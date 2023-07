En Sevilen PS4 Korku Oyunları Listesi: 10 Korku Oyunu

PlayStation’ın yeni sürümleri çıkmasına rağmen PlayStation 4 oyunlarından bazıları oyunsevereler için ‘vazgeçilmezler’ arasında yer alıyor. Yeni çıkan oyunların yerine PS 4’te oynanabilecek korku ve gerilim kategorisindeki oyunlar, yıllar geçse de popülerliğini korumayı başarıyor.

Siz de korku, gerilim ve macera içerikli oyunları seviyorsanız PlayStation 4’te oynayabileceğiniz bu heyecan verici oyunları tercih edebilirsiniz. PS 4’ün en sevilen korku oyunları yazımızın devamında sizi bekliyor!

The Quarry

Little Nightmares

Resident Evil

The Evil Within

Outlast

Amnesia: Rebirth

Song of Horror

Dead by Deadlight

Until Dawn

Alien: Isolation

1. The Quarry

Bir hayatta kalma mücadelesi şeklinde karşımıza çıkan The Quarry, 80’lerin etkisini hissettiriyor. 9 tane gencin gittikleri yaz kampında yaşadıkları korku dolu anları konu alan oyun, ağır bir akışa sahip.

Film tarzında bir oyun olmakla birlikte farklı modlarda 8 kişiye kadar interaktif bir şekilde oynanabiliyor. Gerilimi yüksek bir oyun olarak değerlendirilen ‘The Quarry’de oyun esnasında yaptığınız seçimler sizi farklı sonuçlara götürüyor.

2. Little Nightmares

Six isimli bir ana karakterin savunmasız bir şekilde aniden bir valizin içinde uyanması ile başlayan oyunda bu karakteri yönlendirmeniz gerekiyor. Grafik anlamında korku ve gerilim temasını yansıtan unsurlara sahip olması Little Nightmares’in başarılı özellikleri arasında değerlendiriliyor.

5 farklı temaya sahip olan oyunda her bir temada değişik korku unsurları bulunuyor. Six’i yakalamaya çalışan karakterler, sülük sürüleri gibi varlıkları görüyoruz. Bunlardan kaçmaya çalışan ana karakteri hayatta tutmak için deneme yanılma yoluyla çeşitli yöntemler izlemeniz gerekiyor.

3. Resident Evil

Resident Evil seri şeklinde sunulan bir oyun. Bu serinin farklı sürümlerini PlayStation 4’te deneyimleme imkânınız bulunuyor. Oyunun ilk versiyonlarında korkunun daha baskın olduğu diğer versiyonlarda ise biraz daha aksiyonun ağır bastığı konuşuluyor.

Resident Evil 7 olarak piyasaya sürülen ve Biohazard olarak isimlendirilen versiyonda ise tekrar korku temasına dönüldüğü vurgulanıyor. Farklı bölümlerde düşmanlarla savaşarak ilerlediğiniz bu oynun hikayesi bazı oyun severler tarafından zayıf ve yetersiz olarak değerlendiriliyor.

Ethan isimli bir karakterin yönetildiği oyunda bu karakter eski eşinden aldığı gizemli bir mesajın ardından maceraya başlıyor. Kurgunun sonunda oyuncunun eski eşi ve Zoe isimli başka bir karakteri kurtarmak arasında seçim yapması gerekiyor. Yaptığınız seçim doğrultusunda oynayacağınız oyunun kurgusu da değişiklik gösteriyor.

4. The Evil Within

Resident Evil’in ilk versiyonlarının yapımcılarından olan Shinji Mikami’nin desteğiyle geliştirilen bir oyun olarak The Evil Within karşımıza çıkıyor. PlayStation 4’te oynanan, birçok korku unsurunu bünyesinde barındıran ve hissiyat olarak da tüyler ürperten bir tasarıma sahip olan oyun, korku türünü sevenler tarafından olumlu olarak değerlendiriliyor.

Yine ‘hayatta kalmak’ esasına dayalı bir korku oyunu olan The Evil Within’de karanlık sokaklar, izbe kasabalar, korkutucu varlıklarla dolu bir macera sizleri bekliyor. Oyuna başlarken sadece bir adet tabancası bulunan ana kahraman ilerleyen aşamalarda çeşitli silahlara sahip olabiliyor.

