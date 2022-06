Korku Seansı Serisi Hangi Sırayla İzlenir?

Korku Seansı serisi izleme sırası nasıl olmalı? Korku türünün en başarılı örneklerinden bir tanesi olan The Conjuring serisinde çok sayıda film bulunuyor. Bu sebepten ötürü popüler serinin hangi sırayla izlenmesi gerektiği oldukça merak ediliyor. Bu yazıda serinin kronolojik sıraya göre hangi sırayla izlenmesi gerektiğini açıkladık.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan The Conjuring (Korku Seansı) kült korku filmi olarak anılıyor. Bu durum, filmi izlemeyen pek çok insanın dikkatini önemli ölçüde çekiyor. Buradaki problem ise filmin hangi sırayla izleneceğinin bilinmemesi.

The Conjuring evrenin çok sayıda yapımdan oluşuyor. Olayların filmlerin çıkış tarihine göre ele alınmaması izleyicilerin kafasında soru işaretine yol açabiliyor. Bu kafa karışıklığını gidermek için The Conjuring izleme sırası nedir sorusunu kronolojik sıralama ile yanıtlayacağız.

Korku Seansı İzleme Sırası Nedir?

The Nun

Annabelle: Creation

Annabelle

The Conjuring

Annabelle Comes Home

The Curse of La Llorona

The Conjuring 2

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

The Conjuring serisini kronolojik sıra ile izlemek isteyen kişilerin yukarıda yer alan sırayı takip etmesi gerekiyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. The Nun

IMDb Puanı: 5,3

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Taissa Farmiga, Demián Bichir, Jonas Bloquet ve dahası

1952 yılında geçen The Nun (Dehşetin Yüzü) isimli yapımda kötü niyetli bir ruh, kutsal mekâna musallat olur. Bunun üzerine bir rahibe, sırları gün yüzüne çıkarabilmek için bi rahip ile beraber Romanya'ya seyahat eder.

Yönetmenliğini Corin Hardy'nin üstlendiği Dehşetin Yüzü 2018'de vizyona girdi. 22 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 365 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza attı. 1 saat 36 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

2. Annabelle: Creation

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Stephanie Sigman, Talitha Eliana Bateman, Lulu Wilson ve dahası

1955 yılında Kaliforniya eyaletinde geçen Annabelle: Creation isimli filmde oyuncak bebek üreten bir çiftin kızları meydana gelen bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeder. Çift, daha sonra bir rahibe ve altı öksüz çocuğa evlerini açar. Annabelle isimli oyuncak bebek ise evde dehşet saçar.

15 milyon dolar bütçe ile çekilen Annabelle: Creation (Annabelle: Kötülüğün Doğuşu, 298 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 2017 yılında vizyona giren film 1 saat 49 dakika uzunluğunda. Başarılı filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

3. Annabelle

IMDb Puanı: 5,4

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Annabelle Wallis, Ward Horton, Tony Amendola ve dahası

1967 yılında Güney Kaliforniya'da geçen filmde bir adam, karısına hediye olarak Annabelle isimli bir oyuncak bebek alır. Oyuncak bebeğin alınmasının ardından evin içinde doğa üstü olaylar meydana gelmeye başlar.

6,5 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 257 milyon doları aşkın gelir elde etti. 1 saat 38 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

4. The Conjuring

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston ve dahası

1971 yılında geçen The Conjuring (Korku Seansı) filminde paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine, bir çiftlik evinde yaşayan aileye yardım etmeye çalışır. 20 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 319 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek büyük başarı elde etti.

5. Annabelle Comes Home

IMDb Puanı: 5,9

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife ve dahası

1972 yılında geçen Annabelle Comes Home (Annabelle 3) isimli yapımda Paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine, Annabelle isimli oyuncak bebeği evlerine götürür. Annabelle, evde yer alan kötü ruhları uyandırarak dehşeti yaşatır.

Korku, gizem ve gerilim ögelerini içeren yapım, 231 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 1 saat 46 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

6. The Curse of La Llorona

IMDb Puanı: 5,2

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez ve dahası

1973 yılında Los Angelas'ta geçen The Curse of La Llorona (Lanetli Gözyaşları) isimli yapımda bir kadın, çocuklarını kötü niyetli ruhlardan kurtarmaya çalışır. 123,1 milyon dolar hasılat elde eden film 1 saat 33 dakika uzunluğunda. Lanetli Gözyaşları'nı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

7. The Conjuring 2

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Wolfe ve dahası

1977 yılında Londra'da geçen The Conjuring 2 (Korku Seansı 2) isimli filmde kötü niyetli ruh bir eve musallat olur. Paranormal olayları araştıran Ed ve Lorraine ise evde yaşayan aileye yardım etmeye çalışır.

2016 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini James Wan üstlendi. 40 milyon dolar bütçe ile çekilen Korku Seansı 2, 320,3 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Netflix üzerinden izleyebileceğiniz film 2 saat 13 dakika uzunluğunda.

8. The Conjuring: The Devil Made Me Do It

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor ve dahası

1981 yılında geçen The Conjuring: The Devil Made Me Do It (Korku Seansı 3: Katil Şeytan) isimli yapımda Ed ve Lorraine, kötü niyetli bir ruh ile bağlantılı olabilecek bir cinayeti araştırır. 39 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 202 milyon dolar gelir elde etti.

Bu yazıda Korku Seansı evreninde geçen yapımları hangi sırayla izlemeniz gerektiğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.