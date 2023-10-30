Cryptid
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 13.67 GB
- Üretici INFLUX Games
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Tek oyunculu bir şekilde oynanan Cryptid oyununda, ormanın derinliklerindeki gizemli yaratığı alt etmelisiniz.
Cryptid, tek başınıza oynayabileceğiniz FPS türünde bir korku oyunudur. Oyunda bir avcıyı canladırıyorsunuz ve vahşi bir yaratığı arıyorsunuz. Göğüs kamerasından oynadığınız bu oyunda, gizemli yaratığın izini sürün ve ormanın derinliklerine doğru yol alın.
Yaratık tek vuruşta sizi öldürebiliyor. Bu yüzden çok dikkatli olmalı ve yaratığı tuzaklara çekmelisiniz. Silahınızla veya başka aletlerle yaratığı korkutabiliyorsunuz. İçerisinde bulunduğunu ormanın elektrikleri yok ve her yer karanlık. Yaratığa karşı avantajlı bir duruma geçmek istiyorsanız elektrikleri açın ve bozuk olan şeyleri düzeltin.
Cryptid İndir
Cryptid'e her başladığınızda farklı bir deneyim yaşayacaksınız. Yaratık her bir oyunda size göre hareket edecektir. Bu da her öldüğünüzde veya oyuna yeniden başlaığınızda farklı bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlayacak. Eylemlerinizi ve hareketlerinizi oldukça iyi planlayın ve yaratığı alt edin.
Siz de Cryptid indirerek, ormanın derinliklerindeki bu vahşi yaratığı öldürebilirsiniz. Silahınızı ve tuzaklarınızı kullanmayı unutmayın. Tekrardan söylemeliyiz ki; yaratık sizi tek bir vuruşuyla öldürebilmektedir.
Cryptid Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10, 64Bit
- İşlemci: Intel i5 veya yeni nesil i3 ya da AMD eşdeğeri
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 14 GB kullanılabilir alan