5. Outlast

Bir psikiyatri hastanesinde geçen oyunda bir gazetecinin mücadelesi konu alınıyor. Üstünde zorla deneyler yapılan hastalar tarafından takip edilen bu gazeteciyi yönetirken hayat kalma sınırlarını zorlamanız gerekiyor.

Savaş sisteminden uzak, saklanma ve savunma becerilerinin önem taşıdığı oyunda karanlık bir atmosfer hâkim. Hem atmosferi hem de kurgusu ile PlayStation 4’te oynayabileceğiniz en korkunç oyunlar arasında sıralanıyor.

6. Amnesia: Rebirth

Bu oyunda en etkili olan korku unsurlarından birisi belirsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Cezayir’deki Sahra Çölü’nde yaşanan bir uçak kazası ile başlayan oyunda tam olarak çölün ortasına düşen uçaktan sadece bir kişi kurtuluyor.

Tasi Trianon isimli bu karakteri oynattığınız karanlık mağaralar, korkunç tarihi yapıtlar, yer altı tünelleri gibi birçok öğe oyunu korkunç hale getirmede etkili oluyor.

7. Song of Horror

Resident Evil ile benzer bir deneyim sunduğu söylenen Song of Horror’da karanlıklar içinde ilerlemeniz gerekiyor. Varoluş’a karşı bir mücadele verilen oyunda 13 farklı karakter mevcut. Bu karakterleri belli bir sıra ile kullanabiliyorsunuz. Bir karakteriniz öldüğünde diğerine geçebiliyorsunuz. Ancak ölen karakteri geri getirmeniz mümkün değil.

Kalıcı bir ölüm sisteminin olması ve tüyler ürperten atmosferi ile oyun severlerden alkış toplayan Song of Horror’da bazı karakterler arasında aile ve arkadaş gibi ilişkiler bulunuyor. Bazı durumlarda tamamen şans eseri hayatta kalabileceğiniz bu oyunda her an tetikte olmanız gerekiyor.

8. Dead by Daylight

Çevrimiçi bir deneyim yaşayabileceğiniz bu oyunda bir katil tarafından avlananacak olan 4 kişinin hikayesi ele alınıyor. Bu dört karakterin katilden kaçması ve ondan kurtulması gerekiyor.

Dolayısıyla bir hayatta kalma mücadelesi olarak değerlendirebileceğimiz oyunda yapmanız gereken tek şey katilden kaçmak olmuyor. Aynı zamanda size verilen bazı görevleri de yerine getirmeniz gerekiyor.

9. Until Dawn

Klasik korku filmlerinde karşılaştığımız konulardan birisi olarak bir arkadaş grubunun dağ evinde yaptıkları etkinlik ele alınıyor. Klişe bir konuya sahip olmasına rağmen oyun severler Until Dawn’ı ilgi çekici buluyor.

Kendilerini öldürmeye çalışan bir katilden kaçarak hayatta kalmaya çalışan karakterleri yönetirken bazı seçimler yapmanız gerekiyor. Bu seçimlere bağlı olarak da oyunun süresi artıp azalabiliyor.

11. Alien: Isolation

Alien isimli bilim kurgu filmiyle bağlantılı olan bu oyunda Amanda Ripley isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Filmdeki mekânlar, ses ve objelerin yer aldığı oyunda korkudan çok gerilim hissinin ağır bastığını söylemek mümkün. Ancak aniden karşınıza çıkan varlıklar, patlama sesleri gibi anlık unsurlar oyun esnasında korkmanıza neden olabiliyor.

Alien’dan kaçmak için gittiğiniz yollarda alternatif rotaları tercih ederek farklı maceraları deneyimleyebilirsiniz. Bu sırada tek düşmanınızın Alien olmadığını da unutmamanız gerekiyor. İnsan düşmanlar, sentetik insanlar ve Alien’a karşı bir mücadele verdiğiniz oyunda kapalı mekânlarda keşifler yaparak yeni silah, araç ve cephaneler elde etme imkânınız var.