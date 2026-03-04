Cosmic Order Fleet
Cosmic Order Fleet, gerçekçi fizik motoruyla ön plana çıkan bir gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun kalbinde gelişmiş bir fizik motoru yatar. Filolarınız uzayda sadece hareket etmez; kütle çekimi, ivme ve çarpışma fizikleri savaşın gidişatını doğrudan etkiler.
- Her gezegen sizin için bir mühimmat deposu ve üretim merkezidir.
- Birimler, hiperuzay sıçramaları sırasında otomatik olarak güçlü savaş grupları halinde kümelenir.
Gerçek zamanlı strateji oyunları arasında yer alan Cosmic Order Fleet, uzay temalı içerikleriyle ön plana çıkıyor. Gezegenler arası filoları yöneterek rakiplerle savaştığınız bu oyunda, farklı oyun modları da bulunmaktadır. 1v1 düellolar, 2v2 takım savaşaları ve 6 kişilik herkesin herkesle savaştığı kaotik modda oynayabilirsiniz.
Her RTS oyununda olduğu gibi Cosmic Order Fleet'te de birimler üretmek ve strateji oluşturmak çok önemlidir. Gezegenler sizin için bir mühimmat deposu ve üretim merkezidir. Yapacağınız tüm üretimi gezegen üzerinde yapmalı ve sadece savaşarak değil, ikmal hatlarını yöneterek de galaktik liderliği alabilirsiniz.
Cosmic Order Fleet İndir
Gelişmiş bir fizik motoruyla karşımıza çıkan Cosmic Order Fleet, savaş stratejilerinde de büyük rol oynuyor. Örneğin, kütle çekimi olan gezegenlere yönelirken mesafeyi iyi hesaplamalısınız. Aksi takdirde gemilerin hedefe yönelmesi ve geri gitmesi zaman alabilir.
Oyundaki bir diğer özellik ise kalkan patlatmasıdır. En kilit fizik mekaniği olan bu özellik, patlatıldığı zaman sadece hasar vermez, aynı zamanda etraftaki düşmanları da geriye iter. Eğer düşman gemilerini başka bir gezegenin içine doğru itebilirseniz, herhangi bir hasar vermeden de onları alt edebilirsiniz.
Uzay temalı RTS oyunu olan Cosmic Order Fleet'i indirin ve siz de galaksinin hükümdarı olmaya çalışın!
Cosmic Order Fleet Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-Bit)
- İŞLEMCI: i3-530 2.93GHZ 2 Çekirdek
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: GTX 750 Ti 2GB
- DIRECTX: Sürüm 9.0
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 1 GB kullanılabilir alan
- SES KARTI: DirectX uyumlu
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi oyun modları mevcut?
Oyun; stratejik yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz 1v1 Düellolar, takım çalışması gerektiren 2v2 Takım Savaşları ve 6 oyuncunun aynı anda mücadele ettiği Küresel Kaos (6-Player Global Chaos) modlarını içerir.
Oyunun hikaye (Single-player) modu var mı?
Evet, 300 yıllık bir "Büyük Sessizlik"ten sonra uyanan son Executor olarak 8 kayıp sektörü fethetmeye ve medeniyeti yeniden kurmaya çalıştığınız bir ana senaryo modu bulunmaktadır.
Türkçe dil desteği bulunuyor mu?
Evet, oyun 21 Şubat 2026 tarihinde yayınlanan güncelleme ile Türkçe dahil toplam 28 dil desteğine kavuşmuştur. Arayüz ve tüm taktiksel veriler Türkçedir.
Sistem gereksinimleri nelerdir?
Oyun minimalist tasarımı sayesinde oldukça optimize çalışır. 4 GB RAM, Windows 10 ve DirectX 11 destekli herhangi bir giriş seviyesi ekran kartı oyunu oynamak için yeterlidir.
Steam Deck üzerinde oynanabiliyor mu?
Şu an için Steam Deck uyumluluk durumu "Bilinmiyor" olarak görünse de, oyunun Electron tabanlı yapısı ve kontrolcü desteği sayesinde çoğu oyuncu Steam Deck üzerinde sorunsuz çalıştığını raporlamaktadır.