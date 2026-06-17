Devil of the Plague
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 24.42 GB
- Üretici SoulByte Games
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Veba salgınını bitirmeye çalıştığınız Devil of the Plague, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz co-op psikolojik korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Devil of the Plague, 1-4 kişilik co-op psikolojik korku oyunudur.
- Oyunun korku sistemi oyuncuların kararlarına göre şekilleniyor.
- Türk yapımı bir korku oyunu.
Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Devil of the Plague, co-op korku oyunları arasında yer alıyor. 1 ila 4 kişiye kadar oynanabilen bu oyunda, ritüeller yaparak yayılan vebada hayatta kalmaya çalışacaksınız. Tabii tüm bunları yaparken korkunç atmosfere dayanmanız gerekiyor.
Kara büyüyle lanetlenen dünyayı kurtarma görevi size ve arkadaşlarınıza verildi. Karanlık sizi tüketmeden tüm görevleri yerine getirmeli ve korkunç atmosferde hayatta kalmaya çalışmalısınız.
Devil of the Plague İndir
Ritüeller yapmak için hayvansal kalıntıları ve otları toplamalısınız. Büyü araç gereçlerinizi hazırladıktan sonra iblisin yeniden doğuşunu durdurmak için büyü yapmalısınız.
Arkadaşlarınızla birlikte görev dağılımı yapmanız oldukça önemlidir. Her oyuncu farklı şeye odaklanırsa, hem ritüellerinizi erken tamamlarsınız hem de iblisin doğuşunu durdurarak dünyayı hayatta kalarak kuratarabilirsiniz.
Siz de Devil of the Plague indirin ve co-op korku deneyimi yaşayın!
Devil of the Plague Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD RX 580 (8 GB)
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 25 GB kullanılabilir alan
- SES KARTI: DirectX compatible
- VR DESTEĞI: Not supported
Sıkça Sorulan Sorular
Devil of the Plague nasıl bir oyun?
Devil of the Plague, ritüel odaklı oynanışa sahip bir co-op psikolojik korku ve hayatta kalma oyunudur. Oyuncular vebayla kirlenmiş bölgeleri temizlemeye çalışırken doğaüstü varlıklarla mücadele eder.
Oyun tek başına oynanabiliyor mu?
Evet. Oyun hem tek oyunculu hem de 4 kişiye kadar çevrimiçi co-op desteği sunuyor. Geliştiriciler solo oynanışın da tamamen desteklendiğini belirtiyor.
Oyunun hikâyesi neyi anlatıyor?
Oyuncular, şeytani bir vebanın yayıldığı karanlık bir dünyada veba doktorları olarak görev yapıyor. Amaç laneti durdurmak, ritüelleri tamamlamak ve Asag adlı kötücül gücün etkisini sona erdirmek.
Kaç harita bulunuyor?
Erken Erişim sürümünde 3 farklı harita bulunuyor. Geliştiriciler tam sürümde 5 ila 10 haritaya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.
Devil of the Plague Erken Erişim'de mi?
Evet. Oyun 1 Mayıs 2026 tarihinde Erken Erişim olarak yayınlandı. Geliştiriciler oyunun yaklaşık 6-12 ay boyunca Erken Erişim'de kalmasını planlıyor.