PUBG Lite MSVCP140.dll Bulunamıyor Hatası Çözümü

PUBG veya PUBG Lite oyununa girmeden MSVCP140.dll bulunamıyor, eksik hatası alıyorsanız çözümü burada. Büyük bir hevesle indirdiğiniz PUBG oyununa daha giremeden “Cannot find 'MSVCP140.dll'. Please, re-install this application” hata mesajı alıyorsanız, oyuna sorunsuzca girip keyifle oynamak için yapmanız gerekenler bu blog yazımızda.

Tencent’in dünya çapında en çok oynanan online hayatta kalma temelli battle royale oyunu PUBG’nin düşük sistem gereksinimli özel sürümü PUBG Lite, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki oyuncular için de indirilmeye açıldı. Uzun süredir oyunun beta sürecinin sonlanmasını bekleyen Türkiye PUBG oyuncuları için sevindirici haber nihayet geldi ve oyun herkese açıldı. Ancak, şu anda birçok kişi PUBG Lite’ı oynamıyor. Sorunsuzca inen oyun, açılış ekranına gelmeden hata veriyor. An itibarıyla pek çok oyuncu “Cannot find 'MSVCP140.dll'. Please, re-install this application” hatasıyla karşı karşıya ve çözüm yolunu arıyorlar. PUBG Lite’ın yanı sıra PUBG oyununda da çıkan bu sorunun çözümü aslında oldukça basit.

PUBG Lite MSVCP140.dll Hatası Çözümü

PUBG ve PUBG Lite launcher’ı çalıştırdığınızda “MSVCP140.dll bulunamıyor. Lütfen bu uygulamayı yeniden yükleyin.” vb. hata alıyorsanız, tek yapmanız gereken, Microsoft’un sitesinden “Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015”i indirip bilgisayarınıza yüklemek. Bazı uygulama ve oyunlar çalışmak için bu dosyaya ihtiyaç duyabilir. Visual Studio’yu yükledikten sonra ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor.

Microsoft Visual Studio indirme linki: https://www.microsoft.com/tr-TR/download/details.aspx?id=48145