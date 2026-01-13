Game Pass'teki En İyi 8 Strateji Oyunu (2026)

Strateji oyuncusu olmak zordur. Sadece zekanızı değil, cüzdanınızı da zorlar. İyi bir 4X oyunu veya derin bir RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) genelde yüksek fiyat etiketleriyle çıkar. "Ya beğenmezsem? Ya mekanikleri bana göre değilse?" korkusuyla o "Satın Al" butonuna basarken eliniz titrer.

İşte tam burada Xbox Game Pass, biz strateji severlerin imdadına bir süvari birliği gibi yetişiyor. Kütüphanede yüzlerce saat gömebileceğiniz, imparatorluklar kurup yıkacağınız hazineler var. Üstelik Paradox'un derinliğinden Microsoft'un klasiklerine kadar her tat mevcut. Hazırsanız, aboneliğinizin hakkını son kuruşuna kadar verecek, generallere layık o listeye dalalım.

Game Pass'teki En İyi 8 Strateji Oyunu

1. Age of Empires IV: Anniversay Edition

Listeye bir klasikle başlamak zorundayız. Yıllarca AoE 2 oynadık, "Oduncu!" sesleriyle büyüdük. Dördüncü oyun, o eski ruhu modern mekaniklerle harmanlayan muazzam bir iş.

Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nu oynamak (Mehter marşı eşliğinde savaşa girmek) apayrı bir keyif. Belgesel tadındaki senaryo modu, tarih dersini sıkıcı olmaktan çıkarıp epik bir deneyime dönüştürüyor. "Ben klasikçiyim, RTS severim, üs kurar asker basarım" diyorsanız, Game Pass'in en değerli parçası budur. Ayrıca Age of Mythology: Retold da kütüphaneye eklendi, mitolojik canavarlarla kapışmak isterseniz ona da mutlaka göz atın.

2. Crusader Kings III

Eğer savaş alanındaki kılıç seslerinden çok, taht odasındaki fısıltılar ilginizi çekiyorsa, hoş geldiniz. Bu sadece bir strateji oyunu değil, bir "Hanedan Simülasyonu".

Burada amaç haritayı boyamak değil, soyunuzu devam ettirmek. Beceriksiz oğlunuzu mirastan mahrum etmek, komşu krallığın kızıyla politik evlilik yapmak veya stres atamayıp deliren kralınızla uğraşmak... Oyun size kendi "Game of Thrones" hikayenizi yazdırıyor. Konsol versiyonu (Xbox Series X/S) kontrolcü ile oynamak için harika optimize edilmiş. PC tarafında ise zaten bir efsane.

3. Frostpunk 2

İlk oyunla içimizi donduran 11 bit studios, ikinci oyunla işi "Şehir kurmaktan" çıkarıp "Politika ve Toplum Yönetimine" taşıdı. Kıyamet koptu, dünya dondu ve insanlığın son kalesi sizin ellerinizde.

Bu oyun sizi vicdanınızla sınar. Şehrin ısınması için çocuk işçi çalıştıracak mısınız? Yoksa petrol uğruna doğayı mı katledeceksiniz? Meclis sistemi (Council) ile farklı fraksiyonları (teknokratlar, dindarlar vb.) dengede tutmaya çalışmak, savaş yönetmekten çok daha stresli. Hayatta kalma ve stratejinin bu karanlık dansı, Game Pass'in en kaliteli yapımlarından biri.

4. Mount & Blade II: Bannerlord

Türk oyun sektörünün gururu, strateji ve aksiyonun en iyi harmanı. Harita üzerinde orduları satranç gibi yönetirken, savaş başladığında atınıza atlayıp o ordunun en önünde kılıç salladığınız tek oyun.

Kendi krallığınızı kurmak, lordları ikna etmek, kale kuşatmalarında mancınık kullanmak... Bannerlord, size "General" olma hissini en saf haliyle verir. Game Pass'te olması büyük nimet çünkü yüzlerce, hatta binlerce saatlik bir oynanış süresi vaat ediyor.

5. Ara: History Untold

Civilization serisine dişli bir rakip lazımdı ve Xbox Game Studios cevabı verdi. Tarihsel sıra tabanlı strateji (4X) türüne modern bir dokunuş.

Diğer 4X oyunlarının aksine burada turlar "eş zamanlı" işliyor. Yani siz hamlenizi yaparken rakip de yapıyor ve "Tur Sonu"na bastığınızda kaos aynı anda gerçekleşiyor. Grafikleri, yaşayan dünyası ve liderlerin animasyonları muazzam. Civilization 7'yi beklerken o açlığı dindirecek en güçlü, en yeni aday.

6. Against the Storm

"Roguelite" ve "Şehir Kurma" türleri birleşirse ne olur? Ortaya son yılların en bağımlılık yapıcı oyunu çıkar. Burada tek bir şehri sonsuza kadar büyütmüyorsunuz; fırtına gelmeden önce görevleri tamamlayıp, haritanın başka bir yerine göçüyorsunuz.

Strateji oyunlarının o hantal, saatler süren giriş kısımlarını atıyor. Her oyun seansı (run) yaklaşık 30-45 dakika sürüyor. Kısa sürede, yoğun ve tatmin edici bir strateji deneyimi arayanlar, özellikle "zamanım kısıtlı" diyenler için mükemmel bir tercih.

7. Stellaris

Dünya size yetmiyorsa, galaksiyi verelim. Paradox'un uzay temalı bu devasa oyunu, bilim kurgu sevenler için bir başyapıt.

Kendi uzaylı ırkınızı tasarlayabilirsiniz. Barışçıl tüccarlar mı olacaksınız, yoksa tüm galaksiyi köleleştiren robotik bir hive-mind (kovan zihni) mı? Oyunun derinliği o kadar fazla ki, bazen bir diplomatik krizle uğraşırken saatin sabah 5 olduğunu fark etmiyorsunuz. "Keşif, Yayılma, Sömürü ve Yok Etme"nin uzaydaki en iyi karşılığı.

8. Manor Lords

Listeye son dakika golüyle giren, tek bir geliştiricinin tutkusuyla başlayan ama milyonları peşinden sürükleyen o oyun. Orta Çağ şehir kurma ve taktiksel savaş mekaniklerini birleştiriyor.

Total War savaşlarını ve Banished tarzı detaylı şehir kurmayı seviyorsanız, ikisini de burada bulacaksınız. Tarladaki buğdayın büyümesinden, askerlerinizin moraline kadar her şey "organik". Game Pass'e çıktığı gün eklenmesi, strateji severler için yılın olayıydı.

Game Pass, strateji türünün o yüksek giriş bariyerini (hem maddi hem manevi) yıkıyor. İster uzayın derinliklerinde, ister Orta Çağ'ın çamurlu tarlalarında, ister kıyamet sonrası buzullarda olun; yönetilecek bir halk ve kazanılacak bir zafer her zaman vardır.

Sizin Game Pass'te "Bunun başında sabahladım" dediğiniz favori strateji oyununuz hangisi? Yorumlarda paylaşalım!