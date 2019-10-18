PUBG Lite (PC) İncelemesi! Neler Vaat Ediyor?

Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip olan PUBG, pek çok platform üzerinden oynanabiliyor. Şirketin düşük sistem gereksinimleri ile daha az performansa ihtiyaç duyan sürümü PUBG Lite, bu senenin başında bilgisayarlar için duyurulmuş ve yayınlanmıştı. PUBG Lite yeni sezona başlarken biz de oyuna ve yeniliklere hep birlikte göz atalım.

PUBG Lite PC Nasıl Kurulur?

PUBG Lite oldukça basit bir şekilde bilgisayara indirilebiliyor ve yüklenebiliyor. Öncelikle buraya tıklayarak şirketin resmi internet sitesi üzerinden kayıt olmanız gerekli. Kayıt olduktan sonra indir tuşuna tıklayarak PUBG Launcher uygulamasını bilgisayarınıza indirebilir ve kurabilirsiniz.

Bu uygulamayı bilgisayara kurduktan sonra PUBG Lite otomatik olarak indirilmeye başlanacak. Temel olarak yaklaşık 3 GB dosya boyutuna sahip olan bu oyun, ek güncellemelere göre daha yüksek boyutlarda indirme yapabilir.

PUBG Lite PC Yenilikleri

10 Ekim tarihinde yayınlanan güncelleme ile birlikte oyuna eklenen yenilikler ve geliştirmeler bunlar oldu.

Yeni Para Birimi (Chicken Medal ve Silver Bullet)

LITE PASS Sezon 2

Kariyer Sistemi

Hayatta Kalma Unvan Sistemi

Hata Düzeltmeleri

- Arayüz

PUBG Lite'ın PC sürümü arayüz noktasında standart PC sürümü ile mobil sürümünün harmanlanmış hali diyebiliriz. Kullanım açısından yabancılık çektirmeyecek olan arayüz, kullanıcıların bütün işlevlere rahat bir şekilde erişebileceği şekilde yapılandırılmış durumda.

Ana ekranda bizleri alışık olduğumuz beş üst menü karşılıyor.

Oyna

Envanter

Dükkan

Event Pass

Sezon

Oyna kısmından istediğiniz oyun modunda istediğiniz takım kurgusu ile oyunlara katılabilir ya da antrenman yapabilirsiniz.

Envanter tarafında sahip olduğunuz şeyleri görüntüleyebilir ve bunları kullanabilir ya da değiştirebilirsiniz.

Dükkan menüsü altından envantere yeni eşyalar satın alabilir, oyun içi para satın alımı gerçekleştirebilir ya da season pass kullanımı yapabilirsiniz.

- Oynanış

PUBG Lite ile standart sürümün temel kontrolleri birbirleri ile aynı. Aynı tuşlara basarak eğiliyor, aynı tuşlara basarak sürünüyor, aynı tuşlarla arabalara biniyor veya ortalığı darmaduman ediyorsunuz. Bu noktada standart sürüm oyuncularının yabancılık çekmeyeceğini ve yeni gelenlerin de oldukça kolay bir şekilde alışacağını söyleyebilirim.

Bilgisayar klavyesi ile oynanan oyunlar, daha hızlı tepki süreleri ve oynanış ile birlikte başarı yolunda oldukça yardımcı oluyor.

Bazı klavye kontrolleri ise şu şekilde:

W,A,S,D : Yön Kontrolü

: Yön Kontrolü B : Atış Modunu Değiştir

: Atış Modunu Değiştir R : Şarjör Değiştir

: Şarjör Değiştir X : Silahı Kaldır

: Silahı Kaldır 1,2,3,4,5 : Silahlar Arası Geçiş

: Silahlar Arası Geçiş Q,E : Sağa Sola Eğil

: Sağa Sola Eğil M : Harita

: Harita Tab : Envanter

: Envanter C : Eğil

: Eğil Z: Yere Yat

Yani oyunun kontrollerinin klavye üzerinde geniş bir şekilde yayıldığını, mobil ekranlardan ziyade daha az alanda daha fazla şey yapmanıza gerek kalmadığını söyleyebiliriz. Bu noktada klavye kullanımının oyun içi başarıyı artıracağını söylemek mümkün.

- Grafikler

PUBG Lite, bütün ayarları ultra seviyesine çekseniz dahi beklediğiniz grafik kalitesini sizlere sunmuyor. Ağırlıklı olarak mobil platformdan devşirme edilmiş gibi duran grafikler, en üst ayarlarda dahi düşük ışıklandırma, ayrıntı ve doku seviyesine sahip. Ancak oyunun yapısı itibarıyla üst düzey grafikler için uygun olmadığını ve bu olması gerekenin bu şekilde olduğunu biliyoruz.

- Ayarlar

Ayarlar menüsü altında dört farklı temel özelliği kontrol edebiliyorsunuz.

Grafik

Kontrol

Ses

Oynanış

Grafik ayarları altında dil seçimi yapabiliyor, görüntü ayarlarını düzeltebiliyor, gelişmiş ayarları kontrol edebiliyorsunuz.

PUBG Lite PC Sistem Gereksinimleri

Minimum

Windows 7 / 8 / 10 - 64 bit

Intel Core i3 - 2,4 GHz

4 GB RAM

DirectX11 Intel HD Graphics 4000

4 GB Depolama

Tavsiye Edilen

Windows 7 / 8 / 10 - 64 bit

Intel Core i5 - 2,8 GHz

8 GB RAM

DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

4 GB Depolama

PUBG Lite PC Yorumlarım

Bu oyun için yapılan yorumların bazen çok acımasızca olduğunu söyleyebilirim. Özellikle oyunun ücretsiz bir yapıya ve 'Lite' ibaresine sahip olmasına rağmen. Kullanıcıları emulatör derdi ile uğraştırmak istemeyen Tencent, mobil platform ile benzer özelliklere sahip ama bilgisayar deneyimini standart sürüm kadar iyi yansıtan bu oyunu ücretsiz bir şekilde sunmuş durumda.

Bu noktada grafiklerin yetersiz hatta kötü olduğunu, oynanışın keyif vermediğini söyleyen kişilere denk gelmek mümkün. Ancak bu oyunun standart sürümde olduğu gibi kaliteli grafik deneyimi, üst düzey keyif iddiası ile gelmediğini hatırlatalım. Ağırlıklı olarak düşük sistem gereksinimlerine sahip olan bu oyun, daha düşük performans gereksinimi ile her bilgisayarda çalışması için ayarlanmış durumda.

Yani PUBG Lite, eğer standart sürüme sahip değilseniz ve PUBG deneyimini bilgisayar üzerinde yaşamak istiyorsanız kesinlikle göz atmanız gereken bir oyun. Hem akıcı olması hem de standart sürümün hatalarından arınmış olması ile birlikte oyuncular için ücretsiz seçenekler arasında en iyisi olabilir.

PUBG Lite Hangi Platformlarda Var

PUBG halihazırda aşağıdaki platformlarda aktif olarak oynanabiliyor:

PUBG Lite PC Fiyatı

PUBG Lite şu an için ücretsiz olarak indirilebiliyor ve oynanabiliyor. Standart sürüme oranla bu noktada öne çıkan Lite sürüm, daha düşük ayarlara karşın ücretsiz deneyim fırsatını kullanıcılara sunmakta.