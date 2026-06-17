Veba salgınını bitirmeye çalıştığınız Devil of the Plague, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz co-op psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Devil of the Plague, 1-4 kişilik co-op psikolojik korku oyunudur.

Oyunun korku sistemi oyuncuların kararlarına göre şekilleniyor.

Türk yapımı bir korku oyunu.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Devil of the Plague, co-op korku oyunları arasında yer alıyor. 1 ila 4 kişiye kadar oynanabilen bu oyunda, ritüeller yaparak yayılan vebada hayatta kalmaya çalışacaksınız. Tabii tüm bunları yaparken korkunç atmosfere dayanmanız gerekiyor.

Kara büyüyle lanetlenen dünyayı kurtarma görevi size ve arkadaşlarınıza verildi. Karanlık sizi tüketmeden tüm görevleri yerine getirmeli ve korkunç atmosferde hayatta kalmaya çalışmalısınız.

Devil of the Plague İndir

Ritüeller yapmak için hayvansal kalıntıları ve otları toplamalısınız. Büyü araç gereçlerinizi hazırladıktan sonra iblisin yeniden doğuşunu durdurmak için büyü yapmalısınız.

Arkadaşlarınızla birlikte görev dağılımı yapmanız oldukça önemlidir. Her oyuncu farklı şeye odaklanırsa, hem ritüellerinizi erken tamamlarsınız hem de iblisin doğuşunu durdurarak dünyayı hayatta kalarak kuratarabilirsiniz.

Siz de Devil of the Plague indirin ve co-op korku deneyimi yaşayın!

Devil of the Plague Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İŞLEMCI: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD RX 580 (8 GB)

NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD RX 580 (8 GB) DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 25 GB kullanılabilir alan

25 GB kullanılabilir alan SES KARTI: DirectX compatible

DirectX compatible VR DESTEĞI: Not supported