmayacaktır. Bu noktada, burada yaşayan diğer insanlardan dostane tavsiyeler almaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Kendi yaşlarınızda, ilgi alanlarınızla benzer ilgi alanları olan kişiler ile şahane bir sohbet kurabilir; bu koca yerde yaşanılması büyük olasılık olan yalnızlık hissiyatını yok edebilirsiniz.

Zaman Öldürme

Ne kadar üretken olursanız olun, günün sonunda sizi rahatlatacak en iyi şeyin aslında işten bile sayılmayan eylemlerin olduğunu göreceksiniz. Kitap okumak, zamanı “daha iyi” kullanmanın anahtarıdır ancak kendinizi gevşetmek istiyorsanız, kitap okuyarak bunun sadece tam tersinin olmasını sağlarsınız.

Yalnızca bir-iki saatinizi boşa harcamak, insanlarla sohbet etmek sandığınızdan çok daha kolaydır. Tinder’da zaman geçirmek için sohbet edebileceğiniz insanlar sayısız çokluktadır. Onlarla bir ortak yönünüz, hem sizin hem de onların sadece zaman öldürmek istemesidir.

İnsanların büyük bir kısmı, Tinder kullanan kişilerin amacının sadece bir ruh eşi aramak olduğunu zannediyor ancak Tinder kullanımının tek nedeni bu değildir. İnsanlar sadece zaman öldürmek isteyebilir, bunun için de doğal olarak sohbete başvururlar.

Yeni Bir Dil Öğrenme

Yeni bir dil öğrenmek zordur, çaba ister ancak internet, yeni bir dil öğrenmenize yardımcı olabilir. Yeni bir dil öğrenmenin en önemli kısmı, ana dili öğrenmek istediğiniz dil olan kişiler ile konuşmaktır. Kitaplar, filmler ve hatta müzikler ile dil öğrenim sürecinizi ilerletmeniz güzel fakat öğrendiğiniz kelimeleri kullanmak zorunda kalana kadar muhtemelen akıcı bir şekilde konuşamayacaksınız.