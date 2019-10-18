PUBG Lite (PC) İncelemesi! Neler Vaat Ediyor?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG, pek çok platform üzerinden oynanabiliyor. Şirketin düşük sistem gereksinimleri ile daha az performansa ihtiyaç duyan sürümü PUBG Lite, bu senenin başında bilgisayarlar için duyurulmuş ve yayınlanmıştı. PUBG Lite yeni sezona başlarken biz de oyuna ve yeniliklere hep birlikte göz atalım.
PUBG Lite PC Nasıl Kurulur?
PUBG Lite oldukça basit bir şekilde bilgisayara indirilebiliyor ve yüklenebiliyor. Öncelikle buraya tıklayarak şirketin resmi internet sitesi üzerinden kayıt olmanız gerekli. Kayıt olduktan sonra indir tuşuna tıklayarak PUBG Launcher uygulamasını bilgisayarınıza indirebilir ve kurabilirsiniz.
Bu uygulamayı bilgisayara kurduktan sonra PUBG Lite otomatik olarak indirilmeye başlanacak. Temel olarak yaklaşık 3 GB dosya boyutuna sahip olan bu oyun, ek güncellemelere göre daha yüksek boyutlarda indirme yapabilir.
PUBG Lite PC Yenilikleri
10 Ekim tarihinde yayınlanan güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yenilikler ve geliştirmeler bunlar oldu.
- Yeni Para Birimi (Chicken Medal ve Silver Bullet)
- LITE PASS Sezon 2
- Kariyer Sistemi
- Hayatta Kalma Unvan Sistemi
- Hata Düzeltmeleri
- Arayüz
PUBG Lite'ın PC sürümü arayüz noktasında standart PC sürümü ile mobil sürümünün harmanlanmış hali diyebiliriz. Kullanım açısından yabancılık çektirmeyecek olan arayüz, kullanıcıların bütün işlevlere rahat bir şekilde erişebileceği şekilde yapılandırılmış durumda.
Ana ekranda bizleri alışık olduğumuz beş üst menü karşılıyor.
- Oyna
- Envanter
- Dükkan
- Event Pass
- Sezon
Oyna kısmından istediğiniz oyun modunda istediğiniz takım kurgusu ile oyunlara katılabilir ya da antrenman yapabilirsiniz.
Envanter tarafında sahip olduğunuz şeyleri görüntüleyebilir ve bunları kullanabilir ya da değiştirebilirsiniz.
Dükkan menüsü altından envantere yeni eşyalar satın alabilir, oyun içi para satın alımı gerçekleştirebilir ya da season pass kullanımı yapabilirsiniz.
- Oynanış
PUBG Lite ile standart sürümün temel kontrolleri birbirleri ile aynı. Aynı tuşlara basarak eğiliyor, aynı tuşlara basarak sürünüyor, aynı tuşlarla arabalara biniyor veya ortalığı darmaduman ediyorsunuz. Bu noktada standart sürüm oyuncularının yabancılık çekmeyeceğini ve yeni gelenlerin de oldukça kolay bir şekilde alışacağını söyleyebilirim.
Bilgisayar klavyesi ile oynanan oyunlar, daha hızlı tepki süreleri ve oynanış ile birlikte başarı yolunda oldukça yardımcı oluyor.
Bazı klavye kontrolleri ise şu şekilde:
- W,A,S,D: Yön Kontrolü
- B: Atış Modunu Değiştir
- R: Şarjör Değiştir
- X: Silahı Kaldır
- 1,2,3,4,5: Silahlar Arası Geçiş
- Q,E: Sağa Sola Eğil
- M: Harita
- Tab: Envanter
- C: Eğil
- Z: Yere Yat
Yani oyunun kontrollerinin klavye üzerinde geniş bir şekilde yayıldığını, mobil ekranlardan ziyade daha az alanda daha fazla şey yapmanıza gerek kalmadığını söyleyebiliriz. Bu noktada klavye kullanımının oyun içi başarıyı artıracağını söylemek mümkün.
- Grafikler
PUBG Lite, bütün ayarları ultra seviyesine çekseniz dahi beklediğiniz grafik kalitesini sizlere sunmuyor. Ağırlıklı olarak mobil platformdan devşirme edilmiş gibi duran grafikler, en üst ayarlarda dahi düşük ışıklandırma, ayrıntı ve doku seviyesine sahip. Ancak oyunun yapısı itibarıyla üst düzey grafikler için uygun olmadığını ve bu olması gerekenin bu şekilde olduğunu biliyoruz.
- Ayarlar
Ayarlar menüsü altında dört farklı temel özelliği kontrol edebiliyorsunuz.
- Grafik
- Kontrol
- Ses
- Oynanış
Grafik ayarları altında dil seçimi yapabiliyor, görüntü ayarlarını düzeltebiliyor, gelişmiş ayarları kontrol edebiliyorsunuz.
PUBG Lite PC Sistem Gereksinimleri
Minimum
- Windows 7 / 8 / 10 - 64 bit
- Intel Core i3 - 2,4 GHz
- 4 GB RAM
- DirectX11 Intel HD Graphics 4000
- 4 GB Depolama
Tavsiye Edilen
- Windows 7 / 8 / 10 - 64 bit
- Intel Core i5 - 2,8 GHz
- 8 GB RAM
- DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
- 4 GB Depolama
PUBG Lite PC Yorumlarım
Bu oyun için yapılan yorumların bazen çok acımasızca olduğunu söyleyebilirim. Özellikle oyunun ücretsiz bir yapıya ve 'Lite' ibaresine sahip olmasına rağmen. Kullanıcıları emulatör derdi ile uğraştırmak istemeyen Tencent, mobil platform ile benzer özelliklere sahip ama bilgisayar deneyimini standart sürüm kadar iyi yansıtan bu oyunu ücretsiz bir şekilde sunmuş durumda.
Bu noktada grafiklerin yetersiz hatta kötü olduğunu, oynanışın keyif vermediğini söyleyen kişilere denk gelmek mümkün. Ancak bu oyunun standart sürümde olduğu gibi kaliteli grafik deneyimi, üst düzey keyif iddiası ile gelmediğini hatırlatalım. Ağırlıklı olarak düşük sistem gereksinimlerine sahip olan bu oyun, daha düşük performans gereksinimi ile her bilgisayarda çalışması için ayarlanmış durumda.
Yani PUBG Lite, eğer standart sürüme sahip değilseniz ve PUBG deneyimini bilgisayar üzerinde yaşamak istiyorsanız kesinlikle göz atmanız gereken bir oyun. Hem akıcı olması hem de standart sürümün hatalarından arınmış olması ile birlikte oyuncular için ücretsiz seçenekler arasında en iyisi olabilir.
PUBG Lite Hangi Platformlarda Var
PUBG halihazırda aşağıdaki platformlarda aktif olarak oynanabiliyor:
- Bilgisayar Sürümü -> Steam
- Bilgisayar için Lite Sürümü -> Lite
- Xbox One Sürümü -> Microsoft Store
- PlayStation 4 Sürümü -> PS Store
- Android Sürümü -> Play Store
- Android için Lite Sürümü -> Play Store
- iOS Sürümü -> App Store
PUBG Lite PC Fiyatı
PUBG Lite şu an için ücretsiz olarak indirilebiliyor ve oynanabiliyor. Standart sürüme oranla bu noktada öne çıkan Lite sürüm, daha düşük ayarlara karşın ücretsiz deneyim fırsatını kullanıcılara sunmakta.