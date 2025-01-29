Wolfenstein: The Old Blood Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Wolfenstein: The Old Blood Türkçe yama mı arıyorsunuz? O zaman bu yazımız tam size göre.
Bir klasik olan Wolfenstein serisi, özellikle rebootlandıktan sonra çok daha geniş kitlelere ulaşmayı başardı. 2014 yılında çıkan Wolfenstein: The New Order’ın adeta bir ek paketi tadında olan Wolfenstein: The Old Blood 2015 yılında çıkış yaptı. Eğer siz de Wolfenstein: The Old Blood Türkçe yama yüklemek isteyenlerdenseniz doğru yerdesiniz.
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Wolfenstein: The Old Blood hikaye odaklı bir FPS oyunu. Haliyle hikaye oyunun büyük bir kısmını oluşturuyor. Hikayenin tüm detaylarını en iyi şekilde öğrenmek istiyorsanız Wolfenstein: The Old Blood Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz. Böylece oyundan aldığınız keyif de artacaktır. Wolfenstein: The Old Blood Türkçe yama yüklemek son derece basittir.
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Wolfenstein: The Old Blood Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?
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- Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.
- Wolfenstein: The Old Blood’ın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’unrehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Wolfenstein: The Old Blood’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.
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Wolfenstein: The Old Blood Hakkında
Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein: The New Order'ın prequel’i olarak tasarlanmış bağımsız bir genişleme paketidir. Kendi başına bir oyun olsa da pek çok bakımdan bir DLC’yi anımsatmaktadır. Wolfenstein: The Old Blood’ı oynamak için Wolfenstein: The New Order’a gerek yoktur ancak hikaye olarak birbirleri ile çok bağlantılı oldukları için The New Order’ı oynamalısınız.
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Yine B.J. Blazkowicz karakterine hayat verdiğimiz bu yapımda bol bol Nazi öldürüyoruz ve aksiyona doyuyoruz. Dönemine göre harika grafikler sunan bu oyunu Türkçe yama ile oynayabilirsiniz.
Bu oyuna Türkçe yama yapmadan önce Wolfenstein The New Order Türkçe Yama Nasıl Yapılır? isimli yazımıza da göz atmanızı öneririz böylece. İlk oyunu da Türkçe olarak oynayabilirsiniz.
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