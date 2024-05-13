AirPods Lite Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple’ın uygun fiyatlı kablosuz kulaklık modeli yolda! Bu yıl kullanıcıları ile buluşturmayı hedeflediği yeni kulaklık modelinin adı ‘AirPods Lite’ olarak anılıyor. Düşük bütçeli kullanıcıların beklentilerini karşılayacak yüksek performanslı bir bluetooth kulaklık olduğunu söylemek mümkün.

Peki, AirPods Lite hangi özellikleri sunacak? Satış fiyatı ne kadar olacak ve ne zaman satışa sunulacak? Bu yazımızda AirPods Lite ile ilgili tüm detayları sıralıyoruz!

AirPods Lite Özellikleri

AirPods’un satış hacminin düşmesi üzerine daha uygun fiyatlı bir model sunma kararı alan Apple, bu cihaz ile ilgili detayları net olarak henüz açıklamadı. Bazı yabancı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre alışık olduğumuz AirPods tasarım çizgisinin sürdürüleceğini anlıyoruz.

Beyaz bir şarj kutusu ile birlikte gelen kulaklıklarda ses kontrolü sağlamak amacıyla dokunmatik kontrolcülere yer verilmesi bekleniyor. Cihaz ile birlikte USB-C girişli bir şarj kablosu gönderilecek. Bu sayede hem kulaklıklar hem de şarj kutusu şarj edilebiliyor olacak.

Uygun fiyatlı bir ürün olacağı için aktif gürültü engelleme ve uzamsal ses konusunda diğer AirPods modellerinin gerisinde kalabilir. Bunun yanında geçmiş modellerde olduğu gibi AirPods Lite kullanıcılarının da cihazımı bul, paylaş, hey siri gibi özelliklerden yararlanabileceği düşünülüyor.

Tere ve neme karşı dayanıklı olması, batarya ömrünün muadillerine göre uzun olması ve yüksek ses kalitesi sunası beklenen cihaz hem müzik dinleme hem de sesli görüşmelerde aktif bir şekilde kullanılabiliyor olacak.

AirPods Lite Fiyatı

AirPods Lite ile ilgili en önemli özelliklerden birisi şüphesiz, AirPods almak isteyen ancak bütçesi mevcut modellere yetmeyen kullanıcılara hitap ediyor olması. Paylaşılan verilere göre Lite modeli için beklenen satış fiyatı 99 dolar olarak belirtiliyor.

AirPods Lite Çıkış Tarihi

AirPods Lite’ın çıkış tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 2024 yılında satışa çıkacağı düşünülen ürün için bu yılın ikinci çeyreğini işaret eden kaynaklar var. Bazı kaynaklarda ise 2024’ün sonu hedef olarak gösteriliyor.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? AirPods Lite Türkiye’ye geldiğinde bu kulaklığı satın almayı düşünür müsünüz? Uygun fiyatlı olması performansını olumsuz etkiler mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.