C Lite Browser Windows platformu için yayınlanan hızlı ve güvenilir bir web tarayıcısıdır.

Doğukan Çağlakpınar - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler web tarayıcıları arasına yeni katılan ve tamamen ücretsiz bir kullanım sunan C Lite Browser, sade ve şık bir tasarıma sahip. Tamamen ücretsiz bir kullanım ile piyasaya çıkış yapan C Lite Browser Windows platformuna özel olarak geliştirildi. Microsoft Store üzerinde yayınlanan başarılı uygulama, hızlı ve odaklı bir yapıya sahip. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, şık tasarımı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Güvenilir bir kullanıma sahip olan C Lite Browser indir, düzenli olarak aldığı güncellemeler ile sürekli yepyeni özelliklere erişmeye devam ediyor. Bünyesinde sadece İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama her geçen gün kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor.

C Lite Browser Özellikleri

Güvenilir yapı,

İngilizce dil desteği,

Düzenli güncellemeler,

Sade ve şık tasarım,

Hızlı kullanım,

Basit,

Tamamen ücretsiz,

Kullanıcılarına oldukça hızlı bir kullanım sunan C Lite Browser, sade ve şık tasarımı ile kullanıcıların gözlerini yormuyor. Düzenli olarak güncellemeler alan ve almaya da devam eden başarılı uygulama, birbirinden farklı işlevsel özelliklere de sahip. Basit bir şekilde kullanılabilen web tarayıcısı günümüzde Chrome ile yarışacak bir hıza sahiptir. Güvenilir yapısı ile internetin derinliklerinde özgürce gezme fırsatı veren web tarayıcısı alacağı güncellemeler ile dil sayısını artırmayı planlıyor. Microsoft Store üzerinde kullanıcılar tarafından beğenileri toplamaya devam eden uygulama, hız odaklı bir yapıya sahip.

Günümüzdeki en güvenilir web tarayıcılarından bir tanesi olan C Lite Browser indir, yakında kullanıcılarına eklenti özelliği de sunacak.

C Lite Browser İndir

Microsoft Store üzerinde lansmana çıkan C Lite Browser ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.