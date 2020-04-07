2020’de Denemeniz Gereken En İyi 5 Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Açık kaynak kodlu yazılımlar, ücretsiz olarak sunulan programlardır. Ofis programlarından görsel düzenleme programlarına kadar pek çok açık kaynak kodlu program bulunuyor. Bireysel olarak içerik üretiyorsanız veya küçük işletmeyseniz lisans ücreti ödemek istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda ücretsiz alternatiflere yönelebilirsiniz.

Adobe Photoshop yerine açık kaynak kodlu Krita’yı kullanabilir, Microsoft Office yerine Libre Office’i tercih edebilirsiniz. Bu yazıda, 2020 yılında denemeniz gereken en iyi 5 açık kaynak kodlu yazılımı derledik. İşte, en iyi 5 açık kaynak kodlu yazılım!

1. Brave Browser

Brave Browser, reklamları ve çevrim içi izleyicileri engelleyerek gizliliğe odaklanan bir açık kaynak kodlu web tarayıcısıdır. Chromium’un alt yapısını kullanan Brave Browser, çok hızlıdır. Kullanımı oldukça kolay olan Brave Browser, uzantı desteği söz konusu olduğunda büyük web tarayıcılarının gerisinde kalıyor. Windows, Mac, Linux, Android ve iOS platformlarında yer alan Brave Browser, Google Chrome’dan çok daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

Brave Browser, Temel Dikkat Simgesi ($ BAT) özelliğine sahiptir. Kullanıcılar, en sevdikleri siteleri mikro ödemelerle desteklemek için BAT'ı kullanabilir, reklamverenler daha iyi hedefleme için kullanabilir ve kullanıcılar reklamları görüntüleyerek BAT kazanabilirler.

2. LibreOffice

LibreOffice, en kullanışlı açık kaynak kodlu ofis programıdır. Geleneksel kullanıcı arayüzüne sahip olan LibreOffice’de Microsoft Word, Excel, Publisher, Powerpoint ve daha birçok ofis programına eşdeğer yazılımların yer aldığı bir ofis paketidir. Sürekli gelişmeye devam eden LibreOffice, Microsoft’un tescilli formatları dahil olmak üzere daha birçok formatı destekler. LibreOffice, Windows, Mac ve Linux platformlarında yer alıyor.

3. Krita

Krita, açık kaynak kodlu görsel düzenleme programıdır. Katman desteğine sahip olan Krita, oldukça başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Krita, Photoshop’tan daha az sistem gereksinimi ister. Dolayısıyla düşük donanıma sahip bilgisayarlarda dahi sorunsuz bir şekilde çalışır. Windows, Mac ve Linux platformlarında yer alan Krita ile renk yönetimi gibi ince ayrıntıları bile ayarlayabilmeniz mümkün.

4. GIMP

Adobe Photoshop’un en iyi alternatiflerinden bir tanesi olan GIMP, açık kaynak kodlu bir görsel düzenleme aracıdır. Kullanıcı arayüzü olarak Adobe Photoshop’a oldukça benzeyen GIMP’in kullanımı ücretsizdir. Zengin özelliklere sahip olan GIMP’te katman desteği de bulunuyor. 2018 yılında karanlık tema desteğine kavuşan GIMP’te simge boyutlarını kişiselleştirebilmeniz mümkün. Pek çok modern teknoloji desteğine sahip olan GIMP, Windows, Mac ve Linux platformlarında bulunuyor.

5. BleachBit

CCleaner’ın en iyi alternatiflerinden bir tanesi olan BleachBit, açık kaynak kodlu disk alanı temizleyicisi ve bilgisayar sistemi optimize etme programıdır. Sadece yapması gereken işleme odaklanan BleachBit, sadece bir kullanıcı arayüzüne sahip. BleachBit, bilgisayarınızda yer alan gereksiz dosyaları, çerezleri ve önbelleği silebilir, tarayıcı geçmişini temizleyebilirsiniz. BleachBit, Windows, Mac ve Linux platformlarında yer alıyor.