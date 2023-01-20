Strateji oyunlarının pek çok alt türünden biri olan sıra tabanlı oyunlar her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor. Son zamanlarda çıkan pek çok oyunun da bu türde olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman oyuncuların da bu türe ilgili olduklarını görebiliyoruz. Biz de sizler için sıra tabanlı strateji oyunlarından oluşan bir liste hazırlamak istedik. Eğer bu türe ilginiz varsa ve nereden başlayacağınızı kestiremiyorsanız aşağıdaki oyunlara bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Gelmiş Geçmiş En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları

Total War: Medieval II – Definitive Edition

Warhammer 40,000: Battlesector

Marvel's Midnight Suns

Divinity: Original Sin

The Banner Saga

Darkest Dungeon

Civilization 6

Battletech

XCOM 2

Total War: Medieval II – Definitive Edition

Orta Çağ temalı en iyi oyunlardan biri olan Total War: Medieval II sıra tabanlı strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk oyunlardan bir tanesi. Total War serisi içinde oldukça önemli bir yere sahip olan bu oyunu oynamadıysanız çok şey kaybetmişsiniz demektir.

Warhammer 40,000: Battlesector

Son zamanlarda çıkan en iyi Warhammer 40K oyunlarından biri olan Battlesector hem grafiksel hem oynanış anlamında oldukça tatmin edici bir oyun. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor olan bu oyun hızlı yapısıyla da dikkat çekiyor. Diğer sıra tabanlı oyunlara kıyasla daha hızlı bir oynanışa sahip olduğu için farklı bir oyun tecrübesi arayanlar için Battlesector ideal bir yapım.

Marvel's Midnight Suns

Süper kahraman oyunlarına başka bir soluk getiren Marvel's Midnight Suns sıra tabanlı bir strateji oyunu. Alıştığımız üzere Süper kahraman oyunları daha çok aksiyon odaklı bir yapıdayken Marvel's Midnight Suns’da strateji ön plana çıkıyor. Marvel hayranıysanız ve stratejik derinliğe önem veren bir oyun arıyorsanız bu yapıma mutlaka bir göz atın.

Divinity: Original Sin

Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Divinity: Original Sin aynı zamanda çok iyi bir sıra tabanlı strateji oyunu. Türünün en iyilerinden olan bu yapımın bir devam oyunu da mevcut. Uzun soluklu bir rol yapma tecrübesi arıyorsanız Divinity: Original Sin mükemmel bir seçim olacaktır.

The Banner Saga

3 oyunluk bir seri olan The Banner Saga sizi uzun bir yolculuğa çıkaracak bir seridir. İskandinav Mitolojisini temel alan en iyi oyunlardan biri olan The Banner Saga taktikselliğin ön planda olduğu sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Bağımsız bir stüdyo tarafından geliştirilen bu oyun oldukça iyi bir hikaye anlatımına da sahiptir.

Darkest Dungeon

Roguelike, RPG ve sıra tabanlı oynanışı bir arada bulunduran bu oyun son derece karanlık ve gotik bir atmosfere sahiptir. Oldukça zorlu bi oyun olan Darkest Dungeon sizi son derece strese sokabilecek bir yapımdır. Kahramanlarınızı karanlık zindanlarda hayatta tutmaya çalıştığınız bu oyun göründüğünden çok daha fazlasına sahip oldukça iyi bir oyun.

Civilization 6

Strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Civilization 6 oldukça kompleks ve kapsamlı bir oyun. Anlaması ve oynaması son derece zor olan bu oyun tecrübeli oyunculara hitap eden oldukça karmaşık bir oyundur. Sıra tabanlı strateji oyunları içerisindeki en görkemli oyun olan Civilization 6, en başından en sonuna kadar seçtiğiniz bir uygarlığı yönettiğiniz bir yapım.

Battletech

Mech’leri ve sıra tabanlı strateji oyunlarını seviyor musunuz? O zaman Battletech’ten daha iyi bir oyun bulmanız çok zor. Yıldızlararası bir iç savaşın ortasında kendi Mech’lerimiz ile savaştığımız bu oyun 3025 yılında geçiyor. Genel olarak savaş mekanikleri ile öne çıkan bir yapım olsa da arka planda işleyen güzel bir hikayeye de sahip.

XCOM 2

Sıra tabanlı strateji oyunları içerisinde oldukça özel bir yeri olan XCOM 2 by türün en çok bilinen oyunlarından biri. Uzaylılara karşı savaştığımız bu oyunda kendi ekibimizi oluşturuyoruz ve sıra tabanlı bir şekilde savaşa giriyoruz. Çıkışından bu yana pek çok DLC ile zenginleştirlen bu oyun sizlere uzun süreli bir oyun tecrübesi vadediyor.

En iyi sıra tabanlı strateji oyunlarını sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki oyun önerisi arayan oyuncuların faydalanabileceği bir içerik olmuştur. Sizin favori sıra tabanlı strateji oyununuz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.