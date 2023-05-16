Tüylerinizi Ürpertecek En İyi Zombi Filmleri

Sinema tarihindeki en ikonik ve popüler korku unsurlarından biri olan “zombiler”, beyaz perdede uzun süredir işlenen bir konu. Bu türün kökleri, voodoo kültürüne ve Haitili yaratıklar olan "zombi"lere kadar uzanır. Zombi filmleri çeşit çeşit olsa da köklerini genellikle bunlardan alır.

Biz de sizler için en iyi zombi filmlerini listeledik. Korku ve aksiyon dolu filmlerden hoşlanıyorsanız zombi filmlerine bayılıyor olmalısınız. İzleyecek güzel bir şeyler arıyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacaktır.

En İyi Zombi Filmleri

Night of the Living Dead (1968)

The Evil Dead (1981)

28 Days Later (2002)

Resident Evil (2002)

Dawn of the Dead (2004)

28 Weeks Later (2007)

Planet Terror (2007)

Zombieland (2009)

Dead Snow (2009)

World War Z (2013)

Night of the Living Dead (1968)

Oldukça eski bir film olmasına rağmen kült olarak kabul edilen bir eser olan Night of the Living Dead zombi filmi severlerin ilk olarak izlemesi gereken bir yapımdır. Bu siyah-beyaz yapım, zombi türünde bir dönüm noktası olmuştur ve bugün bile büyük bir etkiye sahiptir.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular : Duane Jones, Judith O'Dea

: Duane Jones, Judith O'Dea IMDB Puanı: 7.9

The Evil Dead (1981)

Bir başka kült film ise The Evil Dead’dir. Sonrasında bir markaya dönüşen The Evil Dead dönemine göre benzersiz bir filmdir. Devam filmlerine ve hatta bir video oyununa sahip olan bu marka günümüzde hala izleyici toplamaya devam ediyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular : Bruce Campbell, Ellen Sandweiss

: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss IMDB Puanı: 7.5

28 Days Later (2002)

“28 Gün Sonra” Londra'da bir laboratuvarda gerçekleşen bir kaza sonucu ortaya çıkan ölümcül bir virüsün yayılmasını konu alıyor. Diğer zombi filmlerinin aksine bu filmdeki yaratıklar çok daha korkutucudur. Genellikle diğer yapımlarda zombiler ağır aksak yürüyen, uyuşuk ve beyinsiz bir yaratık iken bu filmde zombiler inanılmaz hızlı ve çeviktir. Öyle ki bu film serisi zombi filmlerine yepyeni bir bakış açısı da getirmiştir. Müzikleri ve atmosferiyle son derece etkili bir zombi filmi olan 28 Gün Sonra farklı bir korku tecrübesi arayanlar için süper bir tercih olacaktır.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular : Cillian Murphy, Naomie Harris

: Cillian Murphy, Naomie Harris IMDB Puanı: 7.6

Resident Evil (2002)

Ünlü video oyun serisinin filmi olan Resident Evil, oyuncular başta olmak üzere pek çok zombi filmi severleri memnun eden bir yapım olmuştur. Güzeller güzeli Milla Jovovich’in başrolde olduğu bu film bazı yönleriyle uyarlandığı oyuna benzese de nispeten daha farklı bir yapımdır.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Korku

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Korku Oyuncular : Milla Jovovich, Michelle Rodriguez

: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez IMDB Puanı: 6.7

Dawn of the Dead (2004)

Bu eser bir grup insanın alışveriş merkezinde zombi salgınından kaçmaya çalışmasını konu alıyor. Hayatta kalanların bir araya gelerek zombilere karşı mücadele etmeleri gerekiyor. Dawn of the Dead hızlı, tempolu aksiyon sahneleri ve gerilim dolu anlatımıyla oldukça etkileyicidir. Aksiyon ve korkuyu iliklerinize kadar yaşamak istiyorsanız bu filmi muhakkak izlemelisiniz.

Tür : Korku, Aksiyon

: Korku, Aksiyon Oyuncular : Sarah Polley, Ving Rhames

: Sarah Polley, Ving Rhames IMDB Puanı: 7.3

28 Weeks Later (2007)

28 Gün Sonra filminin devamı olan bu yapım en az önceki kadar iyidir. Bu yapım, ilk filmde yaşananlardan altı ay sonra, İngiltere'nin yeniden inşa edilmeye başlandığı bir dönemde geçer. Ancak zombi salgını tekrar başlar ve insanları yiyen zombilere karşı mücadele yeniden alevlenir.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular : Robert Carlyle, Rose Byrne

: Robert Carlyle, Rose Byrne IMDB Puanı: 7.0

Planet Terror (2007)

Planet Terror, Quentin Tarantino ve Robert Rodriguez'in "Grindhouse" adlı projesinin bir parçası olarak piyasaya sürüldü. Bir zombi filmi olan Planet Terror, B-movie tarzında bir yapımdır. Quentin Tarantino’nun B-movie’lere karşı olan sevgisi malum. Bol miktarda şiddet, kan ve kara mizah içeren Planet Terror maalesef ki midesi kuvvetli olanlara hitap eden bir film.

Tür : Korku, Aksiyon, Bilim Kurgu, Komedi

: Korku, Aksiyon, Bilim Kurgu, Komedi Oyuncular : Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin

: Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin IMDB Puanı: 7.1

Zombieland (2009)

Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan dört farklı karakterin hikayesinin anlatıldığı bu film komedi ve korku unsurlarını bir arada bulunduruyor. Columbus, Wichita, Little Rock ve Tallahassee isimli 4 karakterin maceralarını izlediğimiz bu film farklı deneyimler arayanlar için ideal.

Tür : Aksiyon, Komedi, Korku

: Aksiyon, Komedi, Korku Oyuncular : Jesse Eisenberg, Woody Harrelson

: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson IMDB Puanı: 7.6

Dead Snow (2009)

Nazi zombiler? Oyunlarda ve diğer pek çok mecrada ele alınan bir konu olan Nazi zombilerin sinemadaki en büyük temsilcilerinden olan Dead Snow, bir grup genç üniversite öğrencisinin kış tatili için dağlık bir bölgeye gidişi sonrasını konu alıyor. Nazi zombi askerleriyle karşılaşan gençler hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Tür : Komedi, Korku

: Komedi, Korku Oyuncular : Vegar Hoel, Stig Frode Henriksen

: Vegar Hoel, Stig Frode Henriksen IMDB Puanı: 6.3

World War Z (2013)

Tüm dünyayı kasıp kavuran bir zombi salgınını konu alan World War Z son derece klişe bir film gibi dursa da pek çok özelliği ile özgün bir film. Zombilerin yığınlar halinde hareket etmesi ve çok kalabalık grupların kitlesel hareket etmesi World War Z’nin en dikkat çeken özelliklerinden birkaçıdır. Brad Pitt filmleri içerisindeki aksiyon dozu en yüksek olan yapımlardan biri olan World War Z özellikle de meşhur oyuncunun hayranları için oldukça iyi bir filmdir.

Tür : Aksiyon, Korku

: Aksiyon, Korku Oyuncular : Brad Pitt, Mireille Enos

: Brad Pitt, Mireille Enos IMDB Puanı: 7.0

En iyi zombi oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori zombi filminiz hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka bir zombi filmi var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.