E-Devlet Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Corona Virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda şehirler arası seyahatler için seyahat izin belgesi alınması gerekiyor. Peki E-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte detaylar!

Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır? (E-Devlet)

Yapılan ilk açıklamalara göre seyahat izin belgesi alabilmek için valiliklere ya da kaymakamlıklara başvuru yapmanız gerekiyordu. Bu belge olmadan şehirler arası yolculukların yapılması ise yasaklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre seyahat izin belgesini E-Devlet üzerinden edinebilmek artık mümkün. Peki E-Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Sizler için derledik.

E-Devlet Seyahat İzin Belgesi Alma

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yaptığı duyuruda "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında." ifadelerine yer verdi.

Yani E-Devlet ile seyahat izin belgesi alabilmenin önü açılmış oldu.

- Seyahat İzin Belgesi başvuruları için E-Devlet paneline giriş yapmanız gerekiyor. Eğer giriş için gerekli bilgilere sahip değilseniz en yakın PTT şubesinden edinebilirsiniz.

- Daha sonra E-Devlet üzerinden başvuru nedeniniz ile birlikte başvurunuzu iletebilirsiniz.

- Başvurular Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

- Seyahat izin kurulu tarafından yapılan değerlendirmeye bağlı olarak kişilere başvurularının kabul edildiği ya da başvurularının ret edildiği bilgisi SMS yolu ile gönderilecek.

- Başvuruları kabul edilen kişiler otogar veya havaalanlarında oluşturulan başvuru masalarından kimliklerini doğrulatıp seyahat edebilecek.

Kimler Seyahat İzin Belgesi Alabilir?

Yeni düzenlemeler kapsamında seyahat izin belgesi alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar keyfi seyahatin önünü kesmeyi ve yalnızca mücbir sebepler ile seyahati sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda seyahat izin belgesi alabilmek için gerekli şartlar şu şekilde:

- Son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar

- Birinci dereceden yakını vefat eden ya da ağır hasta olanlar.

- Doktor kararı ile tedavi için şehir dışına yönlendirilmiş olanlar.

Seyahat izin belgesi almış olan kişilerin bu belgeleri üç gün içerisinde kullanması gerekiyor.

Seyahat İzin Belgesi Nedir?

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen genelge kapsamında şehirler arası seyahatler (uçak ve otobüs gibi) seyahat izin belgesine bağlandı. Bu tedbirler ile birlikte keyfi seyahatin önüne geçilmesi ve koronavirüs ile daha sıkı bir mücadelenin izlenmesi hedefleniyor